Millonarios ya tiene a un jugador en mente para reforzar el equipo en el próximo torneo

Con anotación de Richard Celis, Millonarios sumó tres puntos ante el Junior. Tomado de @dimayor

Millonarios recibirá el domingo a Deportes Tolima, en El Campín, por la jornada 19 de la Liga Betplay. El partido decidirá quién clasifica a los cuadrangulares finales como líder del torneo. Ambos equipos tienen 38 puntos. Con la cabeza puesta en la recta final de la liga, el equipo albiazul no evita pensar en su futuro y, ante la inminente salida de Andrés Felipe Román, el DT Alberto Gamero estaría revisando algunos nombres para reforzar la zona lateral del equipo.

Según algunos medios locales, Millonarios tiene en el radar a Walmer Pacheco , el lateral derecho de 27 años al servicio de Junior de Barranquilla. Al parecer, ya habrían establecido contactos con los directivos del equipo tiburón, solicitando un préstamo, pero con la condición de que los barranquilleros continúen pagando el salario del futbolista.

La propuesta no habría agradado al Junior ni al jugador, ya que la idea es que si Pacheco sale del equipo, debería ser por una venta y no un préstamo, por lo que es posible que las conversaciones alrededor de su traspaso no prosperen. Sin embargo, el lateral no es tenido en cuenta con frecuencia por su DT y esto podría inclinar la balanza a favor de Millonarios. Pacheco llegó a Junior en enero de este año como uno de los flamantes refuerzos del equipo. Estaba llamado a reemplazar a Marlon Piedrahita, pero no consiguió afianzarse y otro jugador le ganó el puesto.

El lateral apenas ha participado de 11 juegos en lo que va de la actual campaña, 9 por liga, 1 por copa y 1 por la Sudamericana. Son en total 440 minutos y registra una asistencia. En su mejor momento, Pacheco llegó a costar 1,40 millones de euros y esa fue la cifra que los tiburones pagaron por él, cuando todavía jugaba para Equidad. Hoy, el jugador tiene un valor cercano al millón, pues ante la falta de continuidad, no ha podido exhibir sus condiciones. Más allá de eso, se encuentra entre los 10 jugadores más valiosos de su plantilla y entre los primeros 50 de la liga, según datos del portal Transfermarkt.

Alberto Gamero habría estado observando al jugador desde el año pasado y estuvo muy cerca de presentar una oferta formal por él, antes de que lo hiciera el equipo barranquillero, pero no se concretó. Además de él, tiene a otro lateral en mente, pero Pacheco es su primera opción. Y, más allá de que existan complicaciones para hacerse con sus servicios, no dejará de considerarlo y puede que, si no es este semestre, el jugador termine uniéndose al equipo en el próximo.

Una operación parecida sucedió con Larry Vásquez, quien llegó a reforzar al equipo en este torneo y ha tenido buenas actuaciones. El futbolista era observado por Gamero desde sus días en Patriotas.

Por lo pronto, Millonarios espera resolver la situación con Román y conseguir el título de liga. El partido ante Tolima, el 8 de mayo, dará inicio a las 6:10 p.m. Por su parte, Junior enfrentará a Fluminense esta noche, en Brasil, por la Copa Sudamericana.

Los tiburones lideran la clasificación del grupo H. Suman 7 puntos y van con todo ante el equipo brasileño, que estrena DT. Fluminense es tercero del grupo con 4 puntos.





