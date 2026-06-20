Capturan a alias Alex Pereira, presunto cabecilla de la “Oficina de la Costa Bolívar”, tras cooperación internacional

La Policía Nacional escolta a Alexander Antonio Pereira Castro, alias Alex Pereira, tras su llegada al aeropuerto de Rionegro, Antioquia, luego de su expulsión de Panamá - crédito Policía Nacional

La captura de Alexander Antonio Pereira Castro, conocido como alias Alex Pereira, marcó un nuevo capítulo en la lucha contra el crimen organizado en el norte de Colombia.

La Policía Nacional informó la detención del señalado líder de la Oficina de la Costa Bolívar en el Aeropuerto Internacional José María Córdova, en Rionegro (Antioquia), tras ser expulsado de Panamá. La operación involucró coordinación internacional y la verificación de documentos falsos, según reportó Caracol Radio.

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El arresto de Alex Pereira, de 37 años y oriundo de Cartagena, responde a una orden de captura por los delitos de concierto para delinquir agravado y extorsión agravada. Además, enfrenta procesos judiciales por homicidio, lesiones personales, porte ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes. De acuerdo con la información recogida por Caracol Radio, su nombre figuraba en el Cartel de los Más Buscados de Cartagena, publicado por la Policía Nacional el 28 de abril de 2026, debido a su presunta implicación en una serie de homicidios y otros delitos graves.

La detención se produjo luego de que las autoridades migratorias de Panamá interceptaran al sospechoso el 16 de mayo, cuando intentaba salir hacia Puerto Rico. Durante el control migratorio en el puesto de Guabalá, provincia de Chiriquí, se constató que Pereira había ingresado de manera ilegal. Al revisar su pasaporte, se descubrió que los documentos eran falsos, lo que permitió confirmar su identidad real, buscada mediante circulares azul y roja de Interpol en 196 países.

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El operativo internacional permitió la detención de uno de los hombres más buscados de Cartagena, investigado por su presunta vinculación con trece homicidios - crédito Policía Nacional

El brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, explicó que la captura de Pereira es parte de una ofensiva coordinada contra las estructuras criminales que afectan la seguridad de la región. “La Policía Nacional ratifica su compromiso de continuar adelantando acciones contundentes contra las organizaciones delincuenciales que afectan la seguridad y la convivencia ciudadana”, afirmó Peña Araque.

Las investigaciones apuntan a que Alex Pereira inició su carrera delictiva en 2015, integrando la subestructura Héroes del Caribe del Clan del Golfo. En 2023, habría fundado la organización conocida como “Oficina de la Costa Bolívar”, una estructura criminal que, según los reportes policiales, mantiene influencia en varios sectores de Cartagena. Bajo su presunto liderazgo, la organización habría ejercido extorsión a comerciantes y ofrecido servicios criminales externalizados para homicidios selectivos, colaborando con otras agrupaciones delincuenciales.

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Según las autoridades, a Pereira se le atribuyen trece homicidios, cuatro tentativas de homicidio y una lesión personal a un menor de edad. La Policía también documentó dieciséis anotaciones judiciales en su contra por delitos como fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego (2008, 2017, 2020 y 2022), hurto calificado (2009), hurto agravado (2010), homicidio (2014, 2019 y 2023), concierto para delinquir agravado con fines de homicidio (2020 y 2021), concierto para delinquir agravado con fines de extorsión (2023) y amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos (2025).

Agentes de la Policía Nacional notifican al presunto cabecilla de la “Oficina de la Costa Bolívar” sobre su orden de captura por delitos de homicidio y extorsión agravada - crédito Policía Nacional

La captura de Pereira se produce en un contexto de intensificación de controles policiales en Bolívar ante la proximidad de las elecciones regionales, previstas para el domingo 21 de junio. Las autoridades han reforzado los operativos de seguridad para garantizar el desarrollo pacífico de los comicios. En ese sentido, la Policía Nacional exhorta a la ciudadanía a colaborar con las investigaciones y a suministrar información que facilite la identificación y detención de otros integrantes de estructuras criminales que operan en la región.

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El operativo que condujo a la caída de Alex Pereira contó con la colaboración de organismos de seguridad internacionales y nacionales, reflejando el alcance de las redes delictivas y la necesidad de cooperación transfronteriza para combatirlas. La expulsión desde Panamá y la posterior notificación de la captura en territorio colombiano representan un ejemplo de la articulación entre países en la persecución de actores señalados por delitos graves.

Las autoridades le atribuyen trece homicidios, cuatro tentativas de homicidio y una lesión personal a un menor, además de dieciséis anotaciones judiciales por delitos como porte ilegal de armas, hurto y amenazas - crédito Policía Nacional

Las autoridades consideran relevante la desarticulación de su estructura ante el impacto que ha tenido en la seguridad de Cartagena y sus alrededores. El caso continúa en investigación mientras avanzan los procesos judiciales por los distintos delitos que se le imputan. “Asimismo, invita a la comunidad a seguir suministrando información oportuna que permita la captura de los actores criminales que atentan contra la tranquilidad de los cartageneros”, afirmó el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.

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