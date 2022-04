“No continúas con nosotros”: Marbelle no se cansa de provocar a Francia Márquez

Francia Márquez volvió a referirse de Marbelle en redes sociales. Foto: Colprensa / Instagram @marbelle.oficial

La cantante de música popular Marbelle no quiere que le quiten la última palabra en el escándalo provocado por ella misma, tras haber usado apelativos racistas en contra de la candidata vicepresidencial Francia Márquez, quien es fórmula de Gustavo Petro por la coalición Pacto Histórico.

En la tarde del viernes, Francia quiso mostrar la otra mejilla: le demostró su admiración, respeto y aprecio por la tecnocarrilera, género creado por ella y que le dio la popularidad que ostenta desde los años 90. La lideresa social también confesó que alguna vez audicionó para entrar al programa de concurso musical Factor X cuando la cantante era uno de los jurados, intento que resultó infructuoso.

Ante esto la cantante respondió: “La invito a debatir con sus contrincantes señora , no conmigo! Vaya y dele un abrazo ANCESTRAL a PETRO Y A BOBOLIVAR… que la están dejando muy mal! (...) Para que me esté dedicando todos los tuits … solo muestra la gran fanaticada que se le suma por usar mi nombre”.

En otro trino le dijo a Márquez que “Ojalá algún día puedas entender que no es un tema de COLOR … Ojalá puedas entender que simplemente vamos por caminos muy distintos!”.

La cantante tampoco ha dejado de responder a los otros usuarios de la red que, lejos de criticar sus palabras, celebran la “sinceridad” que ha mostrado ante la activista ganadora del premio Goldman, considerado el Nobel de ecología.

Ante uno de los trinos de un seguidor que señalaba cómo los simpatizantes de Márquez estarían compartiendo retratos de ella en Twitter y etiquetaban de forma sistemática a Marbelle, ella aseguró que “me están acosando”.

Cuando un detractor le recordó que Francia Márquez ha ganado toda clase de méritos con su preparación y activismo, versus el único talento que tiene la reina de la tecnocarrilera, ella respondió “Jajajajajjajaja También tenemos un Nobel de paz ! (sic)”.

También compartió, con un emoji de risa, un tuit sobre la participación de Márquez en el reality: “Se presentó en factor x? O sea ha querido ser famosa siempre?”. Luego hizo este comentario a propósito de eso:

En factor X le dije que NO ! Y hoy se lo repito … -NO CONTINÚAS CON NOSOTROS! 😂

La otra mejilla

Marbelle había asegurado que “Usted no me da confianza ni me representa en ningún sentido… A mí no me venga con el discurso barato con el que quieren engañar a la gente”. En respuesta, Francia reveló que desde adolescente ha admirado a la cantante y contó una anécdota en la que cuando era joven, pudo conocerla y esto generó una enorme alegría para la ahora candidata vicepresidencial de Colombia.

“Querida @Marbelle30 no entiendo como me odias sin conocerme, como desconfías de mi si nunca hemos tenido la oportunidad de trenzar una relación de amistad. Déjame decirte que al contrario, yo desde adolecerte te he admirado”, afirmó, posteriormente agregó que, “hace algunos años fui una de los millones de jóvenes que con ilusión se presentó a una audición en la que tú estabas como maestra de música, junto a Juan Carlos Coronel y José Gaviria seleccionando a jóvenes que participarían en el Factor X (Reality del canal RCN)”.

Francia Márquez aprovechó sus redes sociales para darle a conocer a Marbelle y a todas las personas lo que hará cuando llegue a ser vicepresidenta de Colombia, “Querida @Marbelle30 hoy la vida me puso en otro camino, luchar para llegar a ser la vicepresidenta de Colombia. Desde este lugar trabajaré de manera incansable para lograr cambiar la realidad de nuestro país. Trabajaremos por una Colombia con oportunidades para la juventud”.

SEGUIR LEYENDO: