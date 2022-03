América de Cali y Juan Carlos Osorio llegaron a un acuerdo, este jueves presentaría renuncia el entrenador

El presidente del club colombiano América de Cali, Tulio Gómez.

No son buenos días en el América de Cali, esto luego de que la relación entre Juan Carlos Osorio y Tulio Gómez, máximo accionista del equipo, se deteriorara hasta un punto de no retorno en cuanto a diálogos. Esto agravado con los malos resultados deportivos del equipo llevaron a la junta directiva a tomar la decisión de dialogar con el entrenador para rescindir su contrato.

Se habla que, sobre la mesa, Tulio Gómez inicialmente ofreció 200.000 dólares al entrenador risaraldense para que acepte la recesión del contrato. Sin embargo, Osorio desestimó la oferta pues a su consideración no ha “fracasado” con el equipo y en el contrato firmado se estipuló un valor de 800.000 dólares para romper el vínculo laboral.

Medios deportivos en la ciudad de Cali aseguran que los diálogos entre directivos y cuerpo técnico no pararon ahí y la última oferta realizada por Tulio Gómez era de 400.000 dólares. Este valor habría sido el aceptado finalmente por Juan Carlos Osorio quien presentará su carta de renuncia este jueves 31 de marzo.

Sin embargo, declaraciones entregadas por el entrenador a el diario El Tiempo desmentirían el acuerdo entre Osorio y Gómez. En las declaraciones recogidas por el periódico, el DT dice que está a la espera de que la única cancha disponible para entrenar drene el agua producto de la lluvia de la última hora:

“No hay acuerdo y estoy esperando a que escampe para comenzar a entrenar en la única cancha que hay disponible”.

La molestia de Tulio Gómez en redes sociales

En los últimos tiempos, bien es sabido que el máximo accionista del América de Cali y Juan Carlos Osorio no llevan una muy buena relación. Los malos resultados del equipo sumados a algunas críticas del entrenador frente al proyecto deportivo de la institución han generado roces entre ambas partes. Y en la noche de este sábado, tras la caída frente al Medellín, el dirigente ‘Escarlata’ expresó su enojo en su cuenta de Twitter.

Aunque sin decir nombres, Tulio publicó unos mensajes que, según varios usuarios, estarían apuntando directamente a Osorio y su gestión: “El mal trabajador le echa la culpa a la herramienta, por que los mediocres no aceptan sus propios errores y culpan a otros de su incapacidad!!”, escribió en primer lugar.

Y, apenas unos minutos después agregó: “Dios nos da las herramientas para obtener la victoria, pero aquellos que se creen sabios no saben utilizarlas!!”.

“En el momento en que se dé la oportunidad, miraremos”: Wilmer Cabrera aclaró rumores con respecto a su llegada al América de Cali

Wilmer Cabrera está en el sonajero para conducir al América de Cali. El entrenador vallecaucano ha desarrollado su carrera en Estados Unidos donde ha dirigido la selección sub 17 del país norteamericano, así como al Houston Dynamo donde fue campeón de la US Open Cup en 2018. También estuvo en el Montreal Impact de Canadá donde fue campeón del campeonato estadounidense durante el 2019.

Sin embargo, Cabrera aclaró dichos rumores confirmando que la jerarquía del equipo vallecaucano aún no ha establecido contacto con él para discutir sobre ese hipotético escenario. En entrevista con El Vbar, espacio radial de CARACOL, el defensa y actual técnico de la MLS agradeció el fervor que despierta en la hinchada que considera su nombre para ocupar el banquillo de Juan Carlos Osorio.

Agradezco que suene mi nombre por la hinchada, pero en concreto no hay nada. El profesor Juan Carlos Osorio está trabajando y yo la verdad no he hablado con nadie, aunque sería muy lindo volver a dirigir en Colombia, pero en el momento que se dé la oportunidad, miraremos

Cabrera vistió la casaca escarlata entre 1990 a 1997; con ella ganó dos torneos locales, disputó una final de Libertadores en 1996, y fue transferido al fútbol argentino (Independiente) para retornar a Millonarios, continuar en Independiente Santa Fe y en el interín fundar el Boyacá Chicó con Eduardo Pimentel.

