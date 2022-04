Everton, de Yerry Mina, urgido de una victoria este fin de semana ante Manchester United

Soccer Football - Premier League - Everton v Arsenal - Goodison Park, Liverpool, Britain - December 6, 2021 Everton's Yerry Mina receives medical attention after sustaining an injury REUTERS/Phil Noble EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation. No use in betting, games or single club /league/player publications. Please contact your account representative for further details.

Uno de los partidos más interesantes de este fin de semana en el fútbol internacional será el de Everton ante Manchester United, en una nueva jornada de la Premier League. El encuentro marcará un hito importante en la historia del fútbol inglés, pues serán cien partidos los que sumarán ambos conjuntos desde la primera vez que se enfrentaron, en uno de los estadios más antiguos de la liga, el Goodison Park. Hasta el momento, los Red Devils han jugado más partidos en Maine Road (130) y Villa Park (105), dejando de lado, claro, a Old Trafford, el teatro de los sueños.

La lucha por el título de liga parece estar más que disputada. El Manchester City se alejaba del resto de los equipos, pero ha ido dejando puntos y el Liverpool consiguió acortar la distancia en la tabla de posiciones. Más abajo los siguen Chelsea, con 59 puntos, Tottenham y Arsenal, con 54 puntos, y en la séptima posición, el Manchester United, con 51. El Everton de Lampard se ubica en la casilla número 17, tan solo un punto por encima de los equipos que están en la zona de descenso, entre los que se encuentra el Watford, de Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández.

El equipo de Cristiano Ronaldo consiguió un empate en la jornada anterior ante Leicester City, resultado que les permite mantenerse cerca de los puestos de competiciones europeas, pero que preocupa a sus hinchas, pues se alejan cada vez más de la punta. En los últimos encuentros, el United ha obtenido dos victores, un empate y una derrota. En el caso de Everton, las cosas están muy mal. Vienen de caer en sus últimos dos partidos y los jugadores aún no comprenden la propuesta que Frank Lampard ha planteado para el equipo. En lo que va de la temporada, Everton ha ganado siete juegos, empatado cuatro y perdido dieciocho.

En el partido de mañana pueden darse varias cosas, que gane el Manchester United y se acerquen al quinto puesto, que haya más de un gol por parte de ambos conjuntos, que los Red Devils marquen primero, que los Toffies anoten en tiempo de descuento, que el juego termine en empate, Desde 2019, Everton no consigue llevarse los tres puntos ante este equipo. La última vez que ganaron fue por 4 - 0. Los dos más recientes encuentros terminaron en empate. En caso de no conseguir al menos un punto, el ex equipo de James Rodríguez podría jugar en segunda división la próxima temporada.

Los jugadores que podrían formar parte de las alineaciones titulares, teniendo en cuenta lesiones o suspensiones, serían los siguientes:

EVERTON (Pickford; Coleman, Keane, Holgate, Kenny; van de Beek, Allan, Gordon, Townsend; Richarlison, Calvert-Lewin).

MANCHESTER UNITED (De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Varane, Shaw; Pogba, Fred; Elanga, Sancho, Bruno Fernandes; y Cristiano Ronaldo)

El colombiano Yerry Mina no podrá participar de este encuentro, pero Lampard, en la rueda de prensa más reciente, dio la fecha en la que podría regresar nuevamente. Desde febrero no participa de los compromisos de su equipo y apenas se va reintegrando a los entrenamientos. Según el DT, podría regresar para la semana del 20 de abril, para ese momento ya serían dos meses y medio de ausencia los que completaría el defensor.

Mina ha disputado apenas 10 de los 29 encuentros que el Everton ha enfrentado en esta temporada. Es, según el portal Transfermarkt, el décimo jugador más valioso de su plantilla y el quinto entre los futbolistas colombianos en todo el mundo. Se encuentra entre los primeros 150 más valiosos de la Premier League y ocupa la posición número 73 entre los más valiosos del mundo en su posición. El ex Barcelona llegó al equipo inglés en 2018 por 20,00 millones de euros., Hoy, su ficha se mantiene en ese valor.

El partido entre estos dos conjuntos podrá verse en Colombia a partir de las 6:30 a. m. ¿Cuál de los dos jugará mejor?





SEGUIR LEYENDO: