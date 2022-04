Ingrid Betancourt calificó de “zancadilla” la demanda ante el CNE que busca sacarla de la carrera presidencial

La candidata presidencial del partido Verde Oxígeno, Ingrid Betancourt. Foto: Colprensa.

Luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) dio a conocer que estudiará una demanda que podría tumbar la candidatura presidencial de Ingrid Betancourt, candidata del partido Verde Oxígeno, ella reaccionó, anunció que su equipo legal está trabajando para evitar que eso pase y señaló a quien la demandó ante la autoridad electoral.

Se trata del excandidato al Senado por el partido Betancourt, Luis Carlos Orejarena, quien es un fiel activista del aspirante presidencial Sergio Fajardo, que representa a la Coalición Centro Esperanza, la misma que tiene en líos a Ingrid Bentacourt, dado que Orejarena la acusa de incurrir en doble militancia al no renunciar oficialmente antes de las elecciones legislativas del pasado 13 de marzo.

Para la excongresista, la solicitud del militante de su propio partido en su contra hace parte de “una serie de talanqueras” que buscan truncar su carrera por llegar a la Presidencia de la República y convertirse en la primera mujer jefa de Estado.

“Son zancadillas que vienen desde diferentes sitios y esta en particular viene de un señor, al que le dimos el aval en el Verde Oxígeno para que pudiera presentarse como candidato al Senado y hace parte del grupo de Sergio Fajardo”, señaló Betancourt.

Además, aseguró que lamenta “muchísimo” lo que para ella son “ataques” a su campaña, aún más, porque como ella misma lo dice, representa el verdadero centro que Colombia necesita para “un cambio”.

“No me voy a pronunciar, sino mantendré una postura muy prudente en torno a todos estos hechos”, agregó la postulante a la Presidencia, mientras que le pidió a sus eventuales votantes que estén “tranquilos”, pues sus abogados tienen un as bajo la manga. “Nos parece que los elementos que han presentado no son contundentes, tienen pisos de ser una solicitud temeraria y vamos a estar presentándole al CNE nuestros argumentos para defender nuestra posición”, concluyó Ingrid Betancourt en un video publicado en su cuenta oficial de Twitter.

Recibimos la notificación del @CNE_COLOMBIA anunciando que admitieron la solicitud de revocatoria de mi candidatura. Esta solicitud se añade a una serie de talanqueras que nos han venido adicionando en el transcurso de esta campaña, que vienen de diferentes sitios. 🧵👇 pic.twitter.com/cDON19m27x — Ingrid Betancourt Pulecio (@IBetancourtCol) April 28, 2022

Sobre la demanda en el Consejo Nacional Electoral

El CNE aceptó estudiar la demanda contra la aspirante del Verde Oxígeno. Luis Carlos Orejarena, el demandante, asegura que esa colectividad “está atada a la Coalición Centro Esperanza para todo lo concerniente a las elecciones presidenciales”.

Además, asegura que Betancourt “no renunció de manera formal a la Coalición Centro Esperanza” e “inscribió sus candidaturas sin avales expedidos en tiempo y forma”.

Tras dichos argumentos, la autoridad electoral anunció que “se avoca conocimiento de la solicitud de revocatoria de inscripción de los ciudadanos Ingrid Betancourt Pulecio y José Luis Esparza Guerrero, candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República, inscritos por el partido político “PARTIDO VERDE OXIGENO (POV)”, en el marco de elecciones a Presidencia de la República periodo constitucional 2022 – 2026 a celebrarse el próximo 29 de mayo de 2022, y se decreta la práctica de pruebas dentro del expediente con radicado No. CNE-E-2022-010034″.

Orejana, por su parte, argumenta que el Verde Oxígeno “no podía hacer parte de una coalición para el Congreso que hacía campaña de manera pública y abierta por una consulta para la Presidencia, y decir, al mismo tiempo, que no hacía parte de ella e inscribir una candidatura independiente”, dice el excandidato al Congreso, quien da a entender que Ingrid Bentancourt habría sacado provecho electoral en su fugaz paso por la Coalición Centro Esperanza.

“Aunque es claro que el PVO no participó en la Consulta mediante la inscripción de un candidato, es claro, así mismo, que sí se sirvió de dicha coalición e hizo parte consciente de ella, al punto que autorizó a sus avalados a participar en tal Consulta brindando su apoyo e indicando, incluso, que por tal comportamiento no incurrirían en doble militancia”, aseguró el demandante.

Ahora, el Consejo Nacional Electoral revisará el material probatorio que aportó el demandante, identificado como fajardista, y que busca que la exsecuestrada por las Farc no compita más por ser la sucesora de Iván Duque.

