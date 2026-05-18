Caso Yulixa Toloza: nuevo testimonio revela que “estaba dudosa antes de la cirugía” y detalla las horas previas al procedimiento

Un testimonio clave ha revelado que Yulixa Toloza expresó dudas antes de someterse a la cirugía estética tras la cual desapareció en Bogotá, lo que ha reforzado las sospechas sobre la seguridad del procedimiento y el entorno en el que se realizó. El relato, difundido por el pódcast Conducta Delictiva, ofrece una reconstrucción detallada de las horas previas y posteriores a la intervención, con abundantes citas directas de quienes siguieron el caso de cerca.

Según relató la amiga Stefanía López, Yulixa Toloza llevaba años con la idea de una cirugía estética para mejorar una zona abdominal afectada por una intervención previa. “Desde que la conozco, ella siempre ha querido realizarse el procedimiento porque le quedó un gordito ahí, tras una cirugía de quistes”, expresó López en la entrevista.

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Aunque el deseo estaba presente desde hacía tiempo, López recordó que en los días previos a la cirugía, Toloza se mostró reservada y poco comunicativa. La noche anterior, la propia Toloza buscó a su amiga para hablar sobre sus sentimientos: “Stephy, venga que tengo algo atorado, yo necesito contárselo”, confesó, según el relato recogido en el pódcast. López agregó: “Ella no le había contado a mucha gente, solo éramos como tres personas las que sabíamos”.

Autoridades investigan la desaparición de Yulixa Consuelo Toloza Rivas tras un procedimiento estético en un centro del barrio Venecia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae y Yulyxa Toloza/X

Preparativos en un centro sin controles claros

La intervención se realizó en un centro estético del barrio Venecia, al sur de Bogotá. Según López, el lugar no ofrecía garantías médicas adecuadas. “No puedo decir que es una clínica, porque realmente no es así. Eran cubículos, camillas normales, aparatología sencilla. Solo había un cuarto para la cirugía”, declaró. Añadió que los exámenes preoperatorios eran gestionados directamente por el personal del centro: “María Fernanda es la misma que sacaba los exámenes y me imagino, no sé si sí los hacía o no, porque ya de para allá no sabemos”.

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La experiencia personal de López en ese lugar refuerza la preocupación: “Uno es muy ignorante, porque ve limpio y ve las cánulas con alcohol y piensa que está bien, pero realmente no es así”.

La mañana del procedimiento y los primeros síntomas

El día de la intervención, Toloza se preparó con la ropa que luego identificaría su desaparición. López relató: “Ella sube con las manos en los bolsillos, empieza a caminar como lento, mirando todo”. Al preguntarle cómo se sentía, Toloza respondió: “Bien, sí, ya metí la mano, ya metí el dedo, ya metí la mano”, en un tono que su amiga describió como falto de convencimiento.

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La cirugía comenzó hacia las 8:30 de la mañana. Según López, el procedimiento duró casi cinco horas, mucho más de lo habitual. “A ella la entregaron a la una de la tarde”, precisó. Minutos después, se hicieron evidentes los primeros síntomas de alerta: “Intentan bajarla caminando, pero ella no podía caminar. En un video que circula se le ve en el piso y con la mirada perdida, muy mal”.

El centro donde fue intervenida Yulixa Toloza operaba sin habilitación como clínica. - crédito AP Foto/Damian Dovarganes

Recuperación anómala y mensajes incoherentes

Stefanía López recibió vídeos y mensajes de quienes acompañaban a Toloza. “En el video que circula también, se ve mal, con la mirada perdida y los labios morados”, sostuvo. Al consultar al personal del centro por el estado de la paciente, la respuesta fue que “le doblaron la dosis de ketamina porque le estaba doliendo mucho”.

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La paciente fue llevada a un apartamento de recuperación dentro del mismo edificio. Allí, según el testimonio, “ella estaba dando vueltas y vueltas en la cama, como con ansiedad, tenía ganas de orinar y no podía pararse”. La situación llevó a que sus amigas se plantearan trasladarla a un hospital, pero desde el centro recomendaron esperar.

Poco después, comenzaron a llegar mensajes confusos desde el celular de Toloza. “Sueño, voy, carro”, “hospital, carro”, “Mason”, eran algunas de las frases ininteligibles que sus amigas recibieron por WhatsApp. “Todas nos cuestionamos, porque Julixa no escribe. Ella siempre suele enviar audios”, puntualizó López en el pódcast.

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Falta de respuestas y hallazgos en el centro estético

El grupo permaneció en las inmediaciones del centro, sin lograr comunicarse directamente con Toloza. Tras horas de espera y con la intervención de la policía y los bomberos, lograron acceder al lugar. “Limpiaron todo, la cama donde se había orinado estaba limpia, se llevaron parte de historias clínicas, pero en la recepción dejaron la historia clínica de ella”, relató López.

Los videos de vigilancia internos habían desaparecido. “Se llevaron donde quedaba la memoria de las cámaras que estaban ahí internas”, explicó la entrevistada, lo que dificulta la reconstrucción de los hechos.

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Infografía sobre el caso de Yulixa Consuelo Toloza, desaparecida tras un procedimiento de lipólisis láser en una clínica estética ilegal en Bogotá, destacando las irregularidades operativas y la gravedad del incidente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Investigación en curso y pedido de respuestas

Las autoridades de Bogotá mantienen activa la búsqueda de Yulixa Toloza. La Fiscalía recibió la historia clínica y abrió una investigación sobre el funcionamiento del centro estético. En el pódcast, López dirigió un mensaje a los responsables: “Lo único que queremos es saber dónde está y qué pasó”.