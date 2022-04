John Barnes, histórico del Liverpool: “Díaz no es el gran fichaje”

Este miércoles, a las 2:00 p.m., hora de Colombia, el Liverpool recibirá en el estadio de Anfield al Villareal por el partido de ida de la semifinal de la Champions League. Aunque sin ser titular, el guajiro Luis Díaz, es pieza fundamental en la escuadra dirigida por el alemán Jürgen Klopp.

El Liverpool es uno de los favoritos al título de la orejona, pues así lo confirma las cifras, donde el equipo inglés lleva sin perder desde el 8 de marzo, donde, además, ha llegado a sumar nueve goles en los últimos tres encuentros.

Desde la llegada del colombiano a la escuadra inglesa se ha hablado que ha sido el mejor fichaje del Liverpool en mucho tiempo. Frente a esto, una de las leyendas de los ‘Reds’ confesó que no estaba de acuerdo con que Díaz fuera la mejor contratación.

Fue John Barnes, exfutbolista, que jugó 10 años con el equipo inglés, quien criticó los elogios hacia el guajiro. En entrevista para el diario The Mirror comentó que: “Luis Díaz no es un gran fichaje de enero en el Liverpool, si fuera el Real Madrid, el Barcelona y todos los demás estarían detrás de él y no fue así”.

Y agregó que: “La situación es muy parecida a cuando vinieron Salah y Mane, no hubo un gran clamor por ellos y por mucho que se hayan convertido en los jugadores que son. Eso tiene que ver con Klopp y el valor de identificar la plantilla de jugador que quiere”.

Además, Barnes dudó acerca de que el guajiro pueda tener el mismo despliegue en otros clubes del mundo. ”Díaz no hará lo que hace ahora en el Manchester City , no lo hará tampoco en el Real Madrid; así pasa también con Salah, quien se adapta a nuestra forma de jugar. Si ‘Mo’ siente que puede dejar el Liverpool y tener el mismo impacto en el Real Madrid, yo no lo comparto”, concluyó.

Hay que tener en cuenta que apenas en tres meses, Luis Díaz se ha ganado un lugar en el plantel de Anfield. Ha jugado 18 partidos, cuatro de ellos en el torneo continental. Además, ha logrado confirmar por qué lo contrataron. Y ha participado directamente en nueve anotaciones, con cuatro goles y cinco asistencias.

Por último, Klopp tiene en sus manos la plantilla más competitiva en esta temporada, la cual busca un póquer de títulos que sería histórico para el fútbol inglés y mundial. En su bolsillo ha caído ya la Copa de la Liga, espera la final de la FA Cup, en la Premier están a un punto del Manchester City con cinco jornadas por jugarse, y aquí está estas semifinales de Champions, la duodécima en su historia, de las que en ocho se clasificó para la final.

