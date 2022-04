Ciudadano sueco deberá pagar multa por pasearse desnudo en las calles de Jericó, Antioquia

A través de redes sociales se conoció el video de un hombre que corría desnudo en el municipio de Jericó, Antioquia FOTOS: Capturas de video de Twitter (@45segundosCO)

Como en las películas románticas de Hollywood, es habitual que las parejas corran sobre la lluvia, preferiblemente en cámara lenta; sin embargo, lo ocurrido en el municipio antioqueño de Jericó, lejos de ser un acto amoroso, sí ocurrió en pleno aguacero.

A través de redes sociales se conoció el momento en que un hombre se paseó desnudo en pleno diluvio por las calles del municipio. El recorrido del sujeto incluyó una parte del parque municipal y el frente de la iglesia. Ante esto, varios ciudadanos que se encontraban cerca de esos lugares dieron aviso a las autoridades más allá de las risas que pudo generar aquella incidencia, y posteriormente tanto la Policía como los ciudadanos allí reunidos se percataron que se trataba de un ciudadano de origen sueco.

El extranjero fue trasladado hacia la estación del Policía del pueblo, y allí afirmó que no tenía intención de alterar el orden público ni la tranquilidad de sus habitantes, teniendo en cuenta que el hecho ocurrió en Semana Santa. Por el contrario, afirmó que tal acto de ‘exhibicionismo’ es una costumbre en su país: correr desnudos cuando empieza a llover.

Sin embargo, y a pesar de aquella justificación, la autoridad le impartió un comparendo, justamente, por exhibicionismo, y la multa tendrá que ser cancelada antes de que abandone el país. Por otra parte, la identidad del ciudadano no fue revelada, así como tampoco su edad.

En redes las reacciones no se hicieron esperar, y mientras unos estuvieron de acuerdo con que al sueco se debe expulsar del país, otros afirman que su actuar no fue grave en comparación con otras problemáticas que ocurren en el país.

“Lástima que no lo restregó en la iglesia, hubiera valido más la pena la multa”; “Escandaliza un hombre desnudo y las masacres y violaciones de derechos humanos no!! Que hipocresía”; “Expulsarlo o meterlo a la cárcel. Claro, en un país serio, donde los entes de control hacen respetar a su país, lo harían de esa manera” y “Ojalá se la cobren, no que le besen los pies por ser extranjero” fueron algunas de las reacciones expuestas en Twitter.

Ciudadano sueco recibió una multa por exhibicionismo VIDEO: Vía Twitter 0(@45segundosCO)

Pero cabe recordar que este no ha sido el único caso de exhibicionismo. En enero ocurrió uno similar, pero en las playas de Santa Marta.

Fue en el balneario del corregimiento de Taganga, en Santa Marta; allí, una mujer se paseó completamente desnuda. Todo ocurrió durante el pasado fin de semana, según reportan medios locales. El hecho no solo generó risas y miradas de los más curiosos, sino que además generó insultos y señales de rechazo. Uniformados de la Policía Nacional y personal de la Defensa Civil hicieron presencia en el lugar para sacarla de la zona que, además, estaba llena de turistas y locales.

En su defensa, y de acuerdo con la versión de la turista entregada al diario El Universal, hace parte del Movimiento Raeliano Internacional que, dentro de su filosofía, defiende los derechos humanos y la igualdad de condiciones para todos. Aquella organización promueve una acción llamada ‘Día del GoTopless’, o ‘Topless’, que invita a las mujeres a vivir libremente su cuerpo.

“Vamos a alegar que los artículos 13 y 43 de la Constitución colombiana nos dicen que tenemos igualdad de derechos hombres y mujeres, pero cuando vamos a hacer esta acción resulta que hay un Código que va por encima de la Constitución colombiana y de los derechos humanos, y nosotras las mujeres no podemos ejercer ese derecho de estar en toples”, sentenció la mujer en medio de aquella polémica.

