Oficial: James Rodríguez se desgarró y será baja durante tres semanas con Al Rayyan

En la tarde de este viernes 22 de abril el club Al Rayyan de Catar, donde milita el volante colombiano James Rodríguez, informó que el cucuteño presenta una lesión en la pierna izquierda, que lo dejaría sin actividad hasta el final de la temporada.

El equipo catarí profundizó sobre los motivos que tiene ausente de las canchas al colombiano en los últimos días.

En un comunicado oficial en su página web, el equipo del colombiano explicó que tras el examen médico y la resonancia magnética de James Rodríguez, se confirmó que él presenta una lesión en el músculo anterior de la pierna izquierda (desgarro de primer grado), por lo que estará ausente aproximadamente tres semanas, perdiéndose así lo que resta de la fase de grupos de la AFC Champions League.

Así fue la confirmación de la lesión del nortesantandereano de 30 años por parte del equipo asiático que lo tiene contratado hasta el 30 de junio de 2024:

Después del examen médico, se confirmó que James tiene una nueva lesión en el músculo anterior de la pierna izquierda (un desgarre de primer grado), y estará ausente durante unas 3 semanas.

Al Rayyan no ha podido tener al mediapunta para la fase de grupos de la Liga de Campeones de Asia. Está segundo de su zona con siete puntos en cuatro partidos y este sábado recibirá al colero FC Istiklol Dushanbe de Tayikistán.

El miércoles 27 de abril terminará esta fase del torneo continental, por lo que, de no avanzar a octavos de final, James podría quedarse sin jugar en lo que resta de la temporada y acabaría viendo la Copa del Mundo en Doha como un espectador más, en vista de que Colombia no ha confirmado amistosos ni un nuevo entrenador contratado tras la desvinculación de Reinaldo Rueda al no lograr el repechaje internacional de las eliminatorias Conmebol.

Alejado de las canchas desde aquel gol de penal que le convirtió a Venezuela el 29 de marzo por la última fecha de las clasificatorias sudamericanas, el futbolista colombiano James Rodríguez no ha podido tener continuidad en su club, el Al Rayyan de Catar.

En los últimos días de la Semana Santa, el cucuteño fue visto en Riad, capital de Arabia Saudita, ciudad en la que se está disputando la AFC Champions League 2022. Llamó la atención que el mediocentro de la Tricolor regresó de Venezuela a Catar para poder tener rodaje en el torneo continental de Asia, pero contó con la mala fortuna de padecer una lesión muscular que le impidió participar de los primeros encuentros.

Pese a que en las redes sociales de su club se lo ha visto entrenando con regularidad, su nivel no está para una convocatoria como titular en el torneo continental organizado por la AFC.

Por lo pronto habrá que esperar cómo le va al equipo de James midiéndose el 23 y el 27 de abril al FC Istiklol de Tayikistán y al Al-Hilal Saudi de Arabia Saudita. Su equipo marcha segundo en el grupo A de la competencia en la que Al Rayyan suma 7 puntos en cuatro partidos disputados.

El líder de la tabla por el momento es Al-Hilal con 12 unidades y de ganar un solo partido se haría inalcanzable por Al Rayyan en el cupo a octavos de final de la competencia que otorga un cupo a la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2023. Así está la pugna por el liderato:

