Selección Colombia: los mejor calificados y los más valiosos del mercado antes del debut en el Mundial 2026

La selección Colombia iniciará su camino en el Mundial ante Uzbekistán el próximo 17 de junio - crédito Chris Jones/IMAGN IMAGES

La Selección Colombia debutará el miércoles 17 de junio ante Uzbekistán en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 con los precedentes de los amistosos disputados a lo largo del año en los que prevalecen las dudas antes que las certezas.

Pese a las victorias ante Costa Rica y Jordanía antes de iniciar el Mundial ante Uzbekistán, la Tricolor no termina de convencer en su rendimiento dentro del campo de juego y lo que las estadísticas dejan claro antes del pitazo inicial en el estadio Ciudad de México es que tendrán que desafiar más de un pronóstico en contra.

PUBLICIDAD

De acuerdo con los datos de la plataforma de estadísticas deportivas en tiempo real Sofascore, recabados durante las eliminatorias de Conmebol, Colombia mantuvo una identidad de juego alrededor del control del juego y la eficiencia en campo propio. Con 56,8% de posesión de pelota a lo largo de las 18 fechas de las eliminatorias, los de Néstor Lorenzo se ubicaron terceros en la tabla con 28 puntos, detrás de Argentina (38) y Ecuador (29).

El dato de posesión adquiere mayor dimensión al cruzarlo con los números de pase. Colombia completó 374 pases precisos por partido con una efectividad global del 85,6%. La diferencia entre zonas del campo es marcada: en campo propio, la precisión alcanzó el 91,3%, mientras que en campo contrario bajó al 77,5%. Esto se tradujo en algo recurrente durante las eliminatorias: la dificultad de generar pases de ruptura o situaciones de gol en el área rival.

PUBLICIDAD

En el apartado ofensivo, la Tricolor promedió 1,6 goles por partido durante las eliminatorias, cifra que si bien habla del rigor de las marcas en la clasificación de Conmebol, también delata los problemas para crear situaciones de peligro, así como la falta de acierto de los delanteros titulares. A esto se suma que el uso de pases largos en el cuadro cafetero fue moderado: 20,8 por partido con una efectividad del 56,6%. El dato sugiere que Lorenzo privilegió la circulación corta y el juego asociado por sobre la pelota directa, algo acorde con el porcentaje de posesión global del equipo y los bajos números en goles y situaciones de peligro.

James Rodríguez y Luis Díaz, los mejor calificados

James Rodríguez fue el mejor calificado de la Selección Colombia en las eliminatorias rumbo al Mundial 2026 - crédito Carlos Ortega/EFE

James Rodríguez encabeza el ranking de rendimiento de la Selección Colombia en el Mundial 2026 con una nota promedio de 7.66 en la plataforma de estadísticas.

PUBLICIDAD

Detrás del ’10′ aparece Luis Díaz, extremo del Bayern Múnich. El extremo izquierdo acumula una nota de 7,26 y lidera con amplia ventaja las estadísticas ofensivas del equipo: 7 goles anotados en las eliminatorias, 3 asistencias y 10 participaciones directas en goles, cifra que comparte con el propio Rodríguez. Daniel Muñoz, lateral derecho del Crystal Palace, cerró el podio con una calificación promedio de 7,05.

Entre los puestos cuarto y sexto del ranking de notas aparecen Jhon Arias (6,98), extremo del Palmeiras; Jefferson Lerma (6,96), mediocampista del Crystal Palace; y el portero Camilo Vargas (6,92), del Atlas de México, cuyo desempeño en el arco lo ubica entre los mejores calificados del grupo.

PUBLICIDAD

Jhon Arias, clave en el esquema de Lorenzo, fue el cuarto jugador mejor calificado de Colombia en las eliminatorias - crédito Travis Register/Imagn Images

Davinson Sánchez, defensor central del Galatasaray, y Kevin Castaño, volante del River Plate, comparten la franja de los 6,91 y 6,90 en las notas, respectivamente. Junto a ellos, Jhon Lucumí del Bologna se ubicó en el noveno lugar con un promedio de 6,90.

Jhon Jader Durán —que no fue convocado al Mundial— figura en el décimo puesto con 6,88, dejando por fuera del Top 10 a jugadores convocados como Jhon Córdoba, Richard Ríos, o Rafael Santos Borré.

PUBLICIDAD

Luis Díaz, el más cotizado

Luis Diaz es el jugador colombiano más cotizado del momento, gracias a su temporada con el Bayern Múnich - crédito Rodrigo Valle/REUTERS

Luis Díaz encabeza la lista de jugadores más cotizados del plantel colombiano con 70 millones de euros, y representa por sí solo una porción considerable del valor total del equipo. Actualmente es el sexto extremo izquierdo más cotizado del mundo, el quinto jugador más valorado de la Bundesliga, y el número 53 a nivel mundial.

Le sigue Luis Javier Suárez con 30 millones de euros, mientras que Richard Ríos ocupa el tercer lugar con 25 millones, en uno de los ascensos más pronunciados del mercado: el mediocampista pasó del Palmeiras al Benfica y su cotización subió con tendencia al alza según Transfermarkt.

PUBLICIDAD

Luis Javier Suárez es el segundo jugador colombiano más valioso según la más reciente tasación de Transfermarkt - crédito Luisa González/REUTERS

Daniel Muñoz y Jhon Lucumí comparten una valuación de 22 millones de euros cada uno, seguidos por Juan Camilo “Cucho” Hernández con 18 millones, y Davinson Sánchez con 16 millones. Jhon Arias aparece tasado en 15 millones de euros, mientras que el Top 10 lo cierran Jorge Carrascal del Flamengo con una valoración de 13 millones de euros, y Carlos Andrés Gómez de Vasco da Gama con una tasación de 11 millones.

Carlos Andrés Gómez cierra el Top 10 de los colombianos mejor valorados en el mércado de fichajes antes del inicio del Mundial - crédito Travis Register/Imagn Images

En el extremo opuesto de la tabla, James Rodríguez —el mejor calificado de las eliminatorias— no supera el millón y medio de dólares en Transfermarkt, reflejo de la falta de minutos en la Major League Soccer.

PUBLICIDAD

El plantel de Lorenzo ocupa el puesto 21 entre las selecciones más cotizadas del Mundial 2026, con un valor total de 302 millones de euros según datos de la plataforma. La cifra ubica a Colombia quinta entre las selecciones de la Conmebol, por detrás de Brasil, Argentina, Ecuador y Uruguay, y a gran distancia de Portugal, su rival en el Grupo K, cuyo plantel alcanza los 1.129 millones de dólares.