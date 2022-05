Video: “Ya mañana vivo en el penthouse”, Epa Colombia confesó que por fin se trastea

Epa Colombia respondió tras las denuncias de su excontadora. Foto: @epa_colombia

El pasado 30 de abril Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como Epa Colombia, por fin mostró las primeras imágenes de cómo quedó la remodelación de su penthouse, ubicado en un exclusivo sector al occidente de la capital colombiana. Desde allí, realizó un recorrido por cada uno de los rincones de su nueva vivienda y aprovechó para enviar un mensaje a todos aquellos que la han apoyado con su empresa.

“Amiga, decidí ponerlo hermoso, gracias a ti amiga que me compraste muchas keratinas te mostraré mi maravilloso penthouse, acompáñame amor”, se escuchó decir a Daneidy Barrera Rojas en las primeras imágenes del video, que compartió a través de su cuenta oficial de Instagram.

Este 5 de mayo, la empresaria sorprendió a sus seguidores a través de las redes sociales con la confesión de que esta será la última noche que pase en el apartamento ubicado en el Olaya, lugar en el que vivió junto a Diana Celis durante todo el tiempo que duró la relación con la futbolista, además, agregó que le cumplió a todos aquellos que le escribieron para que les regalara la ropa que ya no usaba.

“…gracias a Dios amiga ya mañana vivo en el penthouse, voy a mirar que hago con ese apartamento mor”, expresó la empresaria a través de sus ‘InstaStories’.

Posteriormente, decidió abrir la caja de ‘preguntas y respuestas’ de Instagram en la que la empresaria pidió a sus seguidores que lanzaran algunos interrogantes mientras terminaba de organizar las últimas cosas del trasteo de su apartamento y allí surgió la primera cuando quisieron saber si estaba feliz con su nuevo apartamento.

Le puede interesar: Estos serán los rivales de Fernando Gaviria en las etapas llanas del Giro de Italia 2022

“Súper feliz amor, hace como tres meses conocí un amiguito que me lo presentó Koral y me ha salido súper bien, no como todos que han resultado hablando mal de mí y me roban, tras del hecho publicando mi vida, entonces me ha ido muy muy bien”, respondió Barrera Rojas.

Cabe recordar que la empresaria hizo referencia al momento en que su mejor amiga ‘La Barbie’ habló mal de la nueva pareja de Epa Colombia y reveló algunos detalles de los productos capilares que comercializa y del mal manejo que le estaría dando a sus finanzas.

Continuando con las preguntas sobre su nueva vivienda, uno de sus seguidores no dejó pasar el momento para conocer cómo se sentía la creadora de contenido al abandonar el apartamento en el que vivió hasta este 5 de mayo, allí, la empresaria se mostró nostálgica y aseguró que fue una experiencia que le dejó muchos aprendizajes argumentando que por ningún motivo le gustaría regresar allí.

Finalmente, otro de los interrogantes que formularon sus fanáticos tuvo que ver con la imitación que hizo La Liendra sobre ella, la respuesta con su característico humor, también tuvo algo de picante recordando el episodio del video que se filtró del pereirano sosteniendo relaciones sexuales con su novia, Dani Duke, que causó polémica por el tamaño de su miembro viril.

“Independientemente de que La Liendra lo tenga pequeño, ay me encantó porque me imitó bien, porque la da … es que a mí me cae bien La Liendra, solo que él es como los hombres que hablan tanto y a la hora de la verdad…”, puntualizó la empresaria.

Aquí el contenido completo de Epa Colombia :

La empresaria además respondió algunas preguntas en su cuenta de Instagram

SEGUIR LEYENDO: