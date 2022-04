Panorama deselantador para Cucho Hernández: podría perderse el resto de la temporada en Inglaterra

Juan Camilo Hernández podría perderse lo que resta de la temporada 2021/22 en la English Premier League / (Instagram: cuchohernandez10)

En la jornada de este viernes 22 de abril, un integrante del cuerpo médico de Watford FC dio a conocer una desalentadora noticia para el futbolista colombiano Juan Camilo Cucho Hernández.

Hace tan solo dos días, el delantero centro pereirano acababa de celebrar su cumpleaños número 23 en territorio británico, a la espera de un dictamen médico que ratifique su estado de salud.

El juvenil colombiano, con pasado en América de Cali, se retiró dolido el 9 de abril en el partido en que los Hornets cayeron goleados en casa 0-3 contra Leeds United. Al minuto 39 de este jugo, el risaraldense sintió una molestia física en su muslo derecho y no fue capaz de continuar por cuenta propia el resto del partido.

Desde aquel día, el pronóstico para el regreso a las canchas del Cucho fue bastante reservado, considerando que también padeció una lesión en el tendón de la corva.

Pues bien, en días recientes el entrenador del Watford, Roy Hodgson, se refirió al estado de salud de Hernández y sostuvo que su retorno a la competencia iba a requerir de un “tiempo de recuperación considerable”.

Si bien Hodgson no dio detalles de su posible regreso, el panorama parece ser desalentador en vista de que el médico del equipo, que lucha por no descender al Championship inglés, no le ve más rodaje en los seis partidos de liga restantes.

El portal deportivo inglés, Football Insider se contactó con el médico del Watford, Ben Dinnery, quien redacta informes para la página web Premier Injuries y en su análisis, el profesional de la salud vaticinó un retorno demorado de Juan Camilo a las canchas de fútbol. Estas fueron las palabras de Dinnery al respecto:

Leyendo entre líneas, Cucho no es un jugador que esperaría volver a ver esta temporada. Lo siento por él, ya que ha tenido una racha de titular y puede llevar un tiempo considerable en recuperarse. Ha dejado fuera del equipo a gente como João Pedro y Josh King, pero parece que eso se acabó. Es una verdadera lástima para él porque podría ser su última participación en la Premier League

En total, Juan Camilo ha disputado 22 partidos de Premier League, dos por Copa de la Liga (Carabao Cup) y uno por FA Cup en lo que va de la temporada 2021/22 en Inglaterra, sin embargo, su baja se dio en el momento en el que el club más lo necesita para intentar salvarse de la relegación, en vista de que los Hornets ocupan la penúltima casilla de la competencia de primera división con siete puntos de diferencia del cupo que les permitiría seguir en Premier este año.

La acumulación de minutos y la presión de tantos juegos seguidos pudieron haber provocado la molestia del Cucho en su último partido. Ahora, sus compañeros deberán afrontar seis encuentros vitales en la lucha por la permanencia del 23 de abril al 22 de mayo.

Con Manchester City, Burnley, Crystal Palace, Everton, Leicester City y Chelsea, el equipo del ariete colombiano disputará su categoría en la A mientras así avanza la tabla de posiciones en Inglaterra:

Otra de las consternaciones de Watford tiene que ver con que el jugador cafetero estaría analizando dejar el equipo, pese a que tiene contrato firmado con el conjunto inglés hasta junio de 2024. Cinco goles y dos asistencias son su carta de presentación en la actual campaña de la English Premier League, con un rodaje de 1.121 minutos disputados.

