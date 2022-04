Ramón Jesurún se refirió a las alternativas para el nuevo técnico de la Selección: “La gente tiene que aterrizar, somos Colombia”

A través de un comunicado de prensa, en la tarde del lunes 18 de abril, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) anunció que Reinaldo Rueda dejó la dirección técnica de la selección de Colombia. Esta decisión fue tomada luego de que la ‘tricolor’ no clasificara al Mundial de Catar 2022.

La salida de Reinaldo Rueda encendió las redes sociales, pues desde diferentes sectores del país han opinado sobre el trabajo del entrenador vallecaucano y el rendimiento de los cafeteros en la fase clasificatoria para la Copa del Mundo. Desde los seguidores de la escuadra cafetera le han solicitado a la federación traer entrenadores del más alto nivel, de hecho, se ha pedido que sea una mujer la que llegue a comandarla.

Brigitte Baptiste, rectora de la Universidad EAN, desató un gran debate en redes sociales tras opinar sobre quién debería llegar a la dirección de la escuadra nacional. “Llegó el momento de pensar en una mujer para dirigir la selección masculina de fútbol en Colombia”, escribió Baptiste a través de su cuenta oficial de Twitter.

Ahora, este miércoles, el presidente de la federación volvió a hablar sobre la polémica que hay sobre quién llegará a dirigir a los cafeteros. En esta ocasión, la entrevista fue para Primer Toque de Win Sports. En este espacio Jesurún dio nuevos detalles sobre la búsqueda del técnico y respondió a algunos puntos más polémicos que quedaron ayer en sus declaraciones en algunos medios de comunicación.

Sobre en qué términos quedaron con Rueda, Jesurún confesó que: “Reinaldo Rueda tiene una personalidad humilde. La última reunión tuvo un carácter emotivo. Él fue quien nos dijo que era momento de dar un paso al costado. Se fue con una inmensa altura y nos duele porque se fue una gran persona y técnico”.

Además, aclaró que las directivas ý otros miembros de la federación no solo se encargan de la selección de mayores. “Creo que no deben sacar mis palabras de contexto. Fueron un poco duras, pero es la verdad. La gente no debe pedirnos la renuncia, sino aquellos que mandan. Cuando yo hablo de dueños del fútbol, no estoy mintiendo. Si algo les molestó, les pido excusas. Pero le dicen cosas a uno de forma silvestre. No entienden que uno no solo hace cosas para la selección mayor. Los directivos han visto que se ha hecho una tarea estructural y seria y por eso nos eligieron para seguir. Hay sectores que lo agreden a uno y uno tiene que reaccionar”.

De igual manera, aseguró que el personal de la institución y los jugadores son los que más sufriendo en la fase eliminatoria para el Mundial a Catar. “La gente tiene que entender que no puede haber alguien más adolorido o tenga más tusa que nosotros los directivos, el cuerpo técnico y los jugadores. El dolo aún subsiste. Cuando llegue el Mundial va a ser nostalgia. El fútbol es un juego y está sujeto a este tipo de resultados. Se hicieron todos los esfuerzos y aquí no hubo nada qué reprochar en temas logístico. Estábamos en manos de un excelente técnico, experto en selecciones. No hubo ni habrá ninguna duda sobre Reinaldo Rueda. Lo que no podemos es encerrarnos a que el dolor nos consuma y no construyamos lo del futuro”.

Sobre las solicitudes de la hinchada y de otros sectores del país sobre quién debe comandar el combinado nacional, Jesurún aclaró que: “Hoy todo el mundo está hablando muy alegremente de técnicos. Tenemos que ser realistas porque somos Colombia. Hoy, Klopp es el mejor técnico del mundo, pero qué banda la que tiene. La gente tiene que aterrizar sobre técnicos que son demasiado top, pero no por eso nos garantizan lo que queremos. Es importante que conozca la idiosincrasia, la parte cultural del futbolista colombiano. Eso hace parte de la habilidad de un técnico que venga”.

Por último, aseguró que nunca hubo problemas entre los jugadores. “Jamás hubo problemas en un vestuario entre jugadores. Es ridículo lo de las trompadas entre jugadores. No se descarta que hubiera diferencias por el planteamiento táctico de un partido. Después de la goleada contra Ecuador hubo tensión, pero no pelea”.

SEGUIR LEYENDO: