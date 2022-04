Procuraduría solicita a la JEP confirmar fallo que rechazó suspender extradición de “Otoniel”

27-10-2021 El narcotraficante y líder del Clan del Golfo, alias 'Otoniel', en prisión. POLITICA ESPAÑA EUROPA MADRID INTERNACIONAL TWITTER @IVANDUQUE

A través de un concepto elevado por el procurador delegado Jairo Aristizábal, la Procuraduría delegada ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) solicitó confirmar en segunda instancia el fallo que rechazó conceder medidas cautelares en favor de Dairo Antonio Úsuga David —alias ‘Otoniel’—, reconocido excomandante del Clan del Golfo.

Dichas medidas pretendían frenar la extradición temporalmente, motivo por el cual dicho concepto respondió al recurso interpuesto por la defensa del excapo: éstos insistieron en que el Tribunal frene su extradición, argumentando que la misma “lesionaría los derechos de las víctimas”, especialmente en el contexto de que éste ha venido colaborando con la JEP.

De acuerdo con el equipo legal del excapo en su recurso legal ante el máximo tribunal:

“...desde la captura del señor Úsuga David, el mandatario anunció públicamente que la intención del gobierno colombiano era extraditar a los Estados Unidos a alias ‘Otoniel’, así estas manifestaciones han venido vulnerando diferentes garantías nodales al debido proceso del poderdante y a los distintos derechos fundamentales de las víctimas”.

No obstante, para el procurador delegado, alias ‘Otoniel’ no podría ser beneficiario de medidas cautelares hasta el momento dado que no tiene la condición de compareciente, porque hace unos días fue rechazado su sometimiento en primera instancia y la segunda instancia (de haber acudido a ella) aún no se encuentra definida.

Para el procurador Jairo Acosta: “...el señor Úsuga David, no ostenta las calidades que la normatividad exige, luego entonces no se podrían amparar sus derechos fundamentales requeridos mediante la medida cautelar al no hacer parte del sistema transicional”.

Además, el delegado del ministerio público insistió en que si ‘Otoniel’ y su defensa están alegando irregularidades en el proceso de extradición ante la Corte Suprema de Justicia, su deber es rebatirlas en dicho estrado, y no en un tribunal distinto.

Recalcó que el exlíder del Clan del Golfo puede mantener su colaboración con la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda, en calidad de testigo.

Dairo Antonio Usuga David, alias "Otoniel", top leader of the Gulf clan, is photographed after being captured, in Bogota, Colombia October 23, 2021.

Dairo Antonio Úsuga alias ‘Otoniel’, exjefe del Clan del golfo, había relacionado ante la Jurisdicción Especial Para la Paz a el excomandante de las Fuerzas Militares, General en retiro Leonardo Barrero de tener vínculos presuntamente con grupos paramilitares ubicados en los llanos orientales, además afirmó que el General recibía sobornos y trabajaba para esa organización criminal.

Por su parte el militar en retiro rechazo enfáticamente los señalamientos de ‘Otoniel’ e informó que impondrá acciones legales contra el criminal exjefe del Clan del Golfo.

“Debo manifestar públicamente, que acudiré a las autoridades competentes para reclamar justicia, frente a la calumnia y la injuria de la que he venido siendo objeto, producto de un intento de alias ‘Otoniel’ de engañar a los entes judiciales y al País, a través de viles mentiras con un burdo disfraz de verdad”, mencionó el el General en retiro Barrera.

“Tengo plena convicción que, ni la Jurisdicción Especial para la Paz y en general ninguna de las autoridades, que han sido partícipes del combate en contra del horror, que representa el narcotráfico para mi país, permitirán que las mentiras utilizadas por dicho delincuente se vuelvan fuente de una nueva injusticia para las víctimas del conflicto”, mencionó el General en retiro Leonardo Barrero.

