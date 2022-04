Los elogios de la leyenda del fútbol Rivaldo a el guajiro Luis Díaz

La leyenda viviente Rivaldo, indicó que el potencial de Lucho es grande y que en un futuro ‘El verdugo’ será una de las figuras más importantes de los ‘reds

El guajiro o como es conocido por los medios extranjeros ‘El verdugo’ Luis Diaz, ha despertado la admiración y el reconocimiento de verdaderas leyendas del fútbol en su paso por el viejo continente.

Y no es para menos, pese a que llegó hace algunos meses el guajiro Lucho, ha demostrado una buena química con el equipo, llevándolo a ser titular en partidos importantes que ha disputado el Liverpool y donde se nota la confianza que le tiene el entrenador Klopp y sus compañeros de escuadra.

Lucho, quien suma buenas actuaciones con los ‘reds’, también suma comentarios y halagos de las leyendas del balón pie mundial. Uno de estos más recientes elogios para el nacido en Barrancas fue por parte del astro del fútbol basilero Rivaldo, quien fue múltiples veces campeón, incluyendo campeón mundial con la verde amárela.

La leyenda viviente Rivaldo, indicó que el potencial de Lucho es grande y que en un futuro ‘El verdugo’ será una de las figuras más importantes de los ‘reds’: “Díaz es un gran jugador, que está encontrando y conquistando su sitio en el equipo paso a paso y estoy seguro de que tendrá un papel crucial en el éxito del Liverpool en los próximos años”.

Curiosamente ha circulado un vídeo del año 2017, en el que se observa al joven Luis Diaz siendo entrevistado en su llegada al club Junior de Barranquilla, y donde menciona agradecimientos al ‘Pibe’ Valderrama por haberlo descubierto y recomendado al fútbol profesional, además señaló que con el apodo que era referenciado particularmente era con el de Rivaldo.

“Me Dicen Rivaldo” Luis Díaz, Hoy En Liverpool

“Desde la vez que había venido a entrenar con ellos me habían puesto Rivaldo, ese es el apodo que me tienen ... Rivaldo como ustedes saben es un jugador muy importante en Brasil y siempre lo seguirá siendo”, señaló en esa ocasión un joven Luis Diaz.

Sobre los elogios a Lucho, muchos jugadores han expresado su admiración y buen presentimiento para el nacido en Barrancas. Precisamente uno de esos halagos fue del histórico holandés Dirk Kuyt, quien jugó entre el 2006 y 2012 en el Liverpool y señaló la gran facilidad que tuvo Diaz para adaptarse a los ‘reds’: “llegó a Liverpool a mitad de la temporada, no habla el idioma nativo y cayó en un sistema que les ha llevado a otros jugadores un poco de tiempo para familiarizarse ... recuerdo cuando llegué procedente del Feyenoord, perdí seis kilos, cada tres días jugabas un partido de mucha intensidad, me tomó de seis meses a un año adaptarme por completo a un nuevo país y competencia nueva, lo que he visto en los primeros meses de Díaz parece tan fácil para él”.

Dirk Kuyt, también reconoció la gran capacidad física de Lucho y dijo estar celoso del rendimiento del guajiro: “yo podía correr bastante cuando era jugador, pero debo admitir que estoy celoso de los pulmones de Luis Díaz, su resistencia es asombrosa, parece que presionar lo lleva en las venas”.

Otro de los jugadores representativos que pasaron por la Premier fue Rio Ferdinand el mítico defensor señaló al igual que sus excompañeros la gran adquisición que hicieron los ‘reds’ con el ‘Verdugo’ Diaz: “Veo en él cosas de Michael Owen, quien, por cierto, lo ama. Él tiene esa energía. Es un gran fichaje y será un problema en la temporada jugando en el Liverpool”.

Soccer Football - Premier League - Liverpool v Manchester United - Anfield, Liverpool, Britain - April 19, 2022 Liverpool's Luis Diaz as he is being substituted

Por otra parte el día de ayer en el derbi contra el Manchester United por la fecha 30 de la Premier League, Luchito anotó gol y puso asistencia para poner a celebrar su equipo que terminó ganando 4-0 y llegó a la punta de la tabla.

