Federico Gutiérrez se reunió con senadores del Partido Liberal

Después del almuerzo con el liberalismo, el candidato de derecha, se reunió con un grupo de más de cien empresarios encabezados por Mario Hernández, los cuales se unieron a su campaña presidencial. (Colprensa-Sergio Acero)

Con la vía libre por parte de Cesar Gaviria para realizar sus propias gestiones y buscar el apoyo de los congresistas del Partido Liberal, el candidato presidencial del Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez, se reunió este martes 5 de abril con diez de los 15 senadores liberales electos para el periodo 2022 - 2006.

Luego de haberse reunido la semana pasada con el expresidente César Gaviria, jefe único del partido Liberal, el aspirante sostuvo este encuentro con miembros de la bancada de Senado de la colectividad, cuya gran mayoría ha demostrado simpatía por su aspiración presidencial y buscan que haya un respaldo oficial del partido a su campaña política.

Fuentes cercanas a la campaña de Gutiérrez afirmaron a medios de comunicación que durante el encuentro se habló sobre los problemas del país, las soluciones que se están planteando desde su candidatura, el futuro de las elecciones y del proceso de paz. Gutiérrez les habría dejado claro que él cumplirá los acuerdos que se firmaron con las Farc y les reiteró que no se volverá a una discusión política como la que se presentó durante el plebiscito de 2016.

Algunos parlamentarios del liberalismo no pudieron asistir al almuerzo. ya que no se encontraban en Bogotá. Sin embargo, los senadores afirmaron que quieren llegar a la campaña del exalcalde de Medellín, a través de un apoyo institucional y no individual desde la primera vuelta presidencial.

Además, aseveraron que la decisión final no solo estará en manos de la bancada, sino también del expresidente César Gaviria, quien es el jefe único y vocero del partido para adelantar los acercamientos con todos los candidatos. Se espera que después de Semana Santa el Partido Liberal tome una decisión con respecto a su apoyo presidencial.

En el almuerzo solo faltaron cinco senadores, entre ellos, Mario Castaño, quien es cercano a la campaña de Gustavo Petro. También Jhon Jairo Roldán, Fabio Amín, Juan Diego Echavarría y Alejandro Carlos Chacón. Según conoció Semana, César Gaviria, presidente de la colectividad, conocía del almuerzo y no vio con malos ojos el encuentro entre sus senadores y el candidato presidencial.

Empresarios con Fico

Después del almuerzo con el liberalismo, el candidato de derecha se reunió con un grupo de más de cien empresarios encabezados por Mario Hernández, quienes se unieron a su campaña presidencial. Por su parte, Gutiérrez les aseguró que, “es esta confianza lo que necesita Colombia para no perder su democracia y sus libertades”, sostuvo.

Durante este encuentro el aspirante presidencial sostuvo que, “hay que cuidar los empleos, la economía tiene que crecer y generar confianza, por eso estamos uniendo al país, ¿para qué? Para que le vaya bien a la gente, es la forma de generar bienestar. La única forma de acabar con la pobreza es que crezca la economía, que la gente tenga ingresos, educación y oportunidades”.

Durante su intervención, Gutiérrez le pidió a los empresarios no sacar su capital del país y ser empáticos con los ciudadanos que están viviendo en condiciones de pobreza. “El mensaje a los colombianos es que trabajemos juntos y de la mano, que saquemos al país adelante entre todos y que entendamos, que hay una gran parte de la población, que es el 42 %, que son 21 millones de colombianos que están en situación de pobreza y que tenemos todos que trabajar para ellos, para que estén mejor y tengan más bienestar”, finalizó.

