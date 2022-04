Desafío ‘The Box’: Beta y Gamma perdieron un integrante en un reñido Desafío a Muerte

Viviana integrante de Beta, y Leticiano participante por Gamma, abandonaron la competencia en un reñido Desafío a Muerte. Tomada de Canal Caracol en vivo

Luego de haberse alzado con el triunfo en el ‘Desafío de Sentencia, Premio y Castigo’ los integrantes de Gamma y seis participantes de la casa Alpha pudieron disfrutar del premio que incluyó una tarde de esparcimiento en compañía de Amparo Grisales, quien destacó el desempeño de los concursantes en la prueba anterior y aprovechó para dejarles un mensaje de motivación a cada uno de los desafiantes.

“No soy ni coach espiritual, ni soy coach de fitness … yo sé que llevan mucho tiempo sin comer y eso que llevan primero les da un poder en la mente maravilloso porque es la voluntad, es un control de tus pensamientos, de tus palabras, cuando tu te quejas, cuando tú maldices eso es terrible porque te bloquea y no se manifiesta en tus deseos”, expresó la diva de los colombianos.

Amparo Grisales visitó a los desafiantes luego de haber ganado el tiempo de esparcimiento en la competencia. Tomada de Canal Caracol en vivo

Después de la conversación con la actriz, quién además les obsequió su más reciente publicación ‘Mi cuerpo consciente’, los invitó a disfrutar de las comodidades que entregó el premio, que consistió en un tiempo de spa para que pudieran acicalarse después de varios días de incomodidades.

Mientras todo esto ocurrió con los vencedores, en la casa Beta las cosas no iban por buen camino pues Carballo pasó por un momento de debilidad al recordar lo que ocurrió en la primera ronda cuando se conformaron los equipos y fue elegido de último en el grupo en el que se encuentra actualmente.

“Siento que fue por mi aspecto físico y por mi forma de actuar, de pronto que a veces soy muy femenino … eso me dio rabia un poquito. Lo mismo pasó con los chalecos, yo pensé que la gente ya había visto que era fuerte y a mí en la vida la gente me ha dicho que yo me he ganado las cosas por suerte”, expresó el integrante de Beta.

‘Desafío a muerte’: así se desarrolló la prueba

La competencia se llevó a cabo en el Box Negro, sitio adaptado para cada una de las pruebas de eliminación en el Desafío ‘The Box’, una prueba que se ejecutó desde una plataforma en la cual debieron halar una escalera para descender y continuar el recorrido por la pista donde se encontraron unos neumáticos que debieron cruzar hasta llegar a un paso de equilibrio.

Competencia de eliminación en el Desafío a Muerte donde resultaron eliminados dos concursantes, uno por el equipo Beta y Gamma. Tomada de Canal Caracol en vivo

Al final de ese punto, se encontraron con un sistema de nudos donde liberaron una barra, una vez completado este punto se acercaron a unos contenedores que estuvo lleno de bolas de cemento en donde se encontraban unos discos pequeños, los cuales ubicaron en los extremos de la barra y retornar al punto inicial de la pista. En el punto de partida, debieron descargar los discos tocando una caneca de metal con la barra y lanzar los discos a una plataforma dispuesta a una distancia con sus respectivos nombres.

Desafío a Muerte en el Desafío The Box. Tomada de Canal Caracol en vivo

Una prueba que puso a prueba la paciencia de los desafiantes, pues no fue sencillo recorrer la pista con los discos sobre la barra ya que la estabilidad y el cansancio de los competidores se hizo evidente en varias de las etapas.

Por el grupo de los hombres, el primero en completar la prueba fue el integrante de Alpha, Otto, quien logró ubicar los discos sobre la plataforma en corto tiempo; el segundo lugar lo tuvo Duvan, desafiante por Gamma y en tercer lugar Carballo, quien se salvó nuevamente de la eliminación, dejando por fuera a Leticiano de los Gamma.

“El Desafío es algo diferente a lo que se vive en las canchas, aquí toca tener todos los sentidos bien metidos en la cabeza y todos los objetivos que tu quieres tener. En el partido tu puedes estar 90 minutos concentrado pero aquí puedes estar … 24 o 72 horas concentrado, te lleva a eso, a estar siempre esperando algo. Me voy lleno de mucha paciencia”, expresó Leticiano en su despedida.

Por las mujeres, la primera en salvar su puesto en competencia fue Emily, de Gamma; el segundo cupo fue para Grecia, integrante de Alpha y en tercer lugar quedó Porto, de Alpha dejando eliminada a Viviana, de la casa Beta.

“Fue una experiencia inolvidable, lo que viví siento que fue lo que debía vivir y cambió mi forma de ver la vida completamente”, expresó Viviana.

