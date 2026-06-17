Colombia

Joven denunció robo a mano armada que dejó herido a un trabajador de popular restaurante en Medellín: “Escuchamos los disparos”

La creadora de contenido contó que uno de los empleados del lugar recibió un tiro en el pecho en medio del confuso ataque en contra de un ciudadano extranjero que estaba compartiendo una cena con su familia

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El testimonio se difundió ampliamente, teniendo en cuenta que el restaurante es bastante concurrido - crédito @isabellabetancourtce / TikTok

Una joven, identificada como Isabella Betancourt, denunció a través de su cuenta de TikTok que presenció un intento de robo con disparos en un restaurante ubicado en Laureles (Medellín), entre las 11:00 p. m. y las 12:00 a.m. El hecho dejó herido a un empleado del local y se convirtió en ejemplo de la inseguridad que se vive a diario en la ciudad.

La joven contó que el ataque ocurrió mientras comía con su novio y una amiga en un restaurante de la cadena El Corral. Según su testimonio, el ladrón entró al lugar y se dirigió a una mesa situada muy cerca de la suya.

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Betancourt relató que ella y sus acompañantes vieron cuando el señalado atracador sacó un arma: “Nunca en mi vida me había tocado tirarme al piso para que no me fuera con una bala perdida, para que no me robaran”.

Robo a entidad financiera con presencia de arma, sujetos encapuchados y respuesta inmediata de autoridades. – (Imagen Ilustrativa Infobae)
El criminal utilizó un arma para amenazar a los comensales – crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Los ladrones pretendían atracar a un hombre con una cadena de oro

De acuerdo con Betancourt, la mesa afectada estaba ocupada por una familia cubana y el objetivo del criminal era un hombre que llevaba “una cadena de oro demasiado gruesa y demasiado grande”.

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Según su versión, el robo no se concretó por la reacción de los presentes en el lugar: “No lo alcanzaron a robar porque seguramente el ladrón le dio mucho miedo porque todo el mundo reaccionó como a pararse, a esconderse o a correr”.

La joven describió la escena de pánico generalizado al ver el arma, debido a que varias personas buscaron refugio y contó que ella intentó hacer lo mismo junto con su novio, que la tomó de la mano para llevarla hacia la cocina del local. Desde ese lugar, según contó, escuchó entre 2 y 3 disparos: “Nos imaginamos todo”.

Primer plano de una persona adulta mayor de 50 años, sin pelo gris, comiendo salmón con espárragos y papas en un restaurante, con vino y agua en la mesa.
Lo que parecía una cena tranquila terminó en una balecera - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Un trabajador del restaurante resultó herido, según la denuncia

La mujer afirmó que un empleado de El Corral quedó lesionado durante la balacera, pues recibió un tiro al pecho y que, cuando ella salió de la cocina, lo vio ensangrentado y tirado en el piso.

La joven aclaró que no supo con certeza si el disparo fue una bala perdida o si el asaltante le apuntó directamente al trabajador, teniendo en cuenta que ella permaneció refugiada en la cocina mientras se oían los tiros.

En el mismo relato, cuestionó la reacción de una cocinera del local, a la que señaló por exigir que aquellos que se habían refugiado en la cocina salieran de allí poco después de los disparos: “Nos empezaron a gritar a los que nos habíamos metido que nos teníamos que salir de la cocina, que no podíamos estar ahí”.

Calle sombría con casquillos de bala dispersos sobre asfalto agrietado. Cinta amarilla "NO PASAR" al frente, y luces rojas y azules de patrulla al fondo.
La joven confirmó que no esperó a la llegada de las autoridades - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La familia atacada entró en pánico, debido a que llevaban niños pequeños

La joven también describió el impacto que el hecho tuvo sobre la familia a la que intentaron robar: “Había niños pequeños, menores de edad, yo no les pongo más de 6 años. Había dos señoras, que una de ellas era la mamá de los niños y era la más afectada porque a ella fue a la que le apuntaron en la boca para que el esposo de ella entregara la cadena tan gruesa que tenía. Al final no le robaron, no la entregó, pero esa señora quedó obviamente en pánico”.

En su video, Betancourt lamentó que el episodio hubiera afectado a visitantes extranjeros y contó que la mujer repetía: “Me voy ya mismo de ese país, mañana mismo me voy de ese país”.

La denunciante añadió que ella también quedó en estado de shock: “Yo lloraba, yo no podía dejar de temblar”. Tras confirmar que los asaltantes se fueron, la joven salió rápidamente con su novio y amiga del lugar, por lo que no esperaron a la llegada de la Policía y tampoco supieron qué pasó con el herido.

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