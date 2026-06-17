Capturan en Colombia al hermano de alias Fito: tenía circular roja de Interpol por lavado de activos

Alias “Javi”, hermano de alias Fito, fue localizado por las autoridades en Colombia como parte de una investigación internacional por delitos financieros. - crédito Imagen Ilustrativa con @JohnReimberg/X

El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, informó la captura en Colombia de Ronald Javier Macías Villamar, conocido como alias “Javi” y hermano de José Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”, líder de la organización criminal Los Choneros.

La detención se realizó a través de una acción coordinada entre el Bloque de Seguridad de Ecuador, compuesto por la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y el Centro Nacional de Inteligencia, y autoridades colombianas.

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Reimberg señaló en sus redes sociales: “En una operación entre el Bloque de Seguridad de Ecuador y autoridades de Colombia fue capturado hace un momento en ese país, Javier Macías Villamar, alias ‘Javi’, hermano de alias ‘Fito’, involucrado en casos de lavado de activos y delincuencia organizada”.

Asimismo, indicó que el capturado: “Residía en Colombia con papeles colombianos bajo otra identidad”.

El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, anunció la captura tras una operación conjunta con Colombia. - crédito @JohnReimberg/X

Cargos y antecedentes familiares

Ronald Javier Macías Villamar es uno de los familiares del narcotraficante José Adolfo Macías Villamar, líder de la organización criminal Los Choneros, catalogada como la más antigua de Ecuador. De acuerdo con El Tiempo, Alias Javi fue imputado el año pasado por presunto lavado de activos. Se trata de un caso en el que también han sido procesados otros seis parientes cercanos de Fito, quienes recibieron condenas de entre siete y diez años de prisión a finales de mayo.

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Según información de la Fiscalía de Ecuador, los implicados habrían lavado más de 25 millones de dólares a través de actividades ilegales, utilizando diferentes métodos y empresas. La investigación incluyó a varios miembros del entorno familiar, señalados de participar en el manejo y movimiento de recursos ilícitos.

Alias Fito, líder de Los Choneros, permanece detenido en Estados Unidos mientras avanzan procesos judiciales en su contra y sobre su círculo cercano. - crédito Fuerzas Militares de Ecuador

Situación judicial de alias Fito

Según el medio ya mencionado, José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, permanece recluido en una cárcel de Nueva York en espera de juicio por cargos de narcotráfico y otros delitos. Fue extraditado a Estados Unidos en julio del año pasado, después de haber sido recapturado en un búnker en la provincia de Manabí, Ecuador. Fito fue el primer ciudadano ecuatoriano extraditado a Estados Unidos por estos delitos, tras una orden judicial emitida en su contra.

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Por su parte, la causa penal en Ecuador contra alias Fito no ha avanzado debido a su situación de detención en el exterior. El proceso judicial involucra a varios familiares y allegados, acusados de integrar una red dedicada al lavado de activos.

Relación bilateral y contexto regional

La captura de Ronald Javier Macías Villamar se produjo en medio de recientes tensiones diplomáticas entre Ecuador y Colombia. En marzo, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa acusó a Colombia de permitir la presencia de familiares de Fito en su territorio, señalando que cruzaron la frontera en momentos en que Ecuador mantenía un toque de queda nocturno. Estas declaraciones se sumaron a diferencias comerciales entre ambos gobiernos, activas durante el primer semestre de 2026.

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Los Choneros han sido señalados por el Gobierno de Ecuador como responsables de diversos hechos de violencia en el país. El grupo fue declarado organización terrorista en el marco de la política de seguridad implementada desde 2024. Tanto Estados Unidos como Argentina incluyeron a Los Choneros y a su grupo rival, Los Lobos, en la lista de organizaciones terroristas.

Alias “Javi” contaba con una alerta roja de Interpol solicitada por Ecuador. - crédito @JohnReimberg/X

Notificación internacional y procedimientos

Ronald Javier Macías Villamar tenía vigente una circular roja de Interpol, lo que permitía su captura en cualquier país miembro. Además, las autoridades ecuatorianas informaron que Macías Villamar utilizaba documentación colombiana bajo otra identidad durante su estancia en Colombia.

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De acuerdo con el diario, las investigaciones y procesos judiciales en torno a Los Choneros continúan abiertos en Ecuador, con la colaboración de entidades internacionales. El caso sigue bajo análisis de los organismos judiciales y policiales de ambos países.