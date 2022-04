Luis Sinisterra podría ser fichado por dos clubes franceses en el siguiente mercado de fichajes

Luis Sinisterra es pretendido por dos clubes de la Ligue 1 de Francia / (Instagram: luissinisterra_11)

La actuación superlativa de Luis Fernando Sinisterra con el Feyenoord de Róterdam y la selección Colombia ha desatado la intriga de clubes en ligas con mayor competitividad a la neerlandesa en el viejo continente.

Sus estadísticas a nivel individual en el balompié de los Países Bajos, le han permitido al atacante de Santander de Quilichao ser titular indiscutible por su entrenador, Arne Slot, en los partidos de su club por la Eredivisie y la UEFA Europa Conference League.

En la actual temporada, Sinisterra ha convertido 15 goles con el Feyenoord, despertando así total interés por parte de varios equipos de diferentes latitudes en Europa. Son cuatro anotaciones en la Conference League que tienen al equipo en cuartos de final de la competencia continental y 11 tantos en la liga doméstica que el colombiano ha registrado para dejar al equipo en el tercer lugar de la tabla de posiciones con 58 puntos, siendo superado por el PSV Eindhoven y el Ajax de Ámsterdam.

Pues bien, según información publicada en la prensa francesa, los clubes Lille O. S. C. y O. G. C. Nice estarían interesados en el futbolista surgido de la cantera de Once Caldas para afrontar la temporada 2022/23. Les Dogues del Lille, actual campeón de la Ligue 1 francesa, tendrían en mente al colombiano de acuerdo con el periodista francés Bertrand Latour, del diario L’Equipe.

Al parecer, el Lille ya tuvo una reunión con el representante del futbolista y el Feyenoord para averiguar sobre su situación:

LOSC (Lille) está muy interesado en el extremo colombiano del Feyenoord, Luis Sinisterra (22 años). Ya se ha producido una reunión entre las dos partes. Niza también está atento

El periodista Bertrand Latour advirtió sobre el interés de Lille y Niza en fichar al delantero colombiano Luis Sinisterra / (Twitter: @LatourBertrand)

Desde que fue vendido por el cuadro Blanco Blanco de Manizales a Feyenoord en julio de 2018 por dos millones de euros cuando Sinisterra Lucumí apenas cumplía la mayoría de edad, el extremo izquierdo se ha valorizado hasta llegar a ser tasado en 18 millones de euros, de acuerdo con datos entregados por el portal especializado en fichajes, Transfermarkt.

Sus regates, recortes y remates muy similares a los expuestos por su compatriota Luis Díaz, le han valido para tener apariciones con la selección nacional, camiseta que ha vestido en cinco ocasiones desde que fue llamado en octubre de 2019 por Carlos Queiroz para afrontar un partido amistoso contra Argelia.

Posteriormente, tuvo los minutos deseados con la selección Colombia en el ciclo de eliminatorias Conmebol a cargo de Reinaldo Rueda, particularmente en los juegos ante Paraguay en Asunción; contra Brasil en Barranquilla; contra Bolivia en Barranquilla y ante Venezuela en Puerto Ordaz.

La información sobre la posible llegada de Luis a Lille o a Niza fue difundida en la mañana del miércoles 6 de abril, sin embargo este jueves el ariete caucano de 22 años volvió a sorprender en el juego de ida de los cuartos de final de la UEFA Europa Conference League, competencia en la que gracias a él su club abrió la cuenta en el 3-3 final contra Slavia Praga de Chequia en el estadio De Kuip de Róterdam.

A continuación, el resumen de las mejores jugadas y los seis goles del encuentro en el que Sinisterra recibió una calificación de 7,3 sobre 10 por el portal especializado en estadísticas deportivas, SofaScore, pese a haber recibido tarjeta amarilla al minuto 84 por una falta cometida cuando el partido iba 2-2:

