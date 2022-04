“Era tan aterrador como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde”: joven narró su experiencia como víctima de abuso sexual

El Código Penal de Panamá establece penas de entre 12 a 18 años para quienes abusen, aún cuando no medie violencia o intimidación, de una persona menor de 14 años. EFE/Mauricio Osorio/Archivo

Hace unos días, recibí un mensaje en mi cuenta de Instagram por parte de una joven que me decía que quería contar su historia, que necesitaba hablar. Le pregunté de qué se trataba y me dijo que era sobre su experiencia como víctima de abuso sexual. Le pedí que me contara todo y que escribiríamos sobre eso, ella insistió en mantener su identidad bajo reserva y así lo hago. Esta es su historia, que espero pueda servir para que otras mujeres, y también hombres, se atrevan a hablar y no tenga que cargar con tan pesadas cargas.

“Hace tanto tiempo que pasó, pero lo recuerdo como si hubiese sido ayer. Recuerdo desde niña muy niña que siempre mi mamá me decía que no podía dejarme tocar de nadie, que mis partes íntimas,eran eso, íntimas. Yo tenía unos cuatro años o cinco años cuando mi mamá y mi abuelita fueron invitadas a un asado familiar, era la casa de una tía abuela para mí. Ese día me llevaron. Mi mamá y mi abuela siempre mantenían muy pendientes de mí presencia, de no dejarme con ningún hombre o niño asolas, pero desafortunadamente no podían estar a cada segundo a mi lado.

El asado era en la terraza de la casa esa . Casa que por cierto nunca más quería volver a pisar. Yo quería bajar para ir al baño, así que simplemente bajé las escaleras, pero al subirlas vi al monstruo que en ese momento solo visualizaba como un hombre, esposo de mi tía abuela, dueños de la casa. Este señor me alzó ( yo era evidentemente pequeñita, y recuerdo que tenía un vestidito) y me comenzó a decir cosas extrañas, las que más recuerdo fueron en las que me decía que no le fuese a decir a mis papás, que era un secreto lo que él estaba haciendo, y lo que estaba haciendo era metiéndome sus asquerosos dedos. No sé cuánto duró eso , no sé ni me interesa recordarlo, probablemente no fue mucho tiempo, pero para mí debieron ser horas .Luego me soltó y subí de nuevo.

Desde ese día ya no era igual, me invadió el miedo y sabía y sentía que lo que me había pasado estaba muy mal, pero me atemorizaba decirlo , me sentía tan vulnerable. Pensaba siempre que si hablaba mi mamá se iba a enojar o que no me iban a creer. Y así pasaron los años, yo iba creciendo y tenía que ver a ese monstruo en cada reunión familiar, en cada navidad, en cada matrimonio, en cada bautizo y así, en una familia que ni sentía mía porque sinceramente nunca me ha interesado la mayoría de la familia de mi abuela, a excepción de unos primos y una tía que estimo mucho.

Este monstruo cuando me veía me daba beso de saludo y beso de despedida en la mejilla , me dejaba llena de babas , me daba tanto asco que iba a limpiarme a escondidas , a veces me decía comentarios como ´´siéntate bien , que se te ven los cuquitos´´ y realmente me incomodaba muchísimo , así mismo me daba cuenta de sus palabras, de qué hablaba de otros niños, haciéndose el qué preguntaba no más, pero yo sabía que no, que, así como a mí me violentó, así mismo debía de haber más víctimas.

Cuando ya tenía yo unos catorce años o más, este ser horrible me decía que sí ya tenía novio, delante de los demás familiares y se reían todos. Era tortuoso todo eso, pero lo más horrible que pude vivir a parte de sentirme siempre mal por lo que me pasó fue escuchar los comentarios de esa familia. Yo solía escuchar que ese hombre había abusado de no se qué sobrino suyo del pueblo de su propia familia o peor aún de mis propios primos que ya para ese momento estaban mayores.

Siempre escuchaba muy atenta todo esto y me sentía mal, muy mal de no poder hablarlo, de que cada vez que quería acercarme a mi mamá para decirle me entraba el pánico, el miedo. Las cosas que yo oía no eran nada comparadas con lo que me había pasado, aún siento que no fue nada despiadado conmigo porque luego se confirmó lo que les hizo a otros primos, de quienes abusó por años y de las peores maneras , no puedo ni describirlo, tantas niñas y tantos niños. Tantas inocencias perdidas.

Tenía rabia de que había complicidad en la familia, pues nadie quería decir nada y tenía más rabia aún sabiendo que yo tampoco me atrevía a decirlo. Y seguía yo creciendo y siempre tenía esa sombra ,ese secreto adentro de mí. Pensaba tantas cosas, pensé en querer hacerle daño , en matarlo, pero luego pensé que eso sería muy fácil , mandar a matar a alguien así , que iba a quedarse en el anonimato , pensé que mejor sería crear un plan , el de destruirlo en vida . Yo hacía planes de querer contratar a alguien , quien regase por toda la ciudad y sobre todo por su barrio , carteles y volantes con su cara exponiendo que cuidaran a sus niños que ese hombre era un violador . Esta idea me rondó como dos años en la cabeza, pero nunca la materialicé , nunca fui capaz de nada.

Hasta que un día del año pasado , 2021 , comencé a escuchar que estaba muy enfermo y yo solo pensaba en que ojalá se muriese . Hasta que se murió . Mi abuelita llamó a mi mamá y le contó. Yo sentía que se me caía el mundo , pues yo sentía que nunca pude denunciar , ni hablar ni ninguna otra cosa , que nunca iba a salir toda su maldad a la luz , me sentía cómplice aparte de víctima , de que me iba a morir y que nadie iba a enterarse , no soportaba nada de eso .

La primera persona a la que acudí apenas pasó fue una prima hermana , quién me dijo que desconfiaba siempre de ese hombre , que él tenía un cuarto lleno de juguetes arriba mismo en su terraza , que él siempre quería llevar a mi prima allá arriba a mostrarle los juguetes y ella nunca aceptó . Mi prima tristemente era capaz de darse cuenta de este peligro porque ella también fue abusada, pero por una persona ajena a esa familia.

Bueno, este monstruo llevaba ya como diez horas de muerto y yo escuchaba que se iban a reunir en video llamada para hacerle una oración , que le iban a hacer un rosario , que le iban a no sé qué más ofrendas hacerle , como si hubiese sido un ser humano ejemplar , ya no soporté más mi cruz y lo confesé, lo confesé a mi mamá. Le dije mamá , mamá , tengo algo que decirle sobre G. y ella me miró y me dijo , qué es y ahí me callé y pasaron menos de diez segundos y comencé a llorar y mi mamá lo entendió todo . Todo . A raíz de esto mi mamá fue contactándose con mis tíos y contando lo ocurrido y por esto fueron saliendo otros abusos a la luz.

Fue bastante duro , pues a mí me cuidaron muchísimo durante mi infancia y adolescencia , yo tuve la suerte de haber pasado por esa amarga violencia durante una sola vez en mi vida, pero tantos niños a los que le arrebató sus días inocentes de maneras más terribles y consecutivas . Siento aún a mis veinticinco años que mi historia no se compara a las demás , que realmente mi abuso no fue tan traumático como los de otros niños y niñas, pero también sé que marcó una parte de mí , que me hizo sentir miedo , que al día de hoy no soy capaz yo misma de poder introducirme los dedos en mi zona vaginal , que también afectó mi vida sexual cuando la comencé y que he cargado con un rencor y los peores deseos para ese hombre aún estando muerto , espero de verdad que si existe un inferno esté en él .

Mi sentimiento no solo es por lo que me ocurrió sino por todo lo que les hizo a los demás niños , a todas esas víctimas que no les puedo colocar cara, pero si las puedo sentir en el corazón . Espero que me perdonen porque aún siento que si hubiese podido hablarlo mientras estaba vivo , si no hubiese estado llena de temor a que no me creyeran , hubiese podido salvar a unos cuantos y hubiese podido sacar todo a la luz cuando debía de ser .

Es el día en que su esposa , o sea mi tía abuela no sabe absolutamente nada de la verdadera naturaleza de su esposo , un violador . Ella piensa que fue el hombre ideal , el gran padre y el gran abuelo , al igual que sus hijos no saben que su papá fue un monstruo . Era tan aterrador como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde , ya que se mostraba como un ser humano que contribuía con obras caritativas para los desamparados( incluso recuerdo que le gustaba darle dulces al niño) que era un buen esposo, padre y abuelo, pero su verdadera esencia , llena de lo peor que tiene el mundo era monstruosa”.

Su rostro hoy es el de una persona que ha logrado superar esta etapa. Hablar conmigo le ha parecido terapeutico. Era la idea, que pudiera soltar todo ese peso. Ojalá estas cosas no vuelvan a darse, con nadie, nunca más.





