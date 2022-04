Temblor sacudió a Cali en la madrugada de este viernes

Un temblor se registró en la capital del Valle del Cauca en las horas de la madrugada de este viernes 8 de abril del 2022. Foto; Servicio Geológico Colombiano

Un temblor de 3.8 grados en la escala de Richter se sintió con fuerza en la madrugada de este viernes 8 de abril en la capital del Valle del Cauca. De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), este se registró a la 1:40 de la mañana y debido a que tuvo una profundidad superficial, menor a 30 kilómetros, se pudo sentir con gran impacto en algunas zonas de la ciudad.

El Servicio Geológico Colombiano asegura en el reporte que, “Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2022-04-08, 01:40 hora local Magnitud 3.8, Profundidad Superficial (Menor a 30 km), Cali - Valle del Cauca, Colombia”. El epicentro de este se registró a 17 kilómetros de la ciudad de Cali. La Intensidad percibida de este fue de cinco, por lo que varias personas pudieron sentirlo con gran fuerza.

De acuerdo con el reporte, este temblor se puso sentir en algunas poblaciones aledañas a la capital vallecaucana como Palmira, Restrepo, Jamundí, Vijes, La Cumbre y Dagua (Valle del Cauca), así como en Santander de Quilichao y Morales (Cauca).

Hasta el momento las autoridades de atención de emergencias no han reportado pérdidas humanas ni daños materiales tras el sismo que se presentó en la madrugada. Sin embargo, varias personas en las redes sociales manifestaron haber sentido el sismo con gran fuerza.

Reporte del Servicio Geológico Colombiano

“No me lo soñé entonces”, “Fuerte aquí en Cali. Me despertó el movimiento brusco de la cama. Que susto”, “Se sintió bien fuerte en Yumbo”, “se sintió durísimo acá en Cali qué miedo Dios bendito”, “en Dapa se sintió.. bastante momentáneo, apenas duró pero si quedamos alerta”, “Se sintió durito por lo superficial... menos mal no fue sino de 3.8 si hubiese sido más....no me imagino....”, “Lo sentí fuerte en tercer piso edificio, sur de Cali”, fueron algunos de los comentarios que se registraron por parte de los usuarios en las redes sociales.

La última vez que se registró un sismo en la ciudad de Cali, fue el pasado lunes 29 de noviembre del 2021. De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano tuvo una magnitud de 4.6 y se registró a las 3.33 p.m., y el epicentro fue el municipio de Bolívar, al norte del Valle del Cauca y tuvo una profundidad de 126 kilómetros. Este se pudo sentir con fuerza en Jamundí y Buga, las autoridades en ese entonces también confirmaron que no hubo reportes sobre emergencias.

¿Qué hacer durante un sismo?

El Servicio Geológico Colombiano y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres afirman que durante un sismo lo primero que deben hacer las personas es conservar la calma, ya que esto le permitirá actuar con mayor seguridad y dan esta serie de recomendaciones para tener en cuenta durante un sismo.

- Si se encuentra en una construcción informal, trate de salir de inmediato, durante la salida, vigile su entorno para identificar peligros durante la evacuación.

- Nunca use ascensores para evacuar.

- No se ubique bajo los marcos de las puertas, ya que no es un lugar seguro, el marco ayuda a disipar la energía del sismo, por lo cual puede romperse y colapsar.

- Si está en una silla de ruedas, ubíquese al lado de una columna o lugar seguro, frene la silla y proteja su cabeza con los brazos. Asegúrese que en su lugar de estudio y trabajo, cuenten con medidas específicas para apoyarle en la evacuación.

- Si está acostado y no puede dirigirse a un sitio seguro, permanezca en la cama o a un costado y proteja con los brazos o almohada su cabeza.

- Si está en la calle, observe su entorno y busque un lugar seguro. Procure estar lejos de postes y cables. Aléjese de las fachadas pues pueden caer partes de la misma.

- Si va conduciendo un vehículo en las calles de una ciudad o municipio y percibe un sismo, reduzca la velocidad y en lo posible deténgase en un lugar seguro (alejado de postes, cables, vallas).

- Si va conduciendo por una autopista urbana, no se detenga, baje la velocidad y busque bahías, bermas u otros lugares seguros donde pueda parar.

- Si va conduciendo por carretera, baje la velocidad pero no se detenga, encuentre un lugar seguro para estacionarse.

- Si va conduciendo en un túnel, baje la velocidad y en lo posible busque los nichos de parqueo internos para detenerse.

- Si se encuentra en un lugar público como un teatro o cine, quédese en su silla, proteja la cabeza con sus brazos y espere a que el sismo termine, luego evacúe.

- Conserve la calma y procure que los demás también lo hagan, si se presenta una asonada (estampida) producto del pánico, no se quede quieto en un punto fijo, muévase con todas las personas.

¿Qué hacer después de un sismo?

- Verifique su condición física, la de su familia y personas cercanas, si puede, ayude a las personas que lo requieran

- Si aún está en su vivienda y ante sismos fuertes, corte los suministros de gas, energía y agua

- Revise su vivienda en busca de señales de posible colapso o de daño estructural grave.

- Si el sismo ha provocado el colapso de estructuras y se tienen indicios de personas atrapadas bajo los escombros, no trate de rescatarlos, puede poner en riesgo su vida y la de otras personas.

- Si quedó encerrado, mantenga la calma y busque ventanas u otros medios para indicar que está allí y que requiere ayuda

- Si usted está atrapado en los escombros, pero no tiene partes de su cuerpo presionadas, trate de proteger boca y nariz para no inhalar polvo. Trate de buscar salidas o señales que le indiquen una posible ruta de evacuación. Si tiene heridas con hemorragias, haga presión directa sobre la herida con un trozo de ropa o pañuelo. Evite gritar, es poco probable que su voz sea suficiente para que lo escuchen, si tiene un silbato, úselo, o busque elementos metálicos que pueda golpear.

- Si al salir a la calle, encuentra postes en el piso y cables eléctricos, tenga cuidado de no tocarlos o moverlos.

