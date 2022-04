Shakira se hace viral en internet: fanáticos recuerdan el “Waka Waka” del Mundial de Fútbol del 2010

Amantes del fútbol piden que vuelva Shakira en Qatar 2022. Archivo particular.

Luego de que la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) confirmó que Hayya Hayya (Better Together), o “Mejor juntos” en español, será la canción oficial del mundial de Catar 2022, la famosa cantante barranquillera Shakira se volvió tendencia en redes sociales por una particular razón.

Miles de fanáticos del balompié alrededor del mundo recordaronuno de los mayores logros de la intérprete: cantar Waka Waka (Esto es África) en el Mundial de Sudáfrica 2010, hace más de 12 años.

Sin embargo, aunque ya pasó más una década, el pegajoso ritmo del sencillo de la colombiana sigue en la mente de los fans del fútbol internacional y, al escuchar Hayya Hayya, recordaron el hit de Shakira y la manera en que marcó un hito en la historia de las Copas del Mundo.

De hecho, los internautas no solo destacaron el Waka Waka de Shakira, sino también recordaron a “La-La-la”, otro de los éxitos futbolísticos de la colombiana, que sacó para el mundial de Brasil en 2014 en colaboración de Carlinhos Brown.

Por ahora, se sabe que Hayya Hayya (Better Together) será interpretada por Trinidad Cardona, Davido y Aisha y será la melodía que dé inicio al mundial de fútbol de este año que, por primera vez en su historia, se desarrollará a finales de año: del 21 de noviembre al 18 de diciembre.

“Esta canción, que reúne voces de todo el continente americano, África y Oriente Medio, simboliza cómo la música y el fútbol pueden unir al mundo”, remarcó Kay Madati, directora comercial de la FIFA.

“Como parte de la nueva estrategia musical de la FIFA, la banda sonora incluirá varias pistas que sumergirán a los fanáticos en la atmósfera de la Copa del Mundo como nunca antes El sencillo con influencias de R&B y reggae marca idealmente el ritmo de una fiesta futbolística como la que viviremos a finales de año”, explicaron desde el organismo encargado de regular el fútbol mediante un comunicado.

LAS CANCIONES DEL MUNDIAL

Y es que, aunque la selección de Colombia no logró clasificar a la Copa del Mundo de este año, que se celebrará en Catar, la representación del país del café y el aguardiante ha estado marcada en varios de los torneos deportivos, ya sea por los jugadores o por las rimas musicales que han acompañado las competencias.

En Infobae hicimos un recuento de las canciones de los últimos mundiales que, con la confirmación del sencillo de este año, se abre paso a otro sencillo que cantarán en todos los continentes del globo terráqueo.

Mundial Rusia 2018: Live It Up

Esta melodía estuvo a cargo de los estadounidenses Will Smith y Nicky Jam, junto a la albanokosovar Era Istrefi, que interpretaron la canción producida por el afamado DJ Diplo.

“Es un honor haber recibido esta petición para participar en el Mundial, un evento global que reúne a personas de todo el mundo para animar, reír y experimentar la magia. Colaborar con Nicky, Diplo y Era en este tema representa armonía, sabores eclécticos y la unión de géneros. Al final del día, sólo queremos ver bailar al mundo”, afirmó en aquel entonces Will Smith.

We Are One: Brasil 2014

Este sencillo fue interpretado por Pitbull, Jennifer Lopez y Claudia Leitte que marcó una nueva era en el fútbol. Es más, en ese campeonato, la selección colombiana logró grandes triunfos y, por poco, queda entre los favoritos.

Alemania 2006: “The time of your lives”, de Il Divo y Toni Braxton

Corea-Japón 2002: “Boom!”, de Anastacia

Francia 1998: “La Copa de la Vida”, de Ricky Martin

Cabe recordar que la canción del mundial de Catar 2022 se presentó en la antesala a la rifa que elegirá el camino que deberá sortear cada selección para levantar la tan ansiada Copa del Mundo. En el Bombo 1 quedaron emparejados los combinados con mejor ranking FIFA y el anfitrión (Qatar, Bélgica, Brasil, Francia, Argentina, Inglaterra, España y Portugal).

