Unidad para las Víctimas reprogramó el pago de la indemnización a campesino que la denunció

La Unidad para las Víctimas reprogramó para el próximo 30 de abril el pago de la indemnización para Enrique del Carmen Castillo Ortiz. La noticia la dio a conocer la entidad en la mañana de este martes 19 a través de un comunicado a la opinión pública. Un momento muy esperado para el campesino de 80 años que vive en el departamento de Magdalena.

En junio de 2020 la misma entidad avaló el pago de su indemnización en dos oportunidades, por el asesinato de su hijo en 1997 a manos de grupos armados ilegales en Aracataca (Magdalena), en el marco del conflicto armado en Colombia.

Por medio de la resolución N° 04102019- 711684 del 1 de junio de 2020, la entidad se comprometió a realizar el giro correspondiente en dos pagos. El primero en junio del mismo año, por el 50 % y en noviembre de 2021, por un 25 %. El restante 25 % de la indemnización del Estado le corresponde a su esposa.

Sin embargo y a pesar del fallo, Castillo Ortiz denunció que nunca recibió un peso por parte de la Unidad para las Víctimas: “Yo no sé qué ha pasado con la indemnización. Uno es analfabeto. Uno no sabe si lo engañan o no lo engañan. Nunca me han llamado para pagos ni nada,”, afirmó en una entrevista con El Espectador.

En los primeros días de marzo de 2022, un juzgado de Santa Marta aceptó estudiar la tutela interpuesta por el hombre de 80 años, para verificar si han sido vulnerados sus derechos, el debido proceso y su mínimo vital.

En su comunicado de este martes la Unidad para las Víctimas afirmó: “De manera prioritaria, se distribuyó el 50% de la misma en favor de Castillo. No obstante, en el año 2021 la Unidad revocó parcialmente la medida, toda vez que aparecieron beneficiarios con igual o mejor derecho con posterioridad y por ello los dineros fueron reintegrados al tesoro nacional”.

En su entrevista con El Espectador, Castillo Ortiz enfatizó que, “eso es una mentira. En ningún banco ha habido plata a nombre mío. A mí la familia me regala plata. Los amigos me dan diez, me dan cinco mil pesos. Me dan el pasaje. Unos me dan la comida, otros me dan la dormida”, agregó.

En la tutela presentada el padre del joven asesinado anunció que una resolución de la Unidad para las Víctimas de noviembre de 2021, había concluido que su caso era priorizado y reconocido como persona altamente vulnerable.

En cuanto al caso de la acción de tutela interpuesta en su contra, la Unidad para la Víctimas expresó en su carta pública que, “la Oficina Asesora Jurídica dio respuesta al despacho de conocimiento el pasado 8 de abril del año en curso y la Unidad para las Víctimas se encuentra a la espera del fallo”.

Mientras el juzgado da respuesta oficial a dicha tutela, la Unidad estatal ya se comprometió en reactivar el pago correspondiente de la indemnización para finales de este mes.

Con esta notificación, Enrique del Carmen Castillo Ortiz espera que la entidad por fin cumpla con su palabra. En su entrevista con El Espectador del pasado Viernes Santo, el campesino de Magdalena concluyó: “En diversas conversaciones realizadas con el centro de atención en línea (chat) de la Unidad de Víctimas se me informo que el giro correspondiente a mi indemnización había sido enviado y luego devuelto debido a que no se había cobrado. Esta situación ya se ha presentado tres veces”.

