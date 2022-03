General Leonardo Barrero denunciará por calumnia a Otoniel, quien lo vinculó con el clan del Golfo

Alias Otoniel. Foto: Colprensa

Daniel Usuga alias ‘Otoniel’, exjefe del Clan del golfo, había relacionado ante la Jurisdicción Especial Para la Paz a el excomandante de las Fuerzas Militares, General en retiro Leonardo Barrero de tener vínculos presuntamente con grupos paramilitares ubicados en los llanos orientales, además afirmó que el General recibía sobornos y trabajaba para esa organización criminal.

Por su parte el militar en retiro rechazo enfáticamente los señalamientos de ‘Otoniel’ e informó que impondrá acciones legales contra el criminal exjefe del Clan del Golfo.

“Debo manifestar públicamente, que acudiré a las autoridades competentes para reclamar justicia, frente a la calumnia y la injuria de la que he venido siendo objeto, producto de un intento de alias ‘Otoniel’ de engañar a los entes judiciales y al País, a través de viles mentiras con un burdo disfraz de verdad”, mencionó el el General en retiro Barrera.

El militar también comentó que lo que esta haciendo alias ‘Otoniel’ es retrasar su extradición con mentiras ‘como lo hicieron sus antecesores’. Además señaló que en ningún momento recibió dineros de grupos ilegales y que prueba de eso está en los archivos de la JEP.

“Tengo plena convicción que, ni la Jurisdicción Especial para la Paz y en general ninguna de las autoridades, que han sido partícipes del combate en contra del horror, que representa el narcotráfico para mi país, permitirán que las mentiras utilizadas por dicho delincuente se vuelvan fuente de una nueva injusticia para las víctimas del conflicto”, mencionó el General en retiro Leonardo Barrero.

Por último señaló que tiene respeto por las víctimas que ha dejado el conflicto armado y su disposición y compromiso con la verdad.

Sobre más información generada acerca de Daniel Usuga alias ‘Otoniel’, el pasado martes 22 de marzo a las 9:00 a.m. estaba programada la audiencia de Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), sin embargo, esta tuvo que ser suspendida por la magistrada Nadiezhda Henríquez, ya que consideró que no estaban dadas las condiciones para atender las declaraciones del que fuera el líder del Clan del Golfo y quien fue llamado como testigo en la investigación sobre el conflicto armado en el Urabá.

La audiencia que fue programada en la sede de la Dijin en la capital colombiana, mismo lugar donde se encuentra detenido desde su captura. Al momento de iniciar, la defensa de alias Otoniel y la JEP solicitaron a la magistrada que estas se desarrollaran en condiciones de completa privacidad, ya que esperaban que Úsuga pudiera realizar algunas declaraciones más amplias y más detalladas de algunos hechos.

Es por esta razón que se le solicitó a la Policía Nacional que no hiciera parte de la guardia y no estuviera presente en la audiencia, una condición que no fue acatada por las autoridades ya que consideraron que no se estaban dando las condiciones de seguridad, por lo que en irrumpieron en dos ocasiones en el recinto, siendo esta la razón por la que la magistrada Nadiezhda Henríquez suspendió la diligencia.

Por segunda vez consecutiva la presencia de las autoridades impidieron que se pudiera desarrollar la audiencia con total normalidad. En esta última ocasión, pese a las advertencias al directo de la Dijin de la Policía, los agentes se negaron a abandonar el lugar por motivos de seguridad nacional. Un mayor de la Policía, ante los cuestionamientos de la magistrada, le aseguró que la puerta siempre debía estar abierta.

Es importante señalar que Úsuga formó parte del Ejército Popular de Liberación (EPL) y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) las cuales delinquían en la zona del Urabá, por lo que fue llamado a declarar en el caso 04, que hace referencia a la Situación territorial de la región de Urabá durante el conflicto armado que se desarrolló allí por muchos años. En un comienzo alias Otoniel se negó a declarar, pero tras recibir varias cartas de las víctimas reconocidas por la JEP, decidió dar su versión sobre varios hechos.

