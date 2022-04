El hermano de Gustavo Petro insiste en el perdón social: “Hayamos hecho lo que hayamos hecho”

Juan Fernando Petro y Gustavo Petro, metidos en una polémica por presuntos nexos con presos en Colombia. Foto: archivo particular.

Luego de la dura controversia por el perdón social del candidato presidencial Gustavo Petro, las visitas a la cárcel La Picota de su hermano Juan Fernando Petro y hasta que criminales encarcelados se refirieran a la polémica, este último volvió a referirse al tema y pidió que se reabra el debate sobre los supuestos indultos para los prisioneros.

Para el integrante de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP), aunque varios de los presos deben responder por sus delitos, nada les quita el “sentido humano” y por eso, de alguna forma, se les debería dar otra oportunidad.

Así lo aseguró durante una entrevista con la emisora BluRadio, donde además reconoció los crímenes que varios de ellos han cometido como “actos de corrupción, asesinatos, bueno están involucrados en una serie de compromisos sociales, por algo están en la cárcel, pero no por eso se les demerita su sentido humano”, dijo Juan Fernando Petro, a su vez que salió en defensa del perdón social que tuvo a su hermano, el aspirante presidencial, metido en una durísima polémica por varios minutos.

“Si queremos una paz y reconciliación total entre los colombianos pues tenemos que escucharnos todos los colombianos, hayamos hecho lo que hayamos hecho”, expresó Petro a la cadena radial.

En otros apartes de su diálogo, el hermano del exalcalde de Bogotá aseguró que no hay ningún pacto con presos de la penitenciaría capitalina. Es más, hasta se refirió a varios de los duros argumentos en su contra y de su familiar, quien hoy sigue liderando la intención de voto a la Presidencia de la República.

Aunque Juan Fernando Petro defiende el llamado perdón social, asegura que eso “no quiere decir que estábamos, como lo montaron allí en el famoso término del ‘Pacto de la Picota’, haciendo negociaciones debajo de mesa, por votos, por negociaciones nada santas”, anotó, mientras que dio a conocer qué era lo que buscaba en la cárcel del sur de Bogotá.

“No había nada de eso, sino un trabajo con la Comisión Intereclesial de Derechos Humanos que ya estaba organizada y que nada tiene que ver con la campaña de Gustavo Petro. (...) El punto esencial es: ¿estamos los colombianos en capacidad de sentarnos a hablar de proceso de paz total, de perdón social, de reconciliación, de olvido? ¿Estamos en condiciones de poner ese tema sobre la mesa?”, señaló.

Por otro lado, insistió en que no hace parte de la campaña presidencial de su hermano, el líder de la Colombia Humana, y por eso no pediría perdón a los militantes del Pacto Histórico. “Indiscutiblemente mi trabajo personal en la comisión se encuentra en un punto común con la filosofía política de Gustavo y su proyecto. Al ser hermano, lógico que estoy de acuerdo con que él sea presidente (...) No estoy en la estructura principal de la campaña, hago mi campaña independientemente”, destacó Juan Petro en diálogo con Blu Radio.

Cabe anotar que, a pesar de que el candidato presidencial publicó un video en el que aclaró los rumores que han surgido en redes sociales sobre una salida masiva de presos condenados por corrupción dentro de su plan de Gobierno, la polémica le pasó factura.

En una de las la mediciones del Centro Nacional de Consultoría para el Noticiero CM& sobre la percepción del candidato luego de la polémica, realizada a 211 ciudadanos de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, revela que la mitad de los consultados afirmó que la imagen de Gustavo Petro empeoró luego del revuelo en medios de comunicación.

El 48 % de los encuestados dijo que la imagen negativa del candidato aumentó; el 21 % sostuvo que mejoró y el 31 % aseguró que no conoce nada sobre el asunto.

