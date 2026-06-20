Colombia

Cómo el nacimiento de su hijo reconcilió a José Narváez con la vida tras una dolorosa tragedia

El presentador confesó que la muerte de sus seres queridos lo sumió en el dolor y el resentimiento, hasta que la paternidad le ayudó a transformar su vida

Guardar
Google icon
El duelo de José Narváez tras perder a su hermano y a su tío: “No sentía que merecía vivir" - crédito @JoseNarvaezM/ Instagram
El duelo de José Narváez tras perder a su hermano y a su tío: “No sentía que merecía vivir" - crédito @JoseNarvaezM/ Instagram

José Narváez reveló que sobrevivió al accidente en el que murieron su hermano y su tío, una tragedia que, según contó, lo dejó durante años con culpa, resentimiento y rechazo a su propio cumpleaños. La llegada de sus hijos, en especial el nacimiento de Juan José un 20 de enero, transformó su duelo.

El actor y presentador colombiano relató ese episodio en una entrevista con el pódcast Sinceramente Cris, conducido por la periodista Cristina Estupiñán. Allí recordó que fue el único sobreviviente del siniestro y que la muerte de su hermano ocurrió mientras lo sostenía en brazos.

PUBLICIDAD

“Para resumir, yo tuve un accidente donde murió mi tío, murió mi hermano, solo me salvo yo. Y yo pensé que eso estaba resuelto. Mi hermano a mí me muere en mis brazos y éramos así, unidos como mis hijos, éramos uno solo. Y mi tío era una figura muy paternal también para mí. O sea, a mí se me acaba el mundo”, relató Narváez.

José Narváez relató que sobrevivió al accidente en el que murieron su hermano y su tío, una experiencia que lo marcó con culpa y lo llevó a rechazar su propio cumpleaños durante años - crédito @jossenarvaezm/ Instagram
José Narváez relató que sobrevivió al accidente en el que murieron su hermano y su tío, una experiencia que lo marcó con culpa y lo llevó a rechazar su propio cumpleaños durante años - crédito @jossenarvaezm/ Instagram

Durante mucho tiempo creyó que había superado lo ocurrido. Pese a una apariencia de fortaleza, el presentador arrastró secuelas emocionales profundas y una sensación persistente de no merecer haber seguido con vida. Ese impacto se concentró en una fecha: el 20 de enero, día de su cumpleaños. Según su testimonio, dejó de celebrarlo y convirtió esa jornada en un ritual de duelo marcado por visitas al cementerio, llanto y música vallenata en memoria de su tío y su hermano.

PUBLICIDAD

“Yo quedé con muchos dolores, con resentimiento. Yo no celebraba mi cumpleaños, yo odiaba que llegara el 20 de enero porque yo sentía que no había motivos para celebrar. Yo me iba al cementerio a llorar y a poner los vallenatos que le gustaban a mi tío, a mi hermano. Y no soportaba que nadie me hablara. Yo no me sentía merecedor de estar aquí”, explicó.

En ese mismo relato, el exconductor de Guerreros vinculó ese proceso con el miedo a la muerte y a las pérdidas súbitas, una marca que reapareció con fuerza durante la pandemia. En la conversación explicó que ese periodo removió una herida que él consideraba cerrada y lo llevó a vivir uno de los momentos más oscuros de su vida.

El impacto de la tragedia se concentró en el 20 de enero, día de su cumpleaños, que transformó en una jornada de duelo, visitas al cementerio y música vallenata en memoria de sus seres queridos - crédito @jossenarvaezm/ Instagram
El impacto de la tragedia se concentró en el 20 de enero, día de su cumpleaños, que transformó en una jornada de duelo, visitas al cementerio y música vallenata en memoria de sus seres queridos - crédito @jossenarvaezm/ Instagram

Narváez contó que, mientras el mundo del entretenimiento se paralizaba, él seguía trabajando, pero no podía agradecerlo. Lloraba con frecuencia, no quería salir y vivía con temor al contacto, a enfermarse y a perder a alguien más. “Yo no quería salir ni a trabajar. Éramos los únicos bendecidos. Porque todo el mundo tenía la dificultad de que le cortaron sus ingresos, le cortaron su trabajo y yo no lograba ver eso. Yo no lo agradecía, yo lo veía como un trauma. Yo no quería ir a trabajar. Yo tenía miedo”, relató.

En esa etapa llegó otra noticia que lo desestabilizó: el embarazo de Cristina Hurtado durante la pandemia. Narváez admitió que reaccionó con terror ante la idea de traer otro hijo al mundo en ese contexto y que necesitó cerca de un mes para procesarlo. “Cuando me cuenta Cris, yo: ‘No, no, esto no es en serio’. O sea, yo casi me muero del miedo, del terror. ¿Cómo voy a traer un niño a pandemia? No es verdad”, dijo sobre la llegada de Mateo, su hijo menor.

La transformación más profunda, según su relato, había comenzado años antes con el nacimiento de Juan José, hijo de Narváez y Hurtado. El presentador contó que el niño nació justamente el día de su cumpleaños, una coincidencia que interpretó como un mensaje directo para reconciliarse con la vida. “Dios, hablando de los hijos, había olvidado ese detalle. Como que me coge y me dice: ‘Ah, sí..., ¿no te gusta celebrar la vida, no te gusta celebrar tu cumpleaños? Toma, pum’. A Juan José me lo manda el 20 de enero, el día de mi cumpleaños”, expresó.

La transformación llegó con el nacimiento de Juan José el 20 de enero, fecha que coincidió con su cumpleaños y que interpretó como un mensaje directo para reconciliarse con la vida - crédito @jossenarvaezm/ Instagram
La transformación llegó con el nacimiento de Juan José el 20 de enero, fecha que coincidió con su cumpleaños y que interpretó como un mensaje directo para reconciliarse con la vida - crédito @jossenarvaezm/ Instagram

Narváez precisó que no se trató de una cesárea programada. Recordó que el parto se adelantó de manera natural después de varios días de expectativa y que, cuando llegaron a la clínica, la médica le confirmó que su hijo nacería ese mismo día. Desde entonces, el 20 de enero dejó de ser una fecha asociada únicamente a la pérdida. “Desde ese día, los 20 de enero son el día más esperado de mi vida, porque es el día del cumpleaños de mi hijo, de mi Juanjo”, afirmó.

Temas Relacionados

José NarváezCristina HurtadoHermano José NarváezColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Capturan a alias Alex Pereira, presunto cabecilla de la “Oficina de la Costa Bolívar”, tras cooperación internacional

Autoridades lograron la detención del supuesto cabecilla tras su expulsión de Panamá, luego de un proceso de identificación internacional y verificación de documentos falsos

Capturan a alias Alex Pereira, presunto cabecilla de la “Oficina de la Costa Bolívar”, tras cooperación internacional

Karen Sevillano y Neider García hacen público su apoyo al candidato presidencial Iván Cepeda: participación en contenido de campaña y gesto simbólico desatan reacciones

La ganadora de La casa de los famosos Colombia conversó con el senador y precandidato sobre economía, empresa privada y salud, en un formato digital, y el dirigente agradeció el espacio en sus plataformas

Karen Sevillano y Neider García hacen público su apoyo al candidato presidencial Iván Cepeda: participación en contenido de campaña y gesto simbólico desatan reacciones

Corte Suprema de Justicia adelanta investigación contra Miguel Ángel Pinto,saliente senador, por el presunto acceso carnal violento

La denuncia fue interpuesta por una integrante de su equipo de trabajo que lo señaló de usar su cargo como jefe para forzar encuentros sexuales durante 10 meses

Corte Suprema de Justicia adelanta investigación contra Miguel Ángel Pinto,saliente senador, por el presunto acceso carnal violento

Manuela QM mostró los cambios en su abdomen tras el nacimiento de su hijo Caleb: enseñó al natural las marcas que le dejó la maternidad

A través de un video, la joven paisa relató cómo avanza su recuperación y habló sin filtros sobre los cambios físicos que enfrenta tras convertirse en madre

Manuela QM mostró los cambios en su abdomen tras el nacimiento de su hijo Caleb: enseñó al natural las marcas que le dejó la maternidad

Petro volvió a hacer campaña a Iván Cepeda pese a restricción judicial de no participar en política: “Colombia puede volver al silencio y a la soledad”

El jefe de Estado sostuvo que los colombianos serán quienes decidan en las urnas el futuro del país para los próximos cuatro años

Petro volvió a hacer campaña a Iván Cepeda pese a restricción judicial de no participar en política: “Colombia puede volver al silencio y a la soledad”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

JEP confirmó primera condena por “falsos positivos”, exmilitar responderá por la muerte de 31 jóvenes y campesinos

JEP confirmó primera condena por “falsos positivos”, exmilitar responderá por la muerte de 31 jóvenes y campesinos

Casos de “falsos positivos” podrían ser más de 21.000: JEP contrastará registros de posibles víctimas entre 1990 y 2016

Violencia intrafamiliar y conflicto armado: la “guerra” que afecta a miles de hogares en Colombia

Alias Naín, líder de Los Pachenca, reapareció para amenazar con una ‘limpieza social’ en La Guajira: “Vamos a estar para el pueblo”

Las claves del cese al fuego con los Comandos de Frontera que firmó el Gobierno Petro antes de las elecciones presidenciales

ENTRETENIMIENTO

Karen Sevillano y Neider García hacen público su apoyo al candidato presidencial Iván Cepeda: participación en contenido de campaña y gesto simbólico desatan reacciones

Karen Sevillano y Neider García hacen público su apoyo al candidato presidencial Iván Cepeda: participación en contenido de campaña y gesto simbólico desatan reacciones

Manuela QM mostró los cambios en su abdomen tras el nacimiento de su hijo Caleb: enseñó al natural las marcas que le dejó la maternidad

Preocupación por la salud de Yina Calderón: Tuvo que ausentarse de Telemundo por dura enfermedad

Jessica Cediel se defendió de comentarios tras demostrar su apoyo a Abelardo de la Espriella: “Se le subieron los biopolímeros a la cabeza”

Jorge Barón le dio la ‘patadita de la buena suerte’ a Abelardo de la Espriella: “Esta vez, para que sea presidente”

Deportes

David Alonso se quedó con la pole del Gran Premio de la República Checa de Moto 2

David Alonso se quedó con la pole del Gran Premio de la República Checa de Moto 2

Colombia ya tiene árbitro para enfrentar a RD Congo en el Mundial 2026: un viejo conocido de la Copa América y el verdugo de Luis Díaz

Nueva Zelanda vs. Egipto: hora y dónde ver en Colombia el duelo entre Mohamed Salah y Chris Wood en el Mundial 2026

Faustino Asprilla analizó las virtudes de República Democrática del Congo previo al duelo ante Colombia: “Es muy bravo”

América de Cali confirmó a sus dos primeros refuerzos para el segundo semestre de 2026 en la Liga BetPlay