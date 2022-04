El video del grave accidente que sufrió Freddy Rincón, que sigue en estado crítico

Las cámaras de seguridad grabaron el momento exacto en el que la camioneta en la que iba Freddy Rincón se estrella con un articuladio del MIO. Video: El País de Cali (Twitter @elpaiscali)

Durante la madrugada del lunes, el icónico futbolista colombiano Freddy Rincón sufrió un grave accidente en la ciudad de Cali y fue internado con un “trauma craneoencefálico severo” en la Clínica Imbanaco, donde según el último parte médico su estado de salud sigue siendo “muy crítico”. Rápidamente, las autoridades locales buscaron las cámaras de seguridad de la zona para investigar cómo fue el hecho y el video apareció en las redes sociales a las pocas horas.

Los reportes policiales informaron que el impacto ocurrió a las 4:30 de la mañana en el sector conocido como Las Banderas. Se trató de un accidente de tránsito entre un bus del Masivo Integrado de Occidente (MIO) y una camioneta Ford 4x4, donde se movilizaba Freddy Rincón con un grupo de amigos, que también resultaron heridos.

La cámara muestra cómo el vehículo particular en el que iba el futbolista cruza la intersección sin desacelerar y de repente aparece el autobús que lo embiste a gran velocidad. El transporte de pasajeros quedó incrustado contra un semáforo, con la parte delantera totalmente destruida. Mientras tanto, la camioneta donde viajaba Freddy Rincón terminó unos metros más adelante de la autopista, sobre un andén, y con visibles daños en el costado derecho. Nadie se bajó de ninguno de los vehículos hasta que no arribó la ayuda.

El estado final del MIO después del impacto con la camioneta en la cual viajaba Freddy Rincón (Foto: @mapiaguilars)

Luego del impacto, se alcanza a observar que el semáforo cambia de color de arriba hacia abajo, indicando la transición hacia el verde para poder avanzar. En cuestión de segundos, algunas personas que transitaban por la zona se acercaron para comprobar lo sucedido.

Según las fuentes policiales, todavía no se dieron a conocer las identidades de quiénes acompañaban a Freddy Rincón en la camioneta. Sin embargo, los reportes de algunos medios locales hablan de dos mujeres y un hombre. Por otro lado, las autoridades tampoco revelaron si el vehículo particular pertenecía o no al ex futbolista. Mientras tanto, el conductor del micro sufrió lesiones aunque en el momento de la colisión, pero no se filtró si su cuadro es grave o no.

El subsecretario de Tránsito de Cali, Edwin Candelo, informó que se le practicó la prueba de alcoholemia al conductor del bus de transporte público, la cual salió negativa. No obstante, aún no hay certeza sobre quién iba manejando la camioneta Ford. “Creemos que, por el impacto, el ex futbolista iba como copiloto más que como conductor. No se le pudo adelantar prueba de alcoholemia por su estado crítico”, agregó.

El auto particular y el micro de fondo

El programa W Radio informó que la Ford 4x4 que sufrió la embestida por parte del bus no contaba con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat), ya que estaba vencido desde el 1 de diciembre de 2021.

