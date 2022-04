Esto es lo que está pasando con la programación del Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá

Tras dos años sin realizarse el Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá por la pandemia del COVID-19, regresó el festival bianual a la capital con producciones nacionales e internacionales y 140 obras de teatro de calle. Este evento, que comenzó el pasado primero de abril, irá hasta el 17 del mismo mes. La programación estuvo a cargo de Alejandra Borrero, Atala Bernal y Misael Torres.

El regreso del festival estuvo marcado por la polémica de las 16 obras internacionales canceladas faltando un día para que se diera el inicio del festival. A través de la página oficial se presentó una nueva programación, pues obras como Frankestein, Museo de la ficción I, impero; Nomad y Raphaelle, entre otras, no aparecían en cartelera.

En la programación más reciente se mantuvieron en pie El perdón, de España; Pinochio, de Reino Unido; Canción del norte, de Estados Unidos; Origin of Tale, del Líbano; El bunde del agua (coproducción con Francia), y Encuentros breves con hombres repulsivos, de Argentina.

Por otro lado, tras esta noticia, la emisora W Radio habló con una de las personas afectadas que había comprado un abono para asistir a la gran mayoría de presentaciones internacionales. Pues esta cancelación causó hubiera una serie de cuestionamientos respecto a la devolución de los dineros abonados para las obras que fueron aplazadas.

En entrevista con Infobae Lia Hennan explicó que el Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá se realizará en dos ciclos. El primero, que es el que se está realizando actualmente; y el segundo que se presentarán las obras que fueron aplazadas para esta primera fase por falta de recursos. Ante esta situación, desde la organización del evento se dio la orden al operador logístico de la boletería, es decir, TuBoleta, en ofrecerles tres alternativas a aquellas personas que se vieron afectadas: seguir en el aplazamiento, escoger otra obra o la devolución del dinero abonado

“Duramos casi una semana llamando a muchas de las personas afectadas ofreciéndoles opciones en donde aclaramos que la obra para la que pagaron ya no tiene una fecha definida, así que pueden cambiarla para ver otra internacional. Ahora, hay que tener en cuenta que el 50% de las personas con las que pudimos contactarnos dijeron que sí, el 49% no ha contestado y el porcentaje restante no aceptó el cambio”, explicó Hennan.

Además, la vocera de la firma Crow explicó que: “Dependemos de las compañías, pero tentativamente pensamos en que se realice desde el 19 de julio al 7 de agosto o durante el mes de agosto, que coincide con el cumpleaños de la capital”.

Por otro lado, se utilizarán 16 teatros para llevar a cabo este festival, que llegó a su versión número XVII y se presentará con 30 obras nacionales e internacionales durante su primer ciclo. En total, serán 24 obras colombianas y seis países invitados: España, el Reino Unido, Estados Unidos, Líbano, Bélgica y Argentina; y además, habrá una producción colombo francesa.

Sobre las obras aplazadas

Fueron dieciséis obras las que tuvieron que aplazarse por motivos económicos. Estas son las presentaciones que quedarían para el segundo ciclo del festival: Trilogía Mujer Historia E Identidad, La Mentira Complaciente, Nomad, Frankestein, Museo De La Ficción Imperio 1 - Macbeth, Canto Cardenche, Hombre Flor, El Bosque Sobre El Bosque, El Pato Salvaje, Superpasito, Duda, Quijote Espejo Del Alma, La Noche Devora A Sus Hijos, Principiantes- De Que Hablamos Cuando Hablamos De Amor, Hermanos y Más Que Dos.

Esta es la programación oficial del Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá

5 de abril:

Antínoo se presentará en el Teatro Libre sede centro a las 8 de la noche. La boleta tiene un costo de 57.000 pesos.

Paisajes se presentará en el Teatro Libre de Chapinero a las 8 de la noche. El costo de la boleta oscila entre los 39.000 a los 65.000 pesos.

Yo, Meira del mar: a nadie doy mi soledad se presentará en Casa E- Sala Arlequín a las 8 de la noche. El costo de la boleta oscila entre 59.000 a 69.000 pesos.

6 de abril:

La más fuerte se presentará en La Galería La cometa a las 7 y 30 de la noche. La boleta tiene un costo de 300.000.

Antínoo se presentará en el Teatro Libre sede centro a las 8 de la noche. La boleta tiene un costo de 57.000 pesos.

Paisajes se presentará en el Teatro Libre de Chapinero a las 8 de la noche. El costo de la boleta oscila entre los 39.000 a los 65.000 pesos.

Yo, Meira del mar: a nadie doy mi soledad se presentará en Casa E- Sala Arlequín a las 8 de la noche. El costo de la boleta oscila entre 59.000 a 69.000 pesos.

Pinocchio se presentará en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán a las 8 de la noche. El costo de la boleta oscila entre 86.000 y 114.000 pesos.

7 de abril:

La más fuerte se presentará en La Galería La cometa a las 7 y 30 de la noche. La boleta tiene un costo de 300.000.

Antínoo se presentará en el Teatro Libre sede centro a las 8 de la noche. La boleta tiene un costo de 57.000 pesos.

Paisajes se presentará en el Teatro Libre de Chapinero a las 8 de la noche. El costo de la boleta oscila entre los 39.000 a los 65.000 pesos.

Yo, Meira del mar: a nadie doy mi soledad se presentará en Casa E- Sala Arlequín a las 8 de la noche. El costo de la boleta oscila entre 59.000 a 69.000 pesos.

Pinocchio se presentará en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán a las 8 de la noche. El costo de la boleta oscila entre 86.000 y 114.000 pesos.

El coronel no tiene quien le escriba se presentará en el Teatro Colón a las 7 y media de la noche. Las boletas oscilan entre 31.000 a 84.000 pesos.

8 de abril:

La más fuerte se presentará en La Galería La cometa a las 7 y 30 de la noche. La boleta tiene un costo de 300.000.

Yo, Meira del mar: a nadie doy mi soledad se presentará en Casa E- Sala Arlequín a las 8 de la noche. El costo de la boleta oscila entre 59.000 a 69.000 pesos.

Pinocchio se presentará en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán a las 8 de la noche. El costo de la boleta oscila entre 86.000 y 114.000 pesos.

El coronel no tiene quien le escriba se presentará en el Teatro Colón a las 7 y media de la noche. Las boletas oscilan entre 31.000 a 84.000 pesos.

Dos volcanes y un laberinto se presentará en el Teatro William Shakespeare a las 5 de la tarde y 8 de la noche. El costo de la boleta oscila entre 47.000 a 67.000 pesos.

Juan Caracol se presentará en el Teatro Cafam a las 7 de la noche. Los costos oscilan entre 36.000 y 63.000 pesos.

9 de abril:

La más fuerte se presentará en La Galería La cometa a las 5 y 30 de la tarde. La boleta tiene un costo de 300.000.

Yo, Meira del mar: a nadie doy mi soledad se presentará en Casa E- Sala Arlequín a las 8 de la noche. El costo de la boleta oscila entre 59.000 a 69.000 pesos.

Pinocchio se presentará en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán a las 11 de la mañana. El costo de la boleta oscila entre 86.000 y 114.000 pesos.

El bunde del agua se presentará en el Teatro El Ensueño a las 6 de la tarde. El costo de la boleta oscila entre 29.000 a 49.000 pesos.

Juan Caracol se presentará en el Teatro Cafam a las 7 de la noche. Los costos oscilan entre 36.000 y 63.000 pesos.

El coronel no tiene quien le escriba se presentará en el Teatro Colón a las 4 y las 7 y media de la noche. Las boletas oscilan entre 31.000 a 84.000 pesos.

Dos volcanes y un laberinto se presentará en el Teatro William Shakespeare a las 5 de la tarde y a las 8 de la noche. El costo de la boleta oscila entre 47.000 a 67.000 pesos.

El hambre o ¿quién mató a Orson Wells? se presentará en el Centro Cultural del Gimnasio Moderno a las 4 de la tarde y a las 8 de la noche. Las boletas oscilan entre 56 a 58 mil pesos.

Origin of a tale se presentará en el Teatro Libre del Centro a las 4 de la tarde y a las 7 de la noche. La boleta tiene un costo de 95.000 pesos.

10 de abril:

La más fuerte se presentará en La Galería La cometa a las 5 y 30 de la tarde. La boleta tiene un costo de 30.000.

El bunde del agua se presentará en el Teatro El Ensueño a las 3 y 6 de la tarde. El costo de la boleta oscila entre 29.000 a 49.000 pesos.

El hambre o ¿quién mató a Orson Wells? se presentará en el Centro Cultural del Gimnasio Moderno a las 3 de la tarde y a las 7 de la noche. Las boletas oscilan entre 56 a 58 mil pesos.

Origin of a tale se presentará en el Teatro Libre del Centro a las 4 de la tarde. La boleta tiene un costo de 95.000 pesos.

11 de abril:

El hambre o ¿quién mató a Orson Wells? se presentará en el Centro Cultural del Gimnasio Moderno a las 3 de la tarde y a las 7 de la noche. Las boletas oscilan entre 56 a 58 mil pesos.

Origin of a tale se presentará en el Teatro Libre del Centro a las 7 de la noche. La boleta tiene un costo de 95.000 pesos.

12 de abril:

Origin of a tale se presentará en el Teatro Libre del Centro a las 7 de la noche. La boleta tiene un costo de 95.000 pesos.

La programación completa del festival Iberoamericano de Teatro está disponible aquí.*