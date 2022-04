Los mejores memes tras la derrota de Millonarios contra América de Cali

Los memes no se hicieron esperar luego de la derrota de Millonarios contra América en la Liga BetPlay. Fotos: redes sociales

Tras la salida del técnico Juan Carlos Osorio, el América de Cali sumó este domingo una nueva victoria, importante en sus aspiraciones de clasificar a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2022-I. El conjunto ‘escarlata’ se impuso 3-2 al Millonarios en el estadio Pascual Guerrero, teniendo como gran figura al mediocampista Carlos Sierra, quien marcó dos goles (31’ y 65’).

Con la anotación de Daniel Mosquera (86’) parecía que el América redondearían una goleada por 3-0; sin embargo, los ‘embajadores’ reaccionaron en los últimos minutos y lograron reducir las diferencias. Daniel Ruiz, de penal (90+1’), y Juan Pablo Vargas (90+2’) descontaron para el conjunto bogotano, que acumuló su segunda derrota como visitante en el campeonato.

Tras el resultado, las reacciones a través de las redes sociales no se hicieron esperar, destacando que ‘La mechita’ tuvo en el banquillo a Pompilio Páez como técnico encargado mientras se nombra a un entrenador en propiedad. Todas las versiones apuntan a que el nuevo estratega será el brasileño Alexandre Guimarães, quien salió campeón con el equipo rojo del Valle en el torneo Finalización del 2019.

Por su parte, los dirigidos por Alberto Gamero recibieron críticas debido a sus errores defensivos. Hasta este partido, el cuadro capitalino solo había recibido cuatro goles, siendo la valla menos vencido de la liga; no obstante, en un solo compromiso recibió tres tantos. Como era de esperarse, los memes tampoco se hicieron esperar, y uno de los señalados fue el arquero Álvaro Montero, que estuvo comprometido en algunas anotaciones del rival.

Los mejores memes del partido:

Finalizado el compromiso, Pompilio Páez, quien fuera el asistente técnico de Osorio en América, resaltó algunas virtudes del equipo: “Este equipo tiene diez meses que ha jugado a atacar, pero por los problemas que hemos tenido hoy había que hacer otra cosa, darle seguridad al equipo, que parte desde el esquema, jugando con dos jugadores en la mitad”.

“El rendimiento de América a través de nuestra gestión fue terrible, no podemos eludir la responsabilidad. Eso nos lleva a reflexionar porque hubo muchos jugadores lesionados y eso tiene que ver con nosotros. La frustración de no poder tener a todos los jugadores”, agregó el técnico encargado.

Por su parte, Alberto Gamero hizo un balance de las falencias que tuvo Millonarios durante el compromiso, especialmente en la falta de eficacia: “Por qué nos cuesta, porque no metemos los goles. En el 0-0 teníamos la posesión, América nos llegaba frontales, con los rebotes, no nos llegaba claro. Cuando nos hacen el 1-0 en el descuido de la pelota quieta, para el segundo tiempo las modificaciones que hicimos, de 45 minutos jugamos 40 en el campo de América, tuvimos opciones y no las metimos. Cuesta, cuesta tirar un buen centro, hacer una mejor pared, hacer un mejor control”.

En la próxima fecha, América afrontará una dura visita al estadio Atanasio Girardot para enfrentar a Atlético Nacional. El compromiso está pactado para el domingo 10 de abril, a partir de las 5:30 p.m. Se espera que para esa jornada ya esté en el banquillo el nuevo estratega, que tendrá la misión de recomponer el camino de los ‘Escarlatas’.

En el caso de Millonarios, su siguiente salida será contra La Equidad, en el estadio El Campín. La contienda se llevará a cabo este viernes 8 de abril sobre las 8:00 p.m. Cabe destacar que, actualmente, los ‘Embajadores’ tienen una racha de cinco victorias consecutivas en condición de local por liga.

