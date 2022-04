Imputan cargos por maltrato animal a mujer que fue denunciada en Engativá por la mala situación en que mantenía a su mascota

TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, 26JULIO2019.- El 27 de julio se celebra el Día Internacional del Perro Callejero, a pesar de que existen diversas campañas de adopción para disminuir el número de perros en las calles y programas para concientizar a la población sobre el cuidado de las mascotas, los animales que se encuentran en condición de calle sufren hambre, frío, maltrato y diversas enfermedades. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM





La Fiscalía General de la Nación imputó cargos por maltrato animal Myriam Patricia Heredia, propietaria de una perrita, llamada Luna, fue hallada en avanzado estado de desnutrición y en condición de abandono.

Según la información suministradas por la Fiscalía, el caso se registró el 17 de noviembre de 2018, cuando el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) realizó una visita de inspección a una vivienda de Engativá y en el sitio encontró a Luna en condiciones deficientes de nutrición y salud y con evidentes alteraciones de comportamiento.

“Por el delito de maltrato animal fue imputada Miryam Patricia Heredia quien al parecer mantenía en pésimas condiciones de cuidado en la terraza de una vivienda de Engativá, a una perrita llamada Luna. En una visita de inspección las autoridades encontraron a Luna en un alto estado de desnutrición y con evidentes signos de falta de atención por parte de sus cuidadores”, manifestó Alejandro Gaviria.

Además, la Fiscalía informó que el animal fue trasladado a un centro de atención veterinaria donde le fue detectada una hemorragia interna que no había sido atendida oportunamente y, ante la gravedad de su estado, los especialistas veterinarios le realizaron la eutanasia.

Son muchos los casos de maltrato animal, por eso el Instituto de Protección Animal (IDPYBA), hace un llamado a la ciudadanía para que denuncie los casos del maltrato hacia los animales y no sea indiferente ante su sufrimiento.

Adicionalmente, a través de la línea 018000115161 podrán comunicarse con un operador para reportar una situación de maltrato y dar la información de la que dispongan, junto con los datos personales de contacto, los cuales serán tratados bajo las políticas de confidencialidad existentes.

Asimismo, los animales, ya sean domésticos o silvestres, son objeto de vulneraciones a sus derechos en Colombia. Frente a esto, aquellos que perpetran estos ataques son sometidos por la Fiscalía General de la Nación a múltiples consecuencias legales que desincentivan la práctica.

Es de destacar que la Ley 1774 del 6 de enero de 2016 regula el tema. Dicha normativa consigna garantiza que la actitud entre humanos y animales se base en el “respeto, solidaridad, compasión, ética, justicia, cuidado, la prevención del sufrimiento, en la erradicación del cautiverio y el abandono”, cita el documento.

Por otro lado, el bienestar de los seres vivos radica, a su vez, en que su tenedor deberá cumplir cinco principios mínimos: que no sufran hambre, sed, malestar físico o dolor; que no se le provoquen enfermedades por negligencia o descuido, que no sean sometidos a miedo o estrés y que puedan manifestar su comportamiento natural.

Según el artículo 4 de la Ley, quienes incurran en actos dañinos que no provoquen la muerte o lesiones contra la salud e integridad física de los animales serán sancionados con multa de 5 a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Por otro lado, quienes causen la muerte o lesiones que menoscaben gravemente su salud o integridad física del animal podrán enfrentar penas de prisión entre los 12 y 36 meses. Además, enfrentarían inhabilidad especial de uno a tres años para el ejercicio de profesión, oficio, comercio o tenencia que tenga relación con los animales.

Frente a las multas, quienes causen el daño descrito anteriormente deberán pagar entre 4.542.630 pesos y hasta 54.511.560 pesos.

Incluso, estas se verían incrementadas de la mitad a tres cuartas partes si se cometen con los siguientes agravantes:

- Sevicia.

- Cuando una o varias de las conductas mencionadas se perpetren en vía o sitio público.

- Valiéndose de inimputables o de menores de edad o en presencia de aquellos.

- Cuando se cometan actos sexuales con los animales.

- Cuando alguno de los delitos previstos en los artículos anteriores se cometiere por servidor público o quien ejerza funciones públicas.

