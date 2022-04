Estas son las vías más peligrosas de Colombia para que tome precauciones al viajar en Semana Santa

Valle del Cauca, Bolívar y Cesar son los departamentos que concentran un alto número de accidentes de tránsito. Foto: Invías

Con la llegada de la Semana Santa, millones de personas se movilizarán por distinas regiones del país para tomarse unas vacaciones o participar de distintas actividades religiosas. El Ministerio de Transporte tiene proyectado que, hasta el próximo 17 de abril, se registren cerca de 8.326.792 pagos en los peajes, una cifra mayor si se compara con el mismo periodo del año pasado (8.244.354).

“El sector Transporte está preparado para que todos los colombianos puedan disfrutar de una Semana Santa segura. El compromiso, desde el primer día, fue conectar las vidas de los ciudadanos, acercarlos a lo que más quieren y necesitan”, manifestó la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, en las últimas horas.

Teniendo en cuenta la gran cantidad de vehículos que habrá en las carreteras del país, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) recopiló cuáles son las regiones y vías en las que se presentan mayor candidad de accidentes de tránsito por exceso de velocidad. Sin embargo, recuerde que, acorde al mismo organismo, las fallas técnico-mecánicas también hacen aprte de los factores de riesgo a la hora de transportarse por los corredores viales del país.

Recuerde realizar los mantenimientos de su vehículo antes de salir de viaje. Foto: Agencia Nacional de Seguridad Vial

Valle del Cauca, Bolívar y Cesar son los tres departamentos en los que se concentran la mayoría incidentes viales con un 51 % del total, correspondientes a los 7.091 resportes del 2020. Pero también, muy de cerca, aparece el Atlántico, particularmente en las carreteras que comunican con Bolívar.

La vía con el número más alto de accidentes de tránsito es la Ruta Costera, que comunica las ciudades de Cartagena y Barranquilla. Luego aparece el corredor que conecta Pereira, La Victoria y Cartago con 499; y, finalmente la Ruta del Sol, particularmente en el tramo que se extiende desde Bosconia hasta Valledupar (349).

Las tendencias permiten identificar otros puntos con altos índices de accidentalidad. De acuerdo con una base de datos de la ANSV, que recopiló los indicentes de tránsito entre el 2015 y el 2019, existen diez vías con un alto peligro a raiz del número de fallecidos.

La vía que encabeza este listado es Buga – La Victoria (86 km), presentando un total de 157 fallecimientos. Posteriormente se encuentra la vía entre Chigorodó y Turbo (56 km), que dejó un balance de 152 decesos. Mientras que, en el tercer puesto, está la vía entre Tumaco y Pedregal, pues allí perdieron la vida 134 personas.

A continuación encontrará un listado de otros sectores en los que también hubo un reporte elevado de accidentes de tránsito:

El Hatillo – Girardota – Copacabana – Bello – Medellín

Barranca – Aguachica

Girardot – Bogotá

Cali - Jamundí - La Primavera

Barranquilla - Malambo - Palmar de Varela

Aguachica - San Roque

Santa Marta - Maicao - Paraguachón

Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones si viajará por carretera:

En el caso de las personas que se desplazarán por Colombia en carretera, la revista Motor publicó cinco recomendaciones importantes que los viajeros deben tener en cuenta antes de viajar:

1. Precise su ruta de viaje: antes de salir con rumbo a su destino, es importante que conozca el trayecto por el que viajará, si hay alguna novedad en las rutas o si cuentan con alertas de deslizamientos, el número de peajes que debe pagar y qué desvíos podría tomar en caso de algún contratiempo.

2. Revise las condiciones de su vehículo: verifique las llantas (incluida la de repuesto), el funcionamiento del sistema de refrigeración del motor, las luces, espejos, frenos, cinturones de seguridad, y demás elementos que, de no ejecutarse correctamente, puedan poner en riesgo la vida del conductor y los pasajeros.

3. Kit de carretera: no olvide que para viajar por tierra en el país es obligatorio portar este conjunto de herramientas que deben funcionar correctamente.

4. No sobrepase el tiempo de conducción: no solo es importante que descanse bien antes de ponerse frente al volante, sino también, que no conduzca por más de 8 o 10 horas. Por ello, la revista Motor recomendó que viaje con un copiloto.

