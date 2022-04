Esta es Aljibe, la única librería de Barichara

(Cortesía: Alejandra Espinosa Uribe).

Es la primera librería en Barichara en sus 314 años de historia. Es la única en 100 kilómetros a la redonda. Es un espacio pequeño, acogedor, fundado en 2019 por Alejandra Espinosa Uribe, la hija de Diana. Es un lugar que le da paso a cualquier capricho libresco, dispuesto para sentarse a ojear libros y conversar. La librería está ubicada en la esquina del parque principal, en donde se ven los guayacanes que florecen. Si bien Barichara es un municipio pequeño, todavía tenía espacio para un lugar como este, y qué falta le hacía.

El concepto del sitio es lo menos acartonado posible. El catálogo se basa en los gustos de la lectora que es Alejandra y se va nutriendo con lo que la gente va pidiendo. Los libros no están organizados en las estanterías por género o tema, por apellido de autor o procedencia. Aquí hay libros para amar otros libros, para enamorarse, para conmoverse, para saber en dónde se está en un momento particular. Alejandra, que es periodista e hizo parte del equipo detrás del guion de la película Encanto, sostiene que es un espacio para darle rienda suelta a los sueños. Accedió a conversar con Infobae sobre su experiencia al frente de la librería y lo que ha significado este espacio para la gente.

(Cortesía: Alejandra Espinosa Uribe).

¿De dónde vino la idea del nombre de la librería?

El nombre de Aljibe, que es un vocablo de origen árabe que significa pozo de agua, es un homenaje a los aljibes que existían antiguamente en las casas de Barichara. Algunos todavía se conservan y cuando conocí estos nacimientos o pozos de agua dulce en las casas, me sorprendió que un recurso como el agua estuviera tan a la mano ya que hoy en día el agua escasea en Barichara debido a que los aljibes fueron tapados con la llegada del acueducto. Para mí es una imagen perfecta del conocimiento y los saberes que teníamos antes, que hemos perdido y que ahora aparecen como necesarios. También por la imagen de la fuente de conocimiento, el pozo insondable del saber, etc.

¿Por qué Barichara?

La librería existe en Barichara porque yo vivo aquí desde hace seis años ya. Llegué porque quería cambiar de vida y me hallé aquí en Santander.

¿Cómo es iniciar una librería en este país?

Pues en mi caso en particular tenía la ventaja de ser autora de Penguin Random House, que me sirvió montones para generar contactos con las editoriales; la ayuda de mi madre para lo mismo y mi capacidad de tener una visión clara de lo que quería y cómo lo iba a hacer. Ha sido un proceso de aprendizaje fantástico y lo digo con una pandemia de por medio. La verdad quisiera que existieran muchas más librerías en los pueblos. Mi experiencia me ha enseñado que no faltan lectores en el país, como uno podría creer, hace falta acceso a los libros. También debo decir que en mi caso fue un proceso muy solitario que depende de uno mismo y no hay ningún manual de instrucciones ni una red de apoyo que lo pueda guiar a uno en este camino.

¿Qué tal ha sido la recepción de las personas tras haber pasado ya un tiempo?

He tenido el privilegio y la suerte de que la apertura y la existencia de la librería haya tenido la cálida recepción de la comunidad de Barichara, y que Aljibe sea una fuente de ideas maravillosas en mi vida. Cada vez más siento que los habitantes del pueblo se apropian del espacio y, por otro lado, los turistas siempre se sorprenden y valoran un espacio así en Barichara.

Foto de la librería Aljibe (Cortesía: Alejandra Espinosa Uribe).

¿Se convierte la librería en un atractivo turístico?

Sí, para mi sorpresa, ya que la librería está pensada para servir a Barichara y a la región no esperaba que los turistas que vienen de lugares donde existen muchas librerías visiten a Aljibe en sus vacaciones y les guste. Por otro lado, también ha sido para muchos otros el primer contacto que tienen con una librería, eso también me alegra y por supuesto hace evidente la falta de librerías, o la falta de conocimiento de su existencia, en muchas partes del país.

¿De dónde le viene su pasión por los libros?

Crecí en una casa de intelectuales rodeada de libros, los libros para mí equivalen a mi casa de infancia y a mi familia, son el cordón umbilical. Crecí siendo una gran lectora, luego estudié literatura, escribo y ahora vivo rodeada de libros para sentirme siempre en casa.

Un espacio para los lectores en Barichara (Cortesía: Alejandra Espinosa Uribe).

Si un día ya no pudiera hacerse cargo, ¿Aljibe seguiría existiendo?

Por ahora no, Aljibe es mi hija y está estrechamente vinculada a mi existencia, a mi selección como librera, a mi capacidad de imaginar nuevos sueños para este proyecto, así que por ahora es una extensión de mi ser.

¿Qué pregunta no pueden dejar de hacer quienes vayan a Aljibe?

La obvia, yo creo. “¿Qué libro me recomiendas?”.

Y, ¿qué libro está recomendando en estos días?

Recientemente leí Apegos Feroces de Vivian Gornick, me encantó. Como buena novela tiene esa capacidad de transportar al lector a otra vida pero además de autoreflexionar sobre ser escritora, tema que me fascina.

Algo que recomiende no hacer en la librería

Entrar con un helado.

(Cortesía: Alejandra Espinosa Uribe).

Aljibe es una librería independiente y como tal, es también un proyecto cultural. Desde cualquier lugar del país pueden solicitar libros a través de sus redes sociales en Instragram y Facebook: @aljibelibreria

No olviden visitar su página web: www.aljibelibreria.com





