‘Kitesurf’: el plan alternativo que se está tomando las playas de Cartagena

Kitesurf, el deporte acuático que se está tomando las playas colombianas.

Cartagena es una ciudad vibrante, llena de movimiento, cultura y planes interesantes por descubrir. Sin duda, este es uno de los aspectos que cada día más atrae a miles de turistas nacionales e internacionales, que llegan a La Heroica con ganas de disfrutar su fabulosa infraestructura, así como sus hermosas playas.

Es tanta la acogida del destino que hoy, en medio de la recuperación económica del sector turístico, gravemente afectado por la pandemia, la ciudad empieza a ampliarse hasta nuevas fronteras que invitan a reconocerla en otras facetas. Precisamente, y en búsqueda de nuevas aventuras en la capital bolivarense, Infobae Colombia llegó a la playa de Manzanillo, donde se encuentra la escuela de ktesurf, Pure, fundada por Christina Barberis, una suiza que quedó cautivada con la práctica del deporte en Colombia y se armó de valor para emprender con su propia empresa hace siete años.

“Llevo 10 años en Colombia, llegué a Cartagena porque quería aprender español y hacer kitesurf al mismo tiempo, en diciembre y enero que es la mejor época de viento acá. La historia es que me enamoré de alguien que estaba montando su propia escuela, así que fui a Suiza renuncié a mi trabajo y llegué para ayudarle con el montaje. Pero la relación era difícil y después de tres años nos separamos y yo me quedé como: ¿qué voy a hacer ahora, me voy para otro lado a montar una escuela? pero dije, yo lo puedo hacer sola y fue ahí cuando monté Pure Kitesurf”, cuenta Barberis con un español fluido y hasta con un tono propio de la costa Caribe colombiana.

Práctica de kitesurf en las playas de Mazanillo. Fotos: María José Cogollo.

No es extraño que al final haya terminado tan enamorada de las playas colombianas como de este deporte, que consiste en en el uso de una cometa de tracción o kite, la cual tira al deportista, quien está sujeto mediante un arnés, para que consiga deslizarse sobre el agua mediante una tabla. Una práctica que a simple vista se ve muy divertida, pero que requiere concentración, pero sobre todo, muchas ganas de superarse a sí mismo. Algo que seguramente vivió Christina cuando inició esta academia que hoy en día es una de las más posicionados en Cartagena.

“El inicio fue difícil porque es duro encontrar un lugar donde poder operar, donde guardar los equipos. Estaba en un hotel más abajo primero donde me acomodaron pero después de dos meses no querían más porque estamos trayendo arena y no muchos clientes, entonces me dijeron que no les funcionaba. Entonces guardé mis equipos donde un nativo acá en Manzanillo y operé desde ahí. Después traté de montar algo en la playa que no me fue posible por las leyes, pero después alquilé una casita allá abajo donde ya tenía mi propia escuela”, recuerda.

Fue así como llegó con su idea a Zion Beach House, un hostel que también es de nacionalidad suiza y que se ha convertido en un refugio de fraternidad en medio de las playas de Manzanillo, donde cada vez más se están levantando proyectos hoteleros que muestran el potencial del este lugar, sin aglomeraciones, algo de no creer en la concurrida Cartagena.

Allí, Pure cuenta con un espacio exclusivo donde permanecen sus equipos de alta calidad y que es la base de los instructores que enseñan en el lugar. Algunos de ellos son locales, pero otros vienen de otras partes del país e incluso del mundo.

Práctica de kitesurf en las playas de Mazanillo. Foto: María José Cogollo.

“Bienvenidos los que quieren ayudar, tenemos un asistente a quien le damos clases gratis para que aprenda a ser instructor”, precisa Barberis y cuenta que también trabaja con Nativo Kite, que queda muy cerca de allí, en la Boquilla, y donde cuentan con un amplio catálogo de instructores.

En cuanto a la competición profesional en el deporte, algo que estuvo en tendencia en Colombia debido al paso del Campeonato Mundial de Kitesurf a principios de marzo por el país y que tuvo lugar en las playas de Santa Verónica en Atlántico, por ahora no es algo que Pure se haya planteado, pero sin duda, sería interesante su desarrollo.

Sin más y luego de haber hecho una clase donde la impresión del deporte fue fantástica, pero también dejó lecciones como la necesidad de disciplina y concentración, Christina señala que aunque su público es específico y cree que llegan muchos extranjeros debido a que sus canales están en idiomas como el alemán y el inglés, guarda un agradecimiento muy especial con los colombianos, ya que según indica los nacionales se salvaron la vida durante la pandemia y desde ese momento ahora también recibe muchos curiosos o adeptos al deporte que llegan desde distintas partes del país.

SEGUIR LEYENDO: