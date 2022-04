Gol de Yepes, revelan el sueldazo que se gana el exjugador como directivo de la selección Colombia

El exjugador es el director deportivo de la FCF desde enero del 2020. (Colprensa - Álvaro Tavera)

El jueves 23 de enero del 2020, la Federación Colombiana de Fútbol confirmó a Mario Alberto Yepes, exjugador de la Selección Colombia. como nuevo director deportivo en donde no solo trabajaría con la selección de mayores, también lo haría con las demás categorías, masculinas y femeninas. En aquel momento Ramón Jesurún reveló las funciones que tendría el excapitán de la Tricolor.

Coordinar y gestionar los planes de desarrollo, crecimiento y actividades de los jugadores élite y de las selecciones nacionales, organizar el crecimiento de la infraestructura deportiva y los equipamientos de las selecciones. También era el responsable de mantener la comunicación y armonización de los jugadores con los cuerpos técnicos, entre otros.

“Estoy feliz de estar de regreso a la Federación, que siempre fue mi casa. Estoy contento y ansioso de poder aportar toda mi experiencia a las Selecciones Colombia y acompañar el proceso de desarrollo del fútbol colombiano”, afirmó Mario Alberto Yepes, quien tuvo la oportunidad de trabajar con el entrenador Carlos Queiroz y luego con Reinaldo Rueda.

Marío Alberto Yepez, director deportivo de la Federación Colombiana de Fútbol. Foto: Colprensa

Tras el debacle en las Eliminatorias, en donde la Selección Colombia no cumplió con el objetivo de clasificar al Mundial de Catar 2022, el entrenador Reinaldo Rueda llegó a un acuerdo con la FCF para poner fin a su ciclo con el equipo nacional. Tras esto, algunos se preguntaron por quiénes serían las personas que también darían un paso al costado junto al entrenador nacional y fue allí donde salió el nombre del director deportivo, Mario Alberto Yepes.

En el programa ‘Palabras Mayores’ de Antena 2 , el periodista Carlos Antonio Vélez se refirió a la situación de Mario Alberto Yepes y su situación tras la salida de Reinaldo Rueda, el comunicador señaló que, “¿Qué hay de la vida de Mario Alberto Yepes? Porque hasta el momento hemos hablado de técnicos, jugadores y dirigentes, pero hay un tipo extraño a la sombra. ¿Cuál es su función?, ¿cuál es su aporte?”.

.“¿Tiene teflón, parece, para un tercer técnico?, estuvo a la sombra de Queiroz, se lo dejó imponer y ahí está el resultado. Reinaldo no le dio bola y no se sabe qué es peor, si darle o no darle bola. ¿Cuál es su influencia?, ¿es realmente positiva? ¿en qué ayuda? , ¿lo tienen en cuenta de verdad?, ¿a la sombra qué hace?.

Seguido a esto Carlos Antonio Vélez reveló el salario que ha ganado mensualmente el exjugador de la Selección Colombia trabajando en la Federación Colombiana de Fútbol, “¿Vale la pena gastarse 50 millones de pesos mensuales, sin retorno visible?, ¿su trabajo es de demolición silenciosa?, ¿Para qué sirve?, ¿su trabajo es el de la hormiga en beneficio de terceros?, ¿su presencia filtra información privilegiada?, ¿es un caballo de Troya?, ¿sus nexos con personas como Córdoba y demás apunta a qué?”.

Carlos Antonio Vélez aseguró que el puesto de director deportivo fue inventado para él porque, “a Ramón Jesurún le han dicho mil veces, tenga cuidado, no ha parado bolas. Está en las actas del Comité Ejecutivo de la Federación, desde el primer día Álvaro González (presidente de la División Aficionada del fútbol) le advirtió que no era buena idea, quedó consignado y se ha repetido varias veces. Mañana no se vayan a quejar, pero sería bueno ponerle la lupa a lo que ha hecho en la Federación”.

Tras la salida de Carlos Queiroz y Reinaldo Rueda, el presidente de la FCF ha manifestado que ya están en la búsqueda de un nuevo entrenador que sea el encargado de comenzar el proceso para lograr la clasificación al siguiente Mundial de Fútbol. “cuando hablamos de remodelación y arrancar desde cero incluye al señor Yepes”.

