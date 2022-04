Alcaldía de Bogotá invita a que los ciudadanos denuncien la comercialización de animales silvestres

La campaña se lanzó para preservar las especies durante la Semana Santa. Pieza tomada de la Secretaría de Ambiente de Bogotá.

La secretaría de Ambiente, liderada por Carolina Urrutia, en compañía de la Policía Ambiental y Ecológica, está realizando operativos en diferentes puntos de la capital colombiana, principalmente al ingreso de la ciudad, como en las terminales de transporte, el aeropuerto El Dorado; plazas de mercado y en alrededores de templos e iglesias; con el fin de evitar el tráfico de fauna y flora silvestre.

Tradicionalmente, durante la Semana Santa los feligreses tienden a comprar y/o arrancar las palmas, tanto de cera como de vino, que se usan para el Domingo de Ramos, pero, el quitar estas plantas de su hábitat, genera un desequilibrio importante en sus poblaciones y ecosistemas; luego, algunas personas simplemente las desechan lo que significa la pérdida total de estas plantas.

Además, los animales también se ven muy afectados por la caza, para su comercialización como mascotas o para el consumo de su carne, ya que algunas especies, como las tortugas e iguanas, se consideran que tienen carne blanca, lo que genera una gran amenaza para la fauna silvestre, puntualmente en la Semana Santa.

La secretaria Urrutia señaló:

“Desafortunadamente, algunas prácticas tradicionales o antiguas llevan a las personas a consumir carne de reptil: iguana, tortuga o sus huevos, en esta temporada. Estos hábitos están totalmente prohibidos y además afectan, no solamente el funcionamiento de nuestros ecosistemas, sino la recuperación de poblaciones de reptiles que han sido afectados, y algunos de ellos están en condiciones de extinción”.

Es por esto que las autoridades le piden a la ciudadanía que reporte cualquier caso de venta ilegal, de cualquier animal silvestre, por ejemplo: aves, reptiles, anfibios, entre otras especies. “Está absolutamente prohibido, siempre recuérdenlo, tenemos que dejar a nuestra fauna silvestre libre y en casa. Traer a la ciudad fauna silvestre: loros, cualquier ave que les sea ofrecida, osos, reptiles, cualquier animal silvestre pertenece a su espacio natural, está prohibido. Y les pedimos que por favor no los adquieran, no los vayan a conseguir y no los traigan a la ciudad”, agregó la funcionaria.

El distrito dispuso los siguientes canales de atención para recibir cualquier información o denuncia sobre estas actividades irregulares:

Línea de la Unidad Móvil de Rescate de Fauna Silvestre: 317 427 6828.

Correo: fauna@ambientebogota.gov.co

O en las oficinas de las terminales de transporte como:

Oficina del Terminal de Transportes del Sur: Calle 57 Q # 75 F - 82, taquilla 27. Teléfono: 318 712 5560.

Oficina del Terminal de Transportes de Bogotá (Salitre): Calle 22 C # 68 F - 37, módulo 5. Teléfono: 318 827 7733.

Oficina Central: 601 377 88 54.

Según las cifras oficiales, durante el año 2021 se recuperaron e incautaron 12.468 animales silvestres en diferentes localidades de la ciudad. Las autoridades añadieron que, 8.317 de estos animales estaban vivos, 184 muertos y 3.967 también fallecidos, estaban destinados para la transformación y/o manufacturas industriales o de moda. También, se incautaron alrededor de media tonelada de productos como carne, huevos y demás; destinados para el consumo humano.

Otra recomendación que hizo la Secretaría de Ambiente es para que los conductores durante su regreso a casa empleen la “conducción sostenible”, que permite reducir la emisiones de dióxido de carbono, además, le ahorrará dinero en combustible y mantenimiento de vehículos. Incluso, pueden reducirse los índices de siniestralidad vial.

Según el organismo estas son las “prácticas de eco - conducción”: “Antes de frenar, deje que el carro se desacelere. Así se reduce el uso del acelerador y el consumo de combustible. Evitar las aceleraciones fuertes e innecesarias. Apagar el vehículo cuando vaya a estar detenido por más de un minuto. Mantener una velocidad constante. No acelerar cuando el vehículo encendido esté detenido. Realizar el mantenimiento periódico del vehículo. Verificar la presión de las llantas”.

SEGUIR LEYENDO: