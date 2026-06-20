Profesor comparó notas de sus alumnos con los resultados de varias selecciones en la primera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026: “Messiento orgulloso”

El profesor colombiano recordó el caso de selecciones como Colombia, Argentina y Cabo Verde, entre otras - crédito @el_profe_jordi/IG

La pasión que despierta el Mundial 2026 volvió a dejar una nueva postal en redes sociales gracias al profesor colombiano Jordi Romero Castillo.

El docente de ciencias sociales que trabaja en un colegio del sur de Bogotá, se ideó una manera bastante particular para entregarles las notas de un trabajo final a sus estudiantes comparándolos con los resultados de algunas selecciones que participan en el Mundial 2026, incluida Colombia.

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El educador y creador de contenido compartió un video en su perfil de Instagram el viernes 19 de junio, en el que mostró la respuesta que le brindó a cada uno de sus alumnos, y los equiparó a cada uno con cada país, de acuerdo al resultado que tuvo el trabajo final y el partido.

“Diciéndoles la nota final a mis estudiantes con un país del Mundial de acuerdo con la primera fecha”, mencionó El profe Jordi en la publicación adjunta al video.

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El docente colombiano Jordi Romero encontró una divertida forma de comparar los resultados de los trabajos finales de sus alumnos al compararlos con algunos de los resultados de las selecciones durante la primera fecha de fase de grupos del Mundial 2026, incluida la selección Colombia - crédito @el_profe_jordi/IG

El primer caso fue un joven que sacó 4.8 en su trabajo final, y por ello lo comparó con Argentina, que goleó 3 a 0 a Argelia en el grupo J. “Pintas para grandes cosas, papá. Pasaste con buenas notas. Messiento orgulloso de ti, papá”, le dijo con orgullo el maestro a su estudiante.

El segundo caso recogió el histórico empate de Cabo Verde a España 0 a 0 por el grupo H. “Uy, pensé que te iba a ir mal, pero me mostraste que luchar hasta el final da sus frutos, papá. Te felicito”, le dijo el docente al siguiente alumno.

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La tercera estudiante fue comparada con la derrota de Ecuador ante Costa de Marfil por 1 a 0 en el grupo E. “Tuviste la oportunidad de haber ganado, pero desaprovechaste y perdiste en la última semana”, sentenció el maestro de bachillerato.

El cuarto estudiante recordó el caso de Estados Unidos y la goleada que le propinó a Paraguay por 4 a 1. “Fuiste sorpresa. Nunca habías tenido notas tan buenas en la materia y esta vez sobresaliste, fuiste de las mejores”, le expresó el docente a su alumno.

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El siguiente joven recordó el fortuito debut con derrota apabullante de Curazao, que fue goleada por Alemania 7 a 1 en el grupo E. “Tuviste las peores notas del curso”, resumió el educador.

El siguiente alumno no fue sorpresa para El Profe Jordi, puesto que recordó a Francia, y le dijo al joven: “Siempre sobresaliendo y siendo de las mejores”.

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- crédito @el_profe_jordi/IG

Mientras que con el caso de Alemania, un estudiante representó a la perfección la goleada teutona, y así la resumió el profesor al entregarle su calificación: “Obtuviste de las mejores notas del curso, pero ten cuidado que no todas las materias pueden ser así de fáciles, ¿no?“

Otro de los jóvenes bachilleres le recordó al docente la situación de Brasil, que empató a un gol con Marruecos en el grupo C. “No perdiste, pero no fuiste de los mejores y ya no eres el de antes”.

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Por su parte, y como ocurrió con muchos aficionados al fútbol, el Profe Jordi también quedó sorprendido con uno de sus estudiantes debido a que esperaba que le fuera mejor, igual que a Portugal, que no pudo pasar del empate a un tanto con República Democrática del Congo. “Esperaba mucho de ti, porque te tenía toda la confianza, pero al final no me convenciste tanto”, le dijo el educador a su alumno.

En la recta final del video, el docente recordó el caso de Paraguay, y le dijo a uno de sus estudiantes: “Por cómo venías del año pasado, me emocioné y me ilusioné mucho, pero al final muy bajito”.

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Otro de los ejemplos que utilizó el maestro fue el caso de Irán, que pese a todas las dificultades que enfrentó desde su llegada para disputar el Mundial, logró su primera victoria ante Nueva Zelanda por 2 a 1. “Pese a todas las dificultades y por lo que tuviste que pasar, que no te haya ido mal, para mí fue algo muy bonito, papá”, le dijo el profesor a su alumno.

La selección Colombia sufrió en su debut y le ganó a Uzbekistán 3 a 1 - crédito Juan Antonio Sánchez/Colprensa

La siguiente en pasar al frente fue una estudiante que el Profe Jordi comparó con Japón, que peleó hasta el final y le sacó el empate a Países Bajos a dos goles. “Eres tan organizada y tan disciplinada que fácilmente puedes llegar a ser de las mejores, si no la mejor del curso, al final del año”, dijo el docente.

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Al final, el profesor recordó el caso de España, y le dijo al joven bachiller: “Yo pensé que ibas a quedar entre los mejores, pero al final como que me desilusionaste un poquito. A veces no se trata solo de pensar que vas a ser de las mejores, sino también de actuar. No solo pensamientos, también actos”.

Al final, y para recordar el vibrante partido de la selección Colombia ante Uzbekistán, con victoria por 3 a 1, el Profe Jordi le dijo a su alumno: “Ganaste, pero me pusiste a sufrir innecesariamente, mi papá. No dejes todo para el final la próxima vez, ¿bueno?" le dijo el maestro al joven que pasó la materia con 3,5.