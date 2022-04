El mundo del fútbol despidió a Freddy Rincón

Freddy Rincón fallecióen Cali, (Valle del Cauca), luego de sufrir un grave accidente.

Desde la FIFA y el presidente de la Conmebol, el paraguayo Alejandro Domínguez, hasta ex compañeros como Iván René Valenciano o el ecuatoriano Alex Aguinaga y numerosos clubes han mostrado sus condolencias por la muerte del ex jugador colombiano Freddy Rincón, que falleció esta madrugada, a los 55 años, al no superar las lesiones que se produjo el lunes en un accidente de tráfico en Cali.

“Nos unimos a muchos en el mundo del fútbol para recordar a Freddy Rincón. Vaya nuestro más sentido pésame para sus seres queridos, ex compañeros y aficionados de los clubes en los que jugó y de la selección nacional, a la que representó en tres mundiales. Descanse en paz”, transmitió la entidad que regula el fútbol mundial en redes sociales.

El ex futbolista del Corinthians y del Real Madrid, entre otros equipos, viajaba junto con otras tres personas en una camioneta que se estrelló este lunes contra un autobús de servicio público en la capital del departamento del Valle del Cauca.

Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, publicó en su cuenta de Twitter: “Lamento profundamente la partida de Freddy Rincón. Gracias por dejar tu huella en el fútbol sudamericano. Envío mis condolencias a sus familiares y al fútbol colombiano”, mientras que el ente que rige el fútbol sudamericano agregó: “La CONMEBOL lamenta el fallecimiento de Freddy Rincón, gran jugador e ídolo del fútbol colombiano, y expresa sus condolencias a sus familiares y amigos”.

El Real Madrid, su presidente y su Junta Directiva, “lamentan profundamente el fallecimiento de Freddy Rincón, jugador del Real Madrid entre 1995 y 1996″, expresó el equipo merengue a través de un comunicado oficial que publicó en su página web. “El Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño y afecto a todos sus familiares, a sus compañeros y técnicos, a sus clubes y a todos sus seres queridos. Rincón ganó 1 Mundial de Clubes y 2 Ligas de Brasil con el Corinthians, 2 Ligas de Colombia con el América de Cali y 1 Copa de Colombia con el Independiente Santa Fe”, puntualizó.

Entre los clubes europeos que se pronunciaron también se hizo presente el Napoli de Italia: “Desde el SSC Napoli nos unimos al dolor del pueblo colombiano tras el fallecimiento del querido Freddy Rincón. Nuestros pensamientos están con su familia y amigos en este difícil momento”.

La Federación Colombiana de Fútbol, “lamenta profundamente el fallecimiento de Freddy Eusebio Rincón Valencia, y les envía un mensaje de apoyo y aliento a sus familiares, amigos y allegados, en este difícil momento. Rincón hizo parte de nuestra Selección Colombia en las Copas Mundiales de la FIFA Italia 1990, Estados Unidos 1994 y Francia 1998. Así como de las Copas América 1991, 1993 y 1995.

El Corinthians de Brasil, club que también lo vio vestir sus colores, se pronunció en Twitter: “Con mucha tristeza nos despedimos de un gran ídolo. Nuestro capitán en el primer título mundial, Freddy Rincón falleció esta madrugada del jueves. Eternamente en nuestros corazones. Gracias por todo, capitán”.

Alex Aguinaga (estrella y capitán de la selección ecuatoriana en los años 90 del pasado siglo) se despidió de su ex colega: “DEP querido amigo. Siempre fue un placer compartir cancha contigo. A sus deudos mi sentimiento de condolencia y pronta resignación. Freddy Rincón”.

América de Cali, en tanto, publicó: “El fútbol está de luto. Freddy Rincón, leyenda del balompié colombiano, ha fallecido. Expresamos nuestra solidaridad y más sinceras condolencias a sus familiares y amigos en este difícil momento”.





