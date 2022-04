Freddy Rincón, el primer colombiano en vestir la camiseta del Real Madrid

Luego de haber llegado a disputar 28 partidos vistiendo la camiseta del Napoli, Freddy Rincón fue llamado por Jorge Valdano, en ese entonces técnico de Real Madrid, para reforzar el mediocampo del cuadro ‘merengue’.

Se puede llegar a decir que este fue uno de los momentos más importantes en la carrera de Freddy Rincón. El colombiano militó en el Real Madrid entre los años 1995 y 1996, convirtiéndose así en el primer colombiano en llegar al conjunto merengue.

Por un costo de cuatro millones de euros, en esa época, llegó Freddy Rincón al Real Madrid. Valdano no duró mucho dirigiendo al colombiano. Luego, con la llegada de Arsenio Iglesias, las posibilidades de que jugara el también exfutbolista de Independiente Santa Fe disminuyeron. El vallecaucano apenas logró sumar 21 partidos, 13 de ellos como titular, y logró anotar un solo gol.

Tras su paso por el Real Madrid, Rincón abrió la puerta para que otros colombianos llegaran unos años más adelante a los grandes clubes de Europa. Otros futbolistas nacionales como Juan José Narváez, Rubén Darío González y James Rodríguez lograron vestir la camiseta del equipo ahora dirigido por Carlo Ancelotti.

Luego de un año, Rincón salió de Real Madrid y regresó a Sudamérica para vestir la camiseta del Palmeiras. Cabe resaltar que equipos como Corinthians, Santos, Cruzeiro, América y Santa Fe vieron pasar por sus filas al ‘Coloso’.

En entrevista para el Diario AS, en el 2018, Freddy Rincón confesó que su paso por el Real Madrid no fue del todo bueno. ”Uno lo conoce. El Madrid es muy difícil. El vestuario del Real Madrid es algo que… Yo no creo que exista un equipo en el mundo... Son dificultades, son egos, orgullos, celos… O sea, una serie de cosas que son nocivas para llevar un equipo adelante”.

En la madrugada de este lunes, 11 de abril, el mediocampista colombiano sufrió un fuerte accidente en Cali tras chocar con un bus MIO. Actualmente, se encuentra en un estado crítico y reservado.

Tras este hecho, el Real Madrid le envió un mensaje de aliento a Freddy Rincón: “Desde el Real Madrid C. F., toda nuestra fuerza y nuestro cariño para Freddy Rincón tras el accidente sufrido hoy. Mucho ánimo y nuestro deseo de que supere pronto este difícil momento”.

Este es el último parte médico de Freddy Rincón

“Freddy Rincón sigue con medidas de soporte avanzado, su condición sigue siendo muy critica, su pronostico no ha cambiado por lo pronto, considerando la delicada evolución que ha venido presentando. Su pronostico sigue siendo muy reservado”, aseguró el especialista en rueda de prensa.

“Seguiremos implementando todas las medidas necesarias para manejar su situación. Esperemos, de acuerdo con su evolución, darles informaciones pertinentes adicionales”, agregó. Según han explicado desde la clínica, el próximo parte médico del exfutbolista colombiano se dará sobre las 3:30 de la tarde.

