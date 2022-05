“Ya no hay espacio para mí”: Carlos Ospina, comisionado de la verdad, renuncia a su cargo

Carlos Ospina, comisionado de la verdad, renuncia a su cargo. (Colprensa)

Carlos Guillermo Ospina, comisionado de la Verdad, presentó este lunes su carta de renuncia ante el presidente de esa misma entidad, Francisco de Roux. La noticia se dio a conocer en exclusiva en RCN Noticias, donde el funcionario dio las razones detrás de su decisión.

“Hoy en la tarde le presenté al presidente de la Comisión mi carta de renuncia, de una forma irrevocable e inmediata”, manifestó Ospina. El comisionado ostentó ese cargo durante cuatro años y ahora asegura que en la entidad “ya no hay espacio para mí, porque dentro de la Comisión de la Verdad hay un señalamiento, estigmatización, sobre mi persona”, aseveró.

Durante la entrevista con el medio nacional, Ospina explicó que dentro de la entidad aseguran que hace parte “de un complot” para hacer inteligencia. “Que yo quiero dañar la Comisión de la Verdad y que yo estoy haciendo un informe que es un contrainforme, porque mi verdad es diferente a la que presentan ellos”, añadió el funcionario.

Ospina denunció que para buscar la verdad es necesario trabajar con personas capacitadas y que sean de confianza; “no me dejaron hacer eso”. En un principio, el comisionado tenía un equipo inicial de tres militares; sin embargo, por ejercer ese cargo, “les dijeron que no pueden estar dentro de la comisión”.

Asimismo, resaltó que a otros comisionados sí le permitieron realizar su labor con personas que habían participado en el conflicto armado, pero que pertenecían a los grupos armados al margen de la ley. “Hay personas que han estado en grupos armados, tanto en la parte política como armada, y a ellos no les dijeron nada”, puntualizó.

Ospina estaba acotando todos los informes que contenían los testimonios de empresarios, ganaderos y las mismas Fuerzas Militares y afirmó que esos datos no se estaban recogiendo. “Si no lo hago yo y no soplo todo este informe sobre lo que no están diciendo los otros… Lo cogí como bandera”, apuntó en la entrevista.

El informe de la Comisión de la Verdad

José Manuel Acevedo, director de Noticias RCN, le preguntó al funcionario si creía que con el informe final de la Comisión de la Verdad se intentaba interferir en las elecciones presidenciales de 2022. A eso, Ospina contestó lo siguiente: “Yo pensaría que sí. Cuando la responsabilidad de un conflicto armado es netamente del Estado y de sus Fuerzas Militares, pero se deja aparte los otros actores, se le está dando razón política a un sector”.

El comisionado también expuso sus razones para salir a los medios de comunicación y revelar la situación dentro de la Comisión. “Ya les va a tocar contar una verdad plena, amplia y suficiente. Yo le diría (Francisco de Roux) que no tuvo cuidado y no me apoyó, por estar investigando esto y la falta de apoyo es que hoy mi asesor está exiliado por amenazas de muerte, complementó Ospina.

De hecho, hacer su renuncia de manera pública tenía dos objetivos: seguir sus principios, su ética y su moral, y responderle a las víctimas de Colombia. “Ese eje central de las víctimas se sienta con una verdad plena, absoluta, plural, que se sientan todos escuchados”, concluyó manifestando que quiere que la parte que está siendo invisibilizada sea escuchada.

