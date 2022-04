Sigue la búsqueda del ingeniero forestal Andrés Camilo Peláez Yepes

El profesional está desaparecido desde el pasado domingo 3 de abril.

Causa gran preocupación en Antioquia la desaparición del ingeniero forestal Andrés Camilo Peláez, de 26 años, quien fue visto por última vez en el municipio de San Andrés de Cuerquía el pasado domingo 3 de abril y completa diez días sin ser localizado.

Además de la comprensible preocupación de los amigos y familiares, quienes están haciendo una búsqueda minuciosa con afiches, pendones y publicaciones a través de las redes sociales, la comunidad está preocupada ante la posibilidad de que su desaparición esté relacionada con su trabajo.

Después de todo, según el informativo Noticias Caracol, ningún grupo armado organizado de los que opera en la región se ha pronunciado sobre el caso o aceptó la responsabilidad. Además, nadie ha contactado a sus familiares para hacer exigencias a cambio de la liberación de Andrés Camilo Peláez.

Según un comunicado publicado por las Empresas Públicas de Medellín (EPM), el ingeniero forestal hace parte de la empresa canadiense WSP y está vinculado al proyecto de la controvertida Hidroeléctrica Ituango. Entre otras cosas, una de las funciones de Peláez consiste en restaurar los bosques cercanos a la electrificadora con especies de flora nativa.

Rubén Torres, quien fuera practicante suyo en el área, recordó a través de su cuenta de Instagram que Peláez es una persona optimista y amplia.

“Un día temprano en la mañana, me senté sobre un bulto con abono mirando hacia el río Cauca, escondido de los trabajadores que nos acompañaban, trataba de desayunar y mis lamentos no me lo permitían. Recuerdo que Camilo llegó, destapó su porta con su desayuno, en ese momento no fue el más extenso en palabras, pero se sentó conmigo y me acompañó por un rato mientras conversábamos sobre lo lindo que era el sitio en el que estábamos. Las palabras que más resuenan en mi mente hasta hoy son: “Niño, vea estas montañas tan lindas, vea ese río, lo importante es que estamos acá y estamos viviendo esta experiencia””.

El último registro que quedó de él fue un video de la cámara de seguridad del hotel donde se estaba hospedando, del cual salió en horas de la madrugada del lunes. Según lo que declaró un subintendente de la Policía, Peláez también fue visto caminando en ese lapso en el parque principal del municipio.

Al parecer, según el diario local El Colombiano, él estaba acompañado de dos personas. No obstante, cuando estas fueron localizadas e interrogadas, no ofrecieron ninguna información de utilidad para dar con su paradero.

Este martes a las seis de la tarde, un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia sede El Volador, de donde Peláez es egresado, se unieron mediante una sentida velatón al llamado de familiares y amigos para que las autoridades intensifiquen la búsqueda, ya que los días avanzan y encontrarlo podría salvar su vida.

Precisamente, la Facultad de Ciencias Agrarias de esa sede universitaria envió un comunicado para pedir públicamente que se busque al egresado: “esperamos recibir muy prontamente la noticia feliz de su encuentro en condiciones sanas y de plena libertad, gracias a la colaboración de todas aquellas personas que puedan contribuir para su efectiva localización”.

En el momento de su desaparición, Andrés Camilo Peláez Yepes llevaba puesto un pantalón gris, una camiseta gris con un estampado que lee “Yellowstone”, gorra negra y tenis de color verde oscuro. También vale la pena recordar que mide 1,73 m y tiene cabello liso y negro. Quienes tengan información sobre él deben contactar de inmediato a las autoridades.

