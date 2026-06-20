Colombia

Profesor comparó notas de sus alumnos con los resultados de varias selecciones en la primera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026: “Messiento orgulloso”

El docente y creador de contenido colombiano Jordi Romero Castillo mostró la forma creativa en la que entregó la nota final de un trabajo a sus alumnos de sociales, y los comparó con varias de los equipos que dejaron sorpresas en la primera jornada del torneo

Guardar
Google icon
- crédito @el_profe_jordi/IG
El profesor colombiano recordó el caso de selecciones como Colombia, Argentina y Cabo Verde, entre otras - crédito @el_profe_jordi/IG

La pasión que despierta el Mundial 2026 volvió a dejar una nueva postal en redes sociales gracias al profesor colombiano Jordi Romero Castillo.

El docente de ciencias sociales que trabaja en un colegio del sur de Bogotá, se ideó una manera bastante particular para entregarles las notas de un trabajo final a sus estudiantes comparándolos con los resultados de algunas selecciones que participan en el Mundial 2026, incluida Colombia.

PUBLICIDAD

El educador y creador de contenido compartió un video en su perfil de Instagram el viernes 19 de junio, en el que mostró la respuesta que le brindó a cada uno de sus alumnos, y los equiparó a cada uno con cada país, de acuerdo al resultado que tuvo el trabajo final y el partido.

“Diciéndoles la nota final a mis estudiantes con un país del Mundial de acuerdo con la primera fecha”, mencionó El profe Jordi en la publicación adjunta al video.

PUBLICIDAD

El docente colombiano Jordi Romero encontró una divertida forma de comparar los resultados de los trabajos finales de sus alumnos al compararlos con algunos de los resultados de las selecciones durante la primera fecha de fase de grupos del Mundial 2026, incluida la selección Colombia - crédito @el_profe_jordi/IG

El primer caso fue un joven que sacó 4.8 en su trabajo final, y por ello lo comparó con Argentina, que goleó 3 a 0 a Argelia en el grupo J. “Pintas para grandes cosas, papá. Pasaste con buenas notas. Messiento orgulloso de ti, papá”, le dijo con orgullo el maestro a su estudiante.

El segundo caso recogió el histórico empate de Cabo Verde a España 0 a 0 por el grupo H. “Uy, pensé que te iba a ir mal, pero me mostraste que luchar hasta el final da sus frutos, papá. Te felicito”, le dijo el docente al siguiente alumno.

La tercera estudiante fue comparada con la derrota de Ecuador ante Costa de Marfil por 1 a 0 en el grupo E. “Tuviste la oportunidad de haber ganado, pero desaprovechaste y perdiste en la última semana”, sentenció el maestro de bachillerato.

El cuarto estudiante recordó el caso de Estados Unidos y la goleada que le propinó a Paraguay por 4 a 1. “Fuiste sorpresa. Nunca habías tenido notas tan buenas en la materia y esta vez sobresaliste, fuiste de las mejores”, le expresó el docente a su alumno.

El siguiente joven recordó el fortuito debut con derrota apabullante de Curazao, que fue goleada por Alemania 7 a 1 en el grupo E. “Tuviste las peores notas del curso”, resumió el educador.

El siguiente alumno no fue sorpresa para El Profe Jordi, puesto que recordó a Francia, y le dijo al joven: “Siempre sobresaliendo y siendo de las mejores”.

- crédito @el_profe_jordi/IG
- crédito @el_profe_jordi/IG

Mientras que con el caso de Alemania, un estudiante representó a la perfección la goleada teutona, y así la resumió el profesor al entregarle su calificación: “Obtuviste de las mejores notas del curso, pero ten cuidado que no todas las materias pueden ser así de fáciles, ¿no?“

Otro de los jóvenes bachilleres le recordó al docente la situación de Brasil, que empató a un gol con Marruecos en el grupo C. “No perdiste, pero no fuiste de los mejores y ya no eres el de antes”.

Por su parte, y como ocurrió con muchos aficionados al fútbol, el Profe Jordi también quedó sorprendido con uno de sus estudiantes debido a que esperaba que le fuera mejor, igual que a Portugal, que no pudo pasar del empate a un tanto con República Democrática del Congo. “Esperaba mucho de ti, porque te tenía toda la confianza, pero al final no me convenciste tanto”, le dijo el educador a su alumno.

En la recta final del video, el docente recordó el caso de Paraguay, y le dijo a uno de sus estudiantes: “Por cómo venías del año pasado, me emocioné y me ilusioné mucho, pero al final muy bajito”.

Otro de los ejemplos que utilizó el maestro fue el caso de Irán, que pese a todas las dificultades que enfrentó desde su llegada para disputar el Mundial, logró su primera victoria ante Nueva Zelanda por 2 a 1. “Pese a todas las dificultades y por lo que tuviste que pasar, que no te haya ido mal, para mí fue algo muy bonito, papá”, le dijo el profesor a su alumno.

La selección Colombia sufrió en su debut y le ganó a Uzbekistán 3 a 1 - crédito Juan Antonio Sánchez/Colprensa
La selección Colombia sufrió en su debut y le ganó a Uzbekistán 3 a 1 - crédito Juan Antonio Sánchez/Colprensa

La siguiente en pasar al frente fue una estudiante que el Profe Jordi comparó con Japón, que peleó hasta el final y le sacó el empate a Países Bajos a dos goles. “Eres tan organizada y tan disciplinada que fácilmente puedes llegar a ser de las mejores, si no la mejor del curso, al final del año”, dijo el docente.

Al final, el profesor recordó el caso de España, y le dijo al joven bachiller: “Yo pensé que ibas a quedar entre los mejores, pero al final como que me desilusionaste un poquito. A veces no se trata solo de pensar que vas a ser de las mejores, sino también de actuar. No solo pensamientos, también actos”.

Al final, y para recordar el vibrante partido de la selección Colombia ante Uzbekistán, con victoria por 3 a 1, el Profe Jordi le dijo a su alumno: “Ganaste, pero me pusiste a sufrir innecesariamente, mi papá. No dejes todo para el final la próxima vez, ¿bueno?" le dijo el maestro al joven que pasó la materia con 3,5.

Temas Relacionados

Mundial 2026El Profe JordiCalificaciones a estudiantesResultados de primera fechaFase de grupos del MundialSelección ColombiaArgentinaEspañaCabo VerdeJapónAlemaniaFranciaCurazaoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Capturan a alias Alex Pereira, presunto cabecilla de la “Oficina de la Costa Bolívar”, tras cooperación internacional

Autoridades lograron la detención del supuesto cabecilla tras su expulsión de Panamá, luego de un proceso de identificación internacional y verificación de documentos falsos

Capturan a alias Alex Pereira, presunto cabecilla de la “Oficina de la Costa Bolívar”, tras cooperación internacional

Karen Sevillano y Neider García hacen público su apoyo al candidato presidencial Iván Cepeda: participación en contenido de campaña y gesto simbólico desatan reacciones

La ganadora de La casa de los famosos Colombia conversó con el senador y precandidato sobre economía, empresa privada y salud, en un formato digital, y el dirigente agradeció el espacio en sus plataformas

Karen Sevillano y Neider García hacen público su apoyo al candidato presidencial Iván Cepeda: participación en contenido de campaña y gesto simbólico desatan reacciones

Corte Suprema de Justicia adelanta investigación contra Miguel Ángel Pinto,saliente senador, por el presunto acceso carnal violento

La denuncia fue interpuesta por una integrante de su equipo de trabajo que lo señaló de usar su cargo como jefe para forzar encuentros sexuales durante 10 meses

Corte Suprema de Justicia adelanta investigación contra Miguel Ángel Pinto,saliente senador, por el presunto acceso carnal violento

Manuela QM mostró los cambios en su abdomen tras el nacimiento de su hijo Caleb: enseñó al natural las marcas que le dejó la maternidad

A través de un video, la joven paisa relató cómo avanza su recuperación y habló sin filtros sobre los cambios físicos que enfrenta tras convertirse en madre

Manuela QM mostró los cambios en su abdomen tras el nacimiento de su hijo Caleb: enseñó al natural las marcas que le dejó la maternidad

Petro volvió a hacer campaña a Iván Cepeda pese a restricción judicial de no participar en política: “Colombia puede volver al silencio y a la soledad”

El jefe de Estado sostuvo que los colombianos serán quienes decidan en las urnas el futuro del país para los próximos cuatro años

Petro volvió a hacer campaña a Iván Cepeda pese a restricción judicial de no participar en política: “Colombia puede volver al silencio y a la soledad”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

JEP confirmó primera condena por “falsos positivos”, exmilitar responderá por la muerte de 31 jóvenes y campesinos

JEP confirmó primera condena por “falsos positivos”, exmilitar responderá por la muerte de 31 jóvenes y campesinos

Casos de “falsos positivos” podrían ser más de 21.000: JEP contrastará registros de posibles víctimas entre 1990 y 2016

Violencia intrafamiliar y conflicto armado: la “guerra” que afecta a miles de hogares en Colombia

Alias Naín, líder de Los Pachenca, reapareció para amenazar con una ‘limpieza social’ en La Guajira: “Vamos a estar para el pueblo”

Las claves del cese al fuego con los Comandos de Frontera que firmó el Gobierno Petro antes de las elecciones presidenciales

ENTRETENIMIENTO

Karen Sevillano y Neider García hacen público su apoyo al candidato presidencial Iván Cepeda: participación en contenido de campaña y gesto simbólico desatan reacciones

Karen Sevillano y Neider García hacen público su apoyo al candidato presidencial Iván Cepeda: participación en contenido de campaña y gesto simbólico desatan reacciones

Manuela QM mostró los cambios en su abdomen tras el nacimiento de su hijo Caleb: enseñó al natural las marcas que le dejó la maternidad

Cómo el nacimiento de su hijo reconcilió a José Narváez con la vida tras una dolorosa tragedia

Preocupación por la salud de Yina Calderón: Tuvo que ausentarse de Telemundo por dura enfermedad

Jessica Cediel se defendió de comentarios tras demostrar su apoyo a Abelardo de la Espriella: “Se le subieron los biopolímeros a la cabeza”

Deportes

David Alonso se quedó con la pole del Gran Premio de la República Checa de Moto 2

David Alonso se quedó con la pole del Gran Premio de la República Checa de Moto 2

Colombia ya tiene árbitro para enfrentar a RD Congo en el Mundial 2026: un viejo conocido de la Copa América y el verdugo de Luis Díaz

Nueva Zelanda vs. Egipto: hora y dónde ver en Colombia el duelo entre Mohamed Salah y Chris Wood en el Mundial 2026

Faustino Asprilla analizó las virtudes de República Democrática del Congo previo al duelo ante Colombia: “Es muy bravo”

América de Cali confirmó a sus dos primeros refuerzos para el segundo semestre de 2026 en la Liga BetPlay