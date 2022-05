A Tatán Mejía le dio ‘la pálida’ en MasterChef Celebrity y Claudia Bahamón tuvo que auxiliarlo detrás de cámaras

Tatan Mejia descrestó a los jurados con su preparación de arepa

Los seguidores de ‘MasterChef Celebrity’ han notado que, con el pasar de los días, el nivel de la competencia ha crecido y una prueba de ellos fue, por ejemplo, la eliminación de Tostao que se dio por un pedazo de aguacate que le faltó a su plato. Caso distinto ocurrió con el actor Aco Pérez, quien en el último reto de eliminación presentó uno de los peores platos y así lo afirmaron los tres jurados.

Pero a pesar de la alta exigencia, han sido pocos los que conservan la misma sazón y aplomo del inicio del programa; tal es el caso de Tatán Mejía, uno de los ‘huesos duros’ de esta temporada por cuenta de los platos de alto nivel, y a pesar de que en ocasiones ha trastabillado, en otras ha descrestado a los jurados.

Pero a pesar del alto nivel del motociclista, no está exento de sufrir quebrantos de salud en medio de la competencia y así quedó demostrado en el reto más reciente, emitido este domingo y en el cual presentó una bandeja paisa que, a juzgar por su presentación, no fue la mejor preparación de la prueba que tuvo como favoritos a Carlos Báez y a Estiwar G.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 2.1 millones de seguidores, Tatán Mejía mostró la difícil situación que tuvo después de aquel reto; incluso, se ve a Claudia Bahamón en el papel de enfermera, auxiliándolo, al tiempo que varios miembros de la producción estuvieron pendientes de su estado de salud.

Le puede interesar: Yeferson Cossio presumió lujoso teléfono de oro y diamantes: “Soy dueño del celular más caro de América Latina”

El motocilista estuvo acostado en un sillón, y en la historia de Instagram escribió: “Yo después de hacer una bandeja paisa en MasterChef Celebrity”, mencionando a la presentadora del programa que, por cierto, mantiene una expresión tensa.

A través de su cuenta de Instagram, el motociclista mostró que tuvo un bajón de salud y fue auxiliado por Claudia Bahamón. VIDEO: Instagram (tatanmejia)

Por otra parte, Maleja Restrepo indicó en una historia de Instagram que su esposo presentó un dolor de cabeza durante la prueba, pero que aquello no le impidió realizarla de manera satisfactoria. A su vez, Mejía contestó en el mismo clip que, “ese fue el capítulo en el que casi me desmayo (...) me dio migraña porque tuve que hacer una bandeja paisa con 72 elementos, jueputa bandeja pa’ tener chimbadas, mi amor”, expresó Tatán a su pareja, señalando también un spoiler de los comentarios que iba a recibir por parte de los jurados.

Vale anotar que el reto del domingo 1° de mayo consistió en ser creativos con un plato tradicional colombiano; y mientras que a unos les tocó la bandeja paisa, otros debieron sorprender a los jurados con un arroz con pollo. Fue ahí donde Estiwar G destacó en la fase de evaluación.

Cuando el ‘influñencer’ pasó al atril, presentó un arroz que tenía de cama una salsa de zanahoria; además, picó el pollo en cuadritos y no lo sirvió en tiras como tradicionalmente se hace con esta preparación; incluso, fue más allá y le puso pistachos al plato, que recibió buenos comentarios tanto por Jorge Rausch como de Nicolás de Zubiría.

En contraste, uno que se rajó fue Chicho Arias, pues la tenía ‘fácil’ al hacer una bandeja paisa -él nació en Medellín-, pero en la última etapa del reto tuvo varias complicaciones y presentó un plato sin aguacate y sin huevo, recibiendo varios reproches por los jueces.

SEGUIR LEYENDO: