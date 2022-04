Negada en la Cámara moción que pretendía que la JEP abriera macrocaso sobre víctimas militares en el conflicto armado

Los "falsos positivos", uno de los capítulos más oscuros del conflicto armado colombiano, involucran a unos 1.500 militares que engañaban a los civiles para asesinarlos y presentar mejores resultados a sus superiores. EFE/Carlos Ortega/Archivo

Este miércoles en la plenaria, el representante a la Cámara Edward Rodríguez presentó propuesta de moción de exhortación a la Justicia Especial para la Paz (JEP) , para que abra un macrocaso para que se reconozca el informe presentando por el Ministerio de Defensa que revela más de 400.000 víctimas del conflicto armado. La proposición fue negada con 72 votos.

“Es una proposición que es institucional y que debe permitir que la JEP abra el marcocaso de víctimas de miembros de la Fuerza Pública. O somos o no somos institucionales, pero no pueden ser hipócritas”, indicó Edward quien anunció la propuesta en su intervención en el debate de moción de censura contra el ministro de Defensa, Diego Molano.

El representante a la Cámara Edward Rodríguez presentó en plenaria una propuesta de moción de exhortación a la Justicia Especial para la Paz, que evidencia más de 400.000 víctimas del conflicto armado.

Además, Inti Asprilla, representante a la Cámara señaló que la proposición es producto luego de que el país se enterara de las versiones del caso de los mal llamados ‘falsos positivos’.

“El representante Edward quiere darle un contragolpe político, quiere desviar una actuación de la justicia. Nosotros no debemos meternos en las decisiones de la rama judicial, no nos corresponde, yo sé que es duro que el país se entere de la verdad. No nos prestemos para esto. Nunca en los ocho años que voy a aquí h visto que se quiera darle una exhortación a un órgano judicial en este caso la JEP”, pronunció Inti.

Durante la votación de la proposición, la representante a la Cámara, Juanita Goebertus, mencionó que el Congreso no debe ni puede decirle a ningún operador de justicia qué casos abrir, no lo hace ni a la Fiscalía ni a la Corte, “este Congreso de la República no le dice a la Fiscalía General de la Nación qué casos abrir, no le dice a la Corte Suprema de Justicia qué casos abrir. Sin embargo, a través de una proposición este Congreso le está diciendo, le está pretendiendo decir a la JEP, qué caso abrir. Yo personalmente creo que la estructura de construcción de casos es por hecho no por tipo de víctimas”, expresó.

De igual manera, el secretario General de la corporación, Jorge Mantilla, expresó sobre la proposición, “este tipo de actuaciones tiene la autonomía ustedes de realizarlo, que tenga unas consecuencias y unas críticas, pues las vemos en el debate. No existe una moción de exhortación, pero sí cogemos por separado una moción es una solicitud y exhortación es una petición muy concreta que si eso implica inmiscuirse en los deberes de otros órganos está prohibido por resolución o leyes”.

Para finalizar, la proposición fue negada en la plenaria de la Cámara con 72 votos.

El representante de la Cámara lo publicó en sus redes sociales. Foto: Twitter @EDR_CD

En debate de moción de censura, ministro Diego Molano defiende la legitimidad de la operación militar en Putumayo

Después de un día completo debatiendo sobre el presunto caso de ejecuciones extrajudiciales, también conocidas como ‘falsos positivos’, que habría ocurrido a finales de marzo en Putumayo, alrededor de las 6:00 p. m. de este mismo 26 de abril, llegó el turno del ministro de Defensa, Diego Molano, de rendir su versión de los hechos. Ante la Cámara de Representantes, el funcionario sostuvo que la operación militar ejecutada por el Ejército Nacional fue legítima y que solo se atacó a guerrilleros y no a civiles.

“La operación fue para defender a los putumayenses y a los colombianos, como corresponde la misión de nuestra fuerza pública”, sostuvo Molano.

Hay que recordar que Molano es cuestionado por un operativo militar realizado el 28 de marzo en la vereda Alto Remanso, adscrita al municipio de Puerto Leguízamo (Putumayo). Se conoció que civiles estaban en un bazar, cuyo objetivo era recolectar fondos para costear una placa-huella en su barrio, cuando uniformados del Ejército los atacó indiscriminadamente.

Se ha dicho que la operación fue ilegítima y se trataría de un nuevo caso de ‘falsos positivos’, sin embargo, Molano dijo que todo se dio bajo lo dictado por el derecho internacional humanitario. En este sentido, el ministro dijo que el Gobierno Duque se ha caracterizado por luchar contra el narcotráfico y por eso se ordenan operaciones militares como la ejecutada en Putumayo.

El funcionario recordó que existe una política de defensa aprobada por el Congreso y que basada en esta es que actúa la fuerza pública. Molano dijo que la orden es defender y sostener la seguridad nacional garantizando la vida y honra de los civiles y añadió que esa normativa es la que rige a los militares para pelear contra los grupos subversivos y no ir en contra de los civiles.

