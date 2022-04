Algo pasa en América de Cali... en cinco años, diez técnicos

América de Cali ha cambiado en diez ocasiones de entrenador en los últimos cinco años. Fotos: Colprensa / Dimayor

La salida de Juan Carlos Osorio del América de Cali no fue una gran sorpresa para las personas, ya que desde hace varios meses se venía hablando esta posibilidad, sin embargo, los resultados en las últimas fechas en la pasa Liga BetPlay, así como su buen inicio de temporada en esta, fueron postergando una idea que ya venía rodando por la cabeza de las directivas del equipo. Finalmente el pasado 31 de marzo el club vallecaucano confirmó la salida del entrenador risaraldense.

“América de Cali informa a su afición, medios de comunicación y público en general que, tras una decisión tomada por mutuo acuerdo y un esfuerzo de ambas partes, se dio por terminada la vinculación contractual con el estratega Juan Carlos Osorio. Le deseamos éxitos en su carrera profesional”, afirmó el equipo a través de un comunicado que fue publicado en sus redes sociales. En este también se confirma que Pompilio Páez dirigirá al equipo ante Millonarios.

La situación en el equipó no es la mejor, actualmente se ubican en la casilla 15 de la clasificación con 15 puntos, fueron eliminados de la Copa Sudamericana ante Independiente Medellín en primera ronda y ahora deberán tratar de sumar en los siete partidos que restan para poder aspirar a un cupo dentro de los ocho primeros clasificados.

América de Cali: Once técnicos en cinco años

El equipo vallecaucano logró ascender tras cinco años en la segunda categoría del fútbol colombiano de la mano del entrenador Hernán Torres quien tuvo una excelente temporada con los ‘Diablos Rojos’. En su primer año en la máxima categoría logró clasificar a los dos playoffs, por lo que pudo mantenerse en la primera división, sin embargo, los malos resultados en el torneo finalización del 2017 hicieron que Torres fuera despedido por las directivas.

Desde ese entonces han pasado once técnicos por el equipo escarlata, entre interinos y definitivos. Después de la salida de Torres, llegó uno de los viejos conocidos de la casa, Jorge ‘El Polilla’ Da Silva, quien levantó la cabeza del equipo y lo llevó hasta las semifinales en donde cayó ante Millonarios. En el inicio de temporada en el 2018, disputaron la Copa Sudamericana, sin embargo, pero fueron eliminados ante Defensa y Justicia en primera ronda. Razón por la que llegó el portugués Pedro Felicio Santos a dirigir el club.

El luso no logró mejorar el rendimiento del equipo, por lo que para el torneo finalización del 2018, en la fecha 5 fue retirado de su cargo y fue reemplazado por el interino Carlos Fernando Asprilla, hasta que el club confirmó la llegada del experimentado Fernando ‘El Pecoso’ Castro, que no logró llevar al equipo a las instancias finales del torneo local, pero fue ratificado para ser el entrenador en 2019. Los resultados no los acompañaron en este nuevo año, por lo que los directivos tomaron la decisión de despedirlo y como reemplazo llegó Jersson González como entrenador interino hasta que en el finalización fue confirmado el brasileño Alexandre Guimaraes.

El brasileño logró llevar al América a ser nuevamente campeón del fútbol colombiano después de once años, sin embargo, debido al impacto de la pandemia y el parón de los torneos deportivos, el equipo tomó la decisión de despedir al entrenador, quien nuevamente fue reemplazado por el argentino Juan Cruz Real, que llevó al América a ganar un nuevo título, sin embargo, en la siguiente temporada los resultados no fueron los esperados y fue despedido del equipo, Jersson González tomó nuevamente las riendas del equipo hasta que fue firmado Juan Carlos Osorio.

Ahora, tras los malos resultados de las últimas fechas, las directivas tomaron la decisión de rescindir del contrato del entrenador risaraldense y confirmó a Pompilio Páez como técnico interino, mientras las directivas logran establecer quién será el encargado de dirigir el nuevo proceso del equipo en el futuro.

Últimos entrenadores del América de Cali

- Hernán Torres - 2016-17

- Jorge ‘El Polilla’ Da Silva (Uruguay)- 2017-18

- Pedro Felicio Santos (Portugal) - 2018

- Carlos Fernando Asprilla - 2018

- Jersson González - 2018 / 2019 / 2021

- Fernando ‘El Pecoso’ Castro - 2018-19

- Alexandre Guimaraes (Brasil) - 2019-20

- Juan Cruz Real (Argentina) - 2020-21

- Juan Carlos Osorio - 2021-22

- Pompilio Páez - 2022- Actualidad

