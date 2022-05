Así vivió Andy Rivera el encuentro entre Real Madrid y Manchester City por Champions League

El reguetonero viajó con un conocido pronosticador deportivo | Foto: Instagram @andyrivera

El pasado miércoles, 4 de mayo, se llevó a cabo el partido entre Real Madrid y Manchester City, válido por las semifinales de la UEFA Champions League, el cual disfrutaron más de 80 mil personas en el estadio Santiago Bernabéu, siendo el cantante colombiano Andy Rivera uno de los asistentes.

El joven reguetonero compartió a través de su cuenta de Instagram cómo vivió este día, desde el momento en que llegó al templo del equipo merengue, hasta el último minuto del encuentro, cuando se abrazó con los aficionados que estaban a su lado, aunque ellos no sabían de quién se trataba.

“Nunca imaginé presencial una semifinal de la Champions en el Bernabéu ¡Una fiesta de fútbol tan majestuosa y tan cerquita a mí (...) Abracé a mucha gente que no sé quién es y que tampoco me conocía ¡Todo fue muy bonito!”, expresó al respecto.

Por supuesto, Andy Rivera posó en el estadio con su respectiva camiseta y bufanda, algo que no cuadró para muchos de sus seguidores, quienes recordaron que en el pasado lo vieron lucir los colores del FC Barcelona y apoyar al equipo catalán.

“¿Usted no era del Barca?”, “se volteó, porque yo me acuerdo que apoyaba al Barcelona”, “esa sí me dolió, flechito” y “por infiel fue que Lina Tejeiro lo dejó”; fueron algunos de los comentarios que recibió el intérprete de ‘Fuego’ y ‘Pajaritos en el aire’, aunque luego aclaró que esto no es cierto y siempre ha apoyado al Real Madrid.

El reguetonero ha aprovechado su viaje a España, no solo para disfrutar de su club favorito, sino también para recorrer los pasos que dio cuando era un niño y vivió allí junto a su madre, a quien, de hecho, le dedicó un sentido mensaje hace unos días.

“España es un país que tiene historia en mi vida. Allá nos fuimos a guerrear con mi mamá cuando la situación de platica estaba muy dura, y salimos adelante gracias a Dios luchando por allá”, expresó en aquel momento.

De igual manera, Andy Rivera aprovechó para confesar que fue durante una gira musical por el ‘viejo continente’ que por poco abandona su sueño de ser músico, ya que no había logrado vender gran parte de sus boletas y los lugares estaban prácticamente vacíos.

“Mi gente los amo, estoy nervioso, no les puedo mentir, pero estoy nervioso. Nos vamos lejos y la verdad siento mucha nostalgia, pues hace cuatro años que fui a España a hacer una gira y tuve una experiencia muy difícil, no la voy a olvidar. Y es que yo pensé en retirarme de la música en esa gira. Los sitios vacíos, como que yo dije: yo ya no sirvo para esto, ya la musiquita del flecho no gusta. Pero miren la perseverancia y la lucha lo que hacen”, puntualizó.

Posteriormente, su padre, el también cantante Jhonny Rivera, también aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje a su hijo y la emoción que lo embargó de saber que en próximos días estaría cantando junto a él.

“Hoy tengo una emoción muy grande de pensar que voy a cantar con Andy en Barcelona, pero la emoción es por algo muy particular, porque cuando él se vino para España vivía en un pueblo cerca a Barcelona y ahí vivió mucho años, yo dejé de verlo cuatro y cuando nos encontramos después de tanto tiempo, yo lo traje a un concierto y él estaba pequeñito, y hoy cantar junto a él y verlo triunfar, de verdad que eso va a ser muy emotivo”, expresó el cantante de música popular.

SEGUIR LEYENDO