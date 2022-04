“El Gobierno engaña a los colombianos mostrando una derrota como una victoria”: Rodrigo Lara sobre el fallo de La Haya

Senador de Colombia - Rodrigo Lara. El senador de Cambio Radical también hizo referencia a que el Estado colombiano facilitó la amputación de su territorio. “Negligencia, improvisación y fracaso, tras fracaso, la diplomacia colombiana defiende esta nueva derrota con algo así como “perder es ganar un poco”, señaló el congresista. (Colprensa)

Luego de conocerse el fallo de La Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya que determinó que Colombia violó “su obligación internacional de respetar los derechos y jurisdicción de Nicaragua sobre su zona económica exclusiva, interfiriendo con actividades de pesca e investigación marítima y sobre embarcaciones de Nicaragua”, varios senadores de la República se han manifestado sobre el caso.

Uno de los primeros en hacerlo fue Rodrigo Lara. El senador se refirió en su cuenta de Twitter a las palabras de Carlos Gustavo Arrieta, agente del país ante la Corte Internacional, quien aseguró que “Colombia esta muy satisfecha con la decisión, pues la Corte le dio la razón en los argumentos más importantes.”

Uno de esos puntos que destacó Arrieta fue que la Corte Internacional reconoció el principio de libertad de navegación que tiene la Armada Nacional de hacer presencia en el archipiélago de San Andrés y Providencia. Ante esto, Lara dijo: “Presenta como victoria un derecho y una costumbre internacional: nuestra libertad de navegación en la zona económica exclusiva que nos arrebató Nicaragua”, dijo a través de las redes sociales.

El senador de Cambio Radical también hizo referencia a que el Estado colombiano facilitó la amputación de su territorio. “Negligencia, improvisación y fracaso, tras fracaso, la diplomacia colombiana defiende esta nueva derrota con algo así como “perder es ganar un poco”, señaló el congresista.

Para Lara, el Gobierno de Iván Duque está mostrando dos caras y no le está diciendo la verdad a la ciudadanía. En sus publicaciones aseveró que, “el Gobierno no le cuenta al país, que por ejemplo Colombia ya no podrá impedir la explotación petrolera que realice Nicaragua en esa zona, o el posible otorgamiento de licencias pesqueras a las depredadoras flotas chinas de pesca industrial”.

Otro de los temas que destacó Arrieta como un triunfo de Colombia fue que la Corte “no aceptó la petición de Nicaragua de mantener su jurisdicción para continuar conociendo el estado del proceso. Otro punto crítico que también negó, fue el no aceptar la solicitud de ese país para recibir una compensación a favor de ellos. Ambos resultados son muy positivos para el país”, añadió.

En su último trino, el senador afirmó que: “el rechazo de la Corte a las peticiones extravagantes o infundadas que hiciera Nicaragua en la demanda, no puede ser presentado como una victoria del Gobierno”.

Por su lado, el senador del Centro Democrático, Ernesto Macías Tovar, dijo respecto al fallo que “la defensa de la soberanía de Colombia debe ser sagrada para todos. Mientras la Corte de La Haya exhorta a un acuerdo bilateral y no condena a Colombia a pagar indemnizaciones como pretendía Nicaragua. Acá hay políticos interpretando el fallo a su acomodo electoral”.

Pero ellos no han sido los únicos senadores que se han referido al tema. Desde el Polo Democrático, el senador Alexander López Maya lamentó que, “el pueblo raizal no pueda pescar en múltiples zonas y la pérdida de soberanía sobre grandes extensiones de mar. Es menester restablecer relaciones con Nicaragua para evitar afectaciones al pueblo raizal”, solicitó el congresista.

En el mismo sentido, se refirió su compañero de partido, Iván Cepeda, quien sostuvo que, “la nueva derrota de Colombia en el litigio con Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia, es el resultado de un mediocre servicio diplomático y una desatinada defensa judicial. Quien paga los efectos de esta desastrosa política internacional es la población de San Andrés”.

