“Soportarla era una tortura”: el testimonio de una empleada que trabajó para Marbelle

Foto: Instagram/@marbelle.oficial

La cantante vallecaucana Marbelle es de las artistas más activas en las redes sociales y siempre sus opiniones han dado de qué hablar. Recientemente, la intérprete de “Adicta al dolor” se vio envuelta en una polémica con la fórmula de presidencial de Gustavo Petro al compararla con “King Kong”

Por esta razón, la cantante de música tecnocarrilera deberá responder por dos demandas interpuestas por racismo contra la activista. Cabe resaltar, que no es la primera que Marbelle se ve envuelta en este tipo de rifirrafes, pues anteriormente también tuvo discusiones con la presentadora Margarita Rosa de Francisco y el candidato presidencial por el Pacto Histórico, Gustavo Petro.

Por otro lado, Francia Márquez respondió a la artista a través de su cuenta oficial de Twitter. “El racismo no solo hiere, sino también mata. El racismo no solo nos daña a nosotros, sino daña a quien lo expresa porque no se permite construir desde el amor y la diferencia. A Marbelle le mando un abrazo ancestral para que se sane y construyamos desde la diferencia”, escribió la política.

Sin embargo, Marbelle no bajó la guardia y pese a ser criticada por miles de usuarios y personalidades de la política nacional volvió a arremeter vía Twitter contra Francia Márquez a la que acusó de engañar a la gente: “Usted no me da confianza ni me representa en ningún sentido… A mí no me venga con el discurso barato con el que quieren engañar a la gente”.

Lo cierto es que la artista no sale de una para meterse en otra. Un ex trabajador de la cantante hizo fuertes declaraciones del mal trato de la artista a sus empleados.

De acuerdo al portal de noticia Las Dos Orillas, mientras la cantante hizo parte del programa Lo Sé Todo del Canal, tuvo mala relación con la ex Protagonista de Novela, Elianis Garrido y con sus compañeros Ariel Osorio y Alejandra Serje.

Asimismo, está persona dijo que debían soportar los caprichos de la cantante, además de sus llegadas tarde al set de grabación por estar de fiesta la noche anterior.

Empleado confesó que lo complicado que fue trabajar con la cantante Marbelle

“Marbelle llegaba tarde, oliendo a fiesta y con caprichos. Todos debían soportar su mal genio. Si era difícil para los presentadores, que estaban en igual condiciones a ella, para quienes ella consideraba sus subordinados: camarógrafos, luminotécnicos, maquilladoras y vestuaristas, soportarla era lo más parecido a una tortura”

Además, añadió que con quienes más tuvo un trato despectivo fue con los maquilladores y el personal de servicios generales. Incluso, también dijo que su renuncia al canal fue vía telefónica. Esta versión se suma a su salida del Factor X de RCN en donde tenía una pésima convivencia con el productor José Gaviria quien pidió su salida del reality.

En días pasados la cantante se presentó en Villavicencio donde no le fue nada bien ya que no hubo lleno total durante su concierto según se puede apreciar en los vídeos publicados en las redes sociales por los pocos asistentes al evento.

Según información de RCN, en días previos al evento algunos ciudadanos solicitaron a la Gobernación del Meta que cancelara la presentación de la vallecaucana, sin embargo, el concierto siguió adelante.

Al concierto de Marbelle sólo asistieron los empresarios.



Qué pecaito 😦pic.twitter.com/e1opjMHYRE — Maria Niny Echeverry (@Marianiniecheve) April 3, 2022

