Esta es la programación del último domingo de la FILBo 2022

Este domingo primero de mayo la Feria Internacional del Libro de Bogotá contará con una programación variada tanto en las instalaciones de Corferias como los diferentes puntos de FILBo Ciudad. Dentro de estos podrán encontrar desde conversatorios, presentación de libros, talleres y hasta proyección de películas.

Infobae Colombia presenta la programación completa de la FILBo de este domingo 1 de mayo:

Star Wars. High Republic: Hace mucho más tiempo, en una galaxia aún más lejana

Descripción: Desde la Alta República hasta nuestros días: expertos en Star Wars conversan en torno al aniversario 45 del universo creado por George Lucas. Anuncio de ganadores del concurso de Cosplay #StarWars45Años

Conversan: César Leguizamón, Diego Ruiz, Lina Marcela Restrepo

Hora: 0:00 AM a 10:45 AM

Lugar: Gran Salón Ecopetrol - Sala FILBo A

De adicta al dolor a un orgasmo de felicidad

Descripción: Este relato nos plantea que este libro es absolutamente transformador. Nos muestra la realidad que viven millones de mujeres que son víctimas de las circunstancias difíciles de la vida, que luego se sumen en el victimismo a causa del dolor que sufren y que viven sin propósito, pero tiene un ingrediente poderoso: nos cuenta cómo ella logra encontrarse a sí misma, trascender y tomar acción.

Conversan: Freisman Toro y Tatiana Salcedo

Hora: 10:00 AM a 10:45 AM

Lugar: Sala de poesía María Mercedes Carranza

Presentación del libro: Una vana ilusión

Descripción: El escritor Yeiver Rivera en su libro Una Vana Ilusión nos sumerge de manera poética, en el mundo del amor juvenil, el amor en los tiempos del colegio y la universidad, el que muchas veces nos marca para siempre en el recorrido de nuestra vida.

Hora: 10:00 AM a 10:45 AM

Lugar: Sala Jorge Isaacs

La lucha política y la lucha cultural: Dos caras de una misma moneda

Descripción: El afamado escritor, politólogo, intelectual y conferencista Agustín Laje presenta La batalla cultural: Reflexiones críticas para una Nueva Derecha. Un manifiesto que anima y faculta a los «guerrilleros culturales» para no bajar los brazos en la batalla que sigue perjudicando a la sociedad en general. El autor conversará con Alejandro Bermeo y Miguel Polo Polo.

Conversan: Agustín Laje, Alejandro Bermeo y Miguel Polo Polo

Hora: 11:00 AM a 1:45 PM

Lugar: Auditorio José Asunción Silva

Recital de poesía con Miguel Gane

Descripción: Recital de poesía con Miguel Gane. El autor conversará con Santiago Díaz Benavides, periodista de Infobae y editor.

Conversan: Miguel Gane y Santiago Benavides

Hora: 11:00 AM a 11:45 AM

Lugar: Sala Madre Josefa del Castillo

Poetas y narradores

Descripción: Lanzamiento de libros de antiología y ensayo Ibagué Escribe y Cuenta, No dispares antes de apuntar, Desigualdad y riqueza, de Miguel Páez. Presentación del libro La incertidumbre de tus manos, de Edwin Herrera. Presentación del libro Cita Cabaret, de Esperanza Carvajal.

Conversan: Miguel Páez, Edwin Herrera y Esperanza Carvajal

Hora: 11:00 AM a 11:45 AM

Lugar: Sala José María Vargas Vila

Comic y Diversidad

Descripción: Dado editorial braille y Nuestro Flow estarán presentando el proyecto de desarrollo de un cómic en tinta y braille protagonizado por un elenco de super heroínas y super héroes diversos. Los niños y niñas podrán acercarse a conocer el proyecto y hacer parte de él.

Hora: 11:00 AM a 11:45 AM

Lugar: Gran Salón Ecopetrol - Sala FILBo E

Había una vez un rey y otro rey

Descripción: Rey y Rey nos propone desmontar estructuras morales y sociales de los clásicos cuentos de hadas. Un rey se enamora de un hombre, que además no hace parte de la monarquía. Este libro, publicado hace más de veinte años, sigue ganando lectores y generando debate. En esta conversación con el especialista y promotor de lectura Diego Ruiz, las autoras neerlandesas contarán cómo se concibió el libro, cómo ha sido su recepción internacional y además hablarán sobre cómo la literatura para niños puede transformar estructuras de pensamiento limitantes.

Conversan: Stern Nijland y Linda de Haan conversan con Diego Ruiz.

Hora: 3:00 – 3:45 p.m.

Lugar: Gran salón Ecopetrol, sala FILBo D

Encierros vividos a través de la lectura

Descripción: Los libros fueron, para muchos, la tabla de salvación durante el encierro de la pandemia, y las librerías, su refugio. Alejandra Jaramillo conversa con María José Navia, autora chilena de Una música futura, y el escritor brasileño Itamar Vieira Jr., autor de Tortuoso arado. sobre los modos en que la lectura y la escritura permitieron encarar ese tiempo retador.

Conversan: Itamar Vieira Jr. y María José Navia Modera: Alejandra Jaramillo

Hora: 3:00 – 3:45 PM

Lugar: Gran salón Ecopetrol, sala FILBo D

Una charla con el doctor Carlos Jaramillo

Descripción: El Dr. Carlos Jaramillo conversará sobre su más reciente libro, COMO, y sus otros éxitos editoriales, con Alejandro Gaviria.

Conversan: Carlos Jaramillo y Alejandro Gaviria

Hora: 3:00 – 3:45 PM

Lugar: Auditorio José Asunción Silva

Canción de antiguos amantes: el nuevo libro de Laura Restrepo

Descripción: ¿Se encontraron alguna vez Salomón y la reina de Saba? Esta novela trata de revivir, en la ficción, su historia de amor. Canción de antiguos amantes parte de una serie de viajes hechos por la autora con Médicos sin Fronteras por Yemen, Etiopía y Somalia, actuales territorios del Reino de Saba. Laura Restrepo habla de su nuevo libro con el escritor Ricardo Silva Romero.

Conversan: Ricardo Silva Romero y Laura Restrepo

Hora: 4:00 – 4:45 PM

Lugar: Carpa Reencuentros

Los cuerpos asediados por la violencia

Descripción: El escritor Itamar Vieira Jr., ganador del Premio Jabuti con su novela Tortuoso arado, hablará con Vanessa Londoño, autora de El asedio animal y ganadora del Premio de Literatura Aura Estrada, sobre la exploración mediante la ficción de la violencia vivida por las mujeres en contextos de conflicto en Latinoamérica.

Conversan: Itamar Vieira Jr. y Vanessa Londoño. Modera: Nicolás Barbosa

Hora: 4:00 – 4:45 PM

Lugar: Gran salón Ecopetrol, sala FILBo D

Narrativa gráfica producida por varias manos

Descripción: Alfredo Rodríguez y Gonzalo Martínez son la dupla que creó Temple, un cómic de aventuras. Electrobudista, Olga Acosta y John Naranjo son los creadores de Delirantes, una novela gráfica que atraviesa tres siglos y en la que abordan la historia y el arte en Colombia. En este panel, los autores e ilustradores conversarán con John Naranjo sobre el trabajo a varias manos para producir un cómic y una novela gráfica. Ahondaremos en los procesos del desarrollo de un guion en paralelo a la ilustración, la creación de personajes y atmósferas y la fusión de estilos gráficos y textuales.

Conversan: Alfredo Rodríguez, Gonzalo Martínez, Electrobudista, Olga Acosta y John Naranjo

Hora: 4:00 – 4:45 PM

Lugar: Gran salón Ecopetrol, sala FILBo E

Eva Muñoz, autora de Lascivia conversa con Claudia Morales

Descripción: La autora de Wattpad colombiana lanza Lascivia. Eva Muñoz es una importante escritora de esta plataforma con más de 70 millones de lecturas y más de 5 millones de votos que avalan el éxito de la joven autora. Ganadora del premio Special Store a mejor novela romántica/erótica.

Hora: 5:00 – 5:45 PM.

Lugar: Auditorio José Asunción Silva

Lily del Pilar conversa con Isa Cantos

Descripción: Lily del Pilar ha publicado varias series de novelas muy exitosas, desde Mi vida es un desastre, La universidad es un desastre y El viaje es un desastre, luego Prohibido salir con Adela 1 y 2, y las más recientes Still With You y Still With Me. Isa Cantos, apasionada lectora y booktuber, hablará con Lily del Pilar sobre su salto de la carrera de ingeniería a la escritura, cómo escribe sus libros en serie, sus hábitos a la hora de escribir, qué opinión le merece la literatura juvenil actual y más.

Hora: 5:00 – 5:45 PM

Lugar: Gran salón Ecopetrol, sala FILBo E

La enfermedad como tema literario: una conversación con Anne Boyer

Descripción: En su ensayo De la enfermedad, Virginia Woolf se preguntaba por qué la enfermedad no había sido uno de los grandes temas de la literatura. En esta conversación, la poeta estadounidense Anne Boyer, quien tras sufrir un cáncer de seno a los 41 años escribió Desmorir —Premio Pulitzer en 2020—, nos hablará sobre el complejo ejercicio literario detrás de su impresionante libro, en el que combina la poesía, el ensayo y el testimonio, para narrar magistralmente el dolor, la soledad, la compasión y la brutalidad a la que nos enfrentamos durante la enfermedad.

Hora: 5:00 – 5:45 PM

Lugar: Gran salón Ecopetrol, sala FILBo D

El auge de la ficción especulativa en Colombia

Descripción: Este tercer año de pandemia es el escenario perfecto para darle una mirada al evidente auge que ha acumulado la ficción especulativa en la producción nacional, y que, en virtud del lugar donde se origina, presenta interesantes elementos propios que le dan un sello distintivo. Conversan dos jóvenes autores y un especialista.

Conversan: Cristian Romero y Karen Andrea Reyes. Modera: Rodrigo Bastidas

Hora: 4:00 – 4:45

Lugar: Sala María Mercedes Carranza

Todo arte tiene su ciencia: la música y la magia de las matemáticas

Descripción: Se ha dicho bastante sobre la naturaleza abstracta de la música y de su relación con las matemáticas. Pero Marcus du Sautoy, catedrático de Oxford y programador de las Royal Institution Lectures, rompe todo tópico al respecto en un tono afable y un discurso fascinante, lleno de ejemplos y reflexiones. En sus charlas, las matemáticas dejan de ser una ciencia abstracta para mostrarse como son: parte inseparable de la vida, el lenguaje mismo del universo. En este evento, Eduardo Arias conversa con él para demostrar que hacer ciencia también es todo un arte.

Conversan: Marcus du Sautoy y Eduardo Arias Villa

Hora: 4:00 – 4:45 PM

Lugar: Gran salón Ecopetrol, sala FILBo C

Materia prima: la realidad

Descripción: ¿Es coincidencia que la mayoría de los periodistas que se decantan por la crónica se dediquen al conflicto armado? Violencia, narcotráfico y minería ilegal son de los temas más visitados, pero también hay otros asuntos, incluso premiados, como la enfermedad o el deporte. Tres cronistas colombianos se reúnen para reflexionar sobre su oficio y en torno a qué significa ser cronista en este país en particular

Conversan: Juan Miguel Álvarez, Laila Abu Shihab y Paul Brito Modera: Juan Sebastián Sabogal

Hora: 3:00 – 3:45 PM

Lugar: Gran salón Ecopetrol, sala FILBo C

Dibujar y escribir novela gráfica

Descripción: El exitoso escritor y dibujante mexicano Beff contará sus experiencias como autor de best sellers y sobre su proceso creativo de dibujar y escribir novela gráfica. Una conversación con la caricaturista colombiana Nani Mosquera, creadora de Magola.

Conversan: Beff y Nani

Hora: 5:00 – 6:00 PM

Lugar: Evento virtual transmitido las por redes sociales de la FILBo

La guerra a través de un lente

Descripción: ¿Cómo se ve la guerra desde una cámara? ¿Cómo se vive a diario la experiencia de ser testigo de una realidad que muchos solo conocen a través de fotografías y videos? Una documentalista y dos fotógrafos dialogan sobre sus experiencias mientras comparten muestras de las imágenes que han capturado a través de sus lentes.

Conversan: Stephen Ferry y Ron Haviv. Modera: Margarita Martínez

Hora: 3:00 – 3:45 PM

Lugar: Gran salón Ecopetrol, sala FILBo E

Negra realidad: el thriller como espejo ficcional

Descripción: Una conversación con el escritor y periodista estadounidense John Katzenbach, uno de los más destacados exponentes del thriller psicológico. En esta charla con el escritor y periodista cultural Juan Camilo Rincón se ahondará en cómo este subgénero de la narrativa policial revela el alma y los huesos de sociedades cada vez más complejas. El narrador, que en sus comienzos recorrió los caminos del periodismo judicial, contará en qué medida sus obras se nutren de la ficción, y cuánto hay de realidad en ellas, para conocer lo oscuro que guarda este género. Asimismo, se reflexionará sobre la manera en que las diversas realidades latinoamericanas pueden enriquecer la producción de novela negra.

Conversan: John Katzenbach y Juan Camilo Rincón

Hora: 4:00 – 4:45 PM

Lugar: Auditorio José Asunción Silva

Firma de libros: John Katzenbach

Descripción: El reconocido autor de suspenso firmará los libros de sus lectores.

Hora: 5:00 – 6:00 PM

Lugar: Sala de firmas 4

