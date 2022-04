Corte Suprema llama a indagatoria a Erwin Arias por irregularidades en el convenio con el PAE

Imagen de archivo. El Gobierno nacional creará un sistema para garantizar la correcta prestación del PAE en los colegios del país. Foto: El Nuevo Dia COLPRENSA

Por irregularidades encontradas en un convenio relacionado al Programa de Alimentación Escolar (PAE), el congresista Erwin Arias, del partido Cambio Radical, será investigado por la Corte Suprema de Justicia. El tribunal llamó a indagatoria al político por, presuntamente, firmar un convenio cuando era alcalde de La Dorada, Caldas, en 2014 con la Asociación Juvenil Visión Futura que no se ejecutó correctamente.

“Se presumen incumplimientos en el desarrollo del convenio suscrito, relacionados con la contabilización del menaje de los inventarios, la cantidad y el precio de las raciones entregadas por el operador, las cuentas maestras para la asignación especial de alimentación escolar y la supervisión de obligaciones contractuales”, indica el documento.

Se indicó que el convenio estaba avaluado en $570.157.720 y debía ejecutarse en 148 días. En ese tiempo se debían distribuir 47.360 desayunos a los estudiantes, pero solo habrían entregado 2.560 raciones. Además, de los 107.744 almuerzos estipulados, solo fueron efectivos 5.960.

Cabe anotar que este problema con el PAE es persistente. Incluso, recientemente, el pasado 31 de marzo, la Contraloría General de la República y el Ministerio de Educación Nacional (MEN) denunciaron que en 11 Entidades Territoriales Certificadas (ETC), ubicadas en nueve departamentos del país, todavía no se ha empezado a implementar el Programa de Alimentación Escolar.

“La responsabilidad de la prestación del servicio de Alimentación Escolar debe ser desde el primer día de calendario académico y durante toda su vigencia 2022, es por eso que la Contraloría General de la República, desde sus competencias preventivas realiza un Especial Seguimiento desde el año 2021, con el apoyo de las Gerencias Departamentales”, aseguró Luis Carlos Pineda, contralor delegado para la Participación Ciudadana.

Se indicó que las ETC afectadas son las de Buenaventura, Caquetá, Cesar, Córdoba, Cúcuta, Magdalena, Neiva, Pitalito, Santa Marta, Sincelejo y Sucre. El promedio de retraso de operaciones está entre los 70 y los 56 días hábiles.

Adicionalmente, la Contraloría señaló que en cinco Entidades Territoriales Certificadas, pese a que reportaron inicio de operaciones, no están funcionando en un 100 %. Esto sucede en Antioquia, Cauca, Chocó, Cundinamarca y Boyacá.

La Contraloría indicó que durante los meses de enero y febrero un equipo de la entidad visitó 150 colegios públicos en los que se ejecuta el PAE y en el ejercicio se pudo corroborar que en el 34 % de la muestra no se estaban realizando entregas del PAE el día de la visita.

De igual manera, se logró evidenciar que se presentan significativas condiciones de deterioro de las infraestructuras requeridas para la ejecución del PAE, así como la falta de menaje en la mayoría de las sedes educativas. El 16 % de los colegios no cuentan con cocina, el 26 % no tienen un lugar de almacenamiento, el 15 % carecen de comedor y el 22 % no disponen de un sitio para la refrigeración de los alimentos.

Para agravar el caso, en algunas instituciones la situación de higiene no es la mejor. Esto ha derivado en que, a la fecha, en 10 colegios, ubicados en Boyacá, Meta, Antioquia y Cundinamarca, se hayan presentado alertas de calidad e inocuidad sanitarias debido a brotes de ETA (enfermedades transmitidas por alimentos) en las raciones de PAE.

